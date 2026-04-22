Głód napędzany wojną. Watykan: bez ciszy broni nie będzie chleba

Vatican Media Papież podczas ubiegłorocznej wizyty w siedzibie FAO.

Bez zakończenia konfliktów nie da się zapewnić bezpieczeństwa żywnościowego – podkreśla Stolica Apostolska. Podczas konferencji FAO dla Bliskiego Wschodu watykański dyplomata wskazał, że wojny i kryzysy klimatyczne pogłębiają dramat milionów ludzi.

W obliczu narastających kryzysów żywnościowych Watykan wzywa do pilnych działań i zakończenia konfliktów. Jak podaje Vatican News, podczas konferencji regionalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dla Bliskiego Wschodu przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, abp Fernando Chica Arellano, podkreślił, że bez pokoju nie da się skutecznie walczyć z głodem i ubóstwem.

Hierarcha zwrócił uwagę na dramatyczną sytuację w regionie, gdzie – jak zaznaczył – konflikty i ekstremalne zjawiska klimatyczne „pogrążają coraz większą liczbę osób w ubóstwie, głodzie i braku bezpieczeństwa żywnościowego”. Dodał, że rosnące koszty energii i nawozów oraz niestabilność łańcuchów dostaw prowadzą do wzrostu cen żywności, szczególnie w krajach najbardziej narażonych.

Jak relacjonuje Vatican News, abp Chica Arellano ostrzegł również, że eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie będzie miała konsekwencje wykraczające poza region i pogłębi globalny kryzys głodu.

Watykański przedstawiciel wskazał na konieczność „skoordynowanej i wielopoziomowej odpowiedzi politycznej”. Jak podkreślił, potrzebne są zarówno działania natychmiastowe – stabilizujące łańcuchy dostaw – jak i strategie długoterminowe, oparte na zrównoważonym rolnictwie oraz energii odnawialnej.

Odwołał się także do apeli papieża Leona XIV, który – jak przypomina Vatican News – nieustannie wzywa do zakończenia wojen.

„Śmierć i ból spowodowane przez te wojny są skandalem dla całej rodziny ludzkiej i wołaniem skierowanym do Boga!” – cytował słowa Ojca Świętego abp Chica Arellano.

Jak zaznaczył Papież, konieczne jest, aby „ucichł huk bomb, aby broń zamilkła i aby otworzyła się przestrzeń dialogu, w której głos narodów będzie mógł być usłyszany”.

Stolica Apostolska wyraziła nadzieję, że obrady FAO przyczynią się do wzmocnienia współpracy międzynarodowej na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i pokoju. To – jak podkreślono – warunek niezbędny dla zrównoważonego rozwoju i skutecznej walki z głodem na świecie.

Vatican News /kb

dodane 22.04.2026 09:18

TAGI| ABP FERNANDO CHICA ARELLANO, BLISKI WSCHÓD, GŁÓD, WOJNA

Autoreklama

Autoreklama

