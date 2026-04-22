Kijów chce przełomu. Ukraina zabiega o spotkanie Zełenskiego z Putinem  

Ukraina podejmuje kolejną próbę ożywienia rozmów pokojowych. Kijów zwrócił się do Turcji o pomoc w organizacji spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Celem ma być nadanie nowego impulsu dyplomacji i przyspieszenie zakończenia wojny.

Ukraina zwróciła się do Turcji z prośbą o zorganizowanie spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem – poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybiha, cytowany przez PAP.

Jak zaznaczył szef ukraińskiej dyplomacji, Kijów liczy na to, że bezpośrednie rozmowy przywódców pozwolą „nadać nowy impuls dyplomatycznym relacjom”.

– Poprosiliśmy o to Turków, a także zwróciliśmy się do innych stolic. Zwróciliśmy się bezpośrednio do Turcji. Jeśli jednak inna stolica, poza Moskwą i Białorusią, zorganizuje takie spotkanie, pojedziemy tam. Jest to dla nas ważne – powiedział Sybiha, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Minister podkreślił, że Ukraina jest gotowa rozważyć każdą lokalizację spotkania – pod warunkiem, że nie będzie to terytorium Rosji ani Białorusi. Jak przypomina PAP, prezydent Zełenski od dawna zabiega o bezpośrednie rozmowy z Putinem, widząc w nich szansę na przyspieszenie zakończenia trwającej od ponad czterech lat wojny.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan potwierdził w piątek gotowość Ankary do wsparcia takich rozmów. Podczas 5. Forum Dyplomatycznego w Antalyi zadeklarował, że jego kraj może pomóc w organizacji bezpośredniego spotkania przywódców Ukrainy i Rosji.

Zaznaczył jednak, że warunkiem jest zgoda obu stron konfliktu.

Jak podaje PAP, Ukraina dopuszcza także rozszerzenie formatu rozmów. W grę wchodzi spotkanie z udziałem prezydenta Turcji, a być może również przedstawicieli Stanów Zjednoczonych.

Dotychczas jednak nie wiadomo, jak na propozycję Kijowa odpowiedziała Ankara ani czy Rosja byłaby gotowa do udziału w takim spotkaniu.

Inicjatywa Ukrainy pokazuje, że mimo trwających działań wojennych Kijów nadal poszukuje dróg wyjścia z konfliktu na drodze dyplomatycznej. Ewentualne spotkanie Zełenskiego z Putinem mogłoby stać się przełomem – o ile do niego dojdzie.