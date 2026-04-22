Kijów chce przełomu. Ukraina zabiega o spotkanie Zełenskiego z Putinem
rss newsletter facebook twitter

Kijów chce przełomu. Ukraina zabiega o spotkanie Zełenskiego z Putinem

PAP/EPA/SERGEY BULKIN / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT Czy Władimir Putin jest gotowy, by wziąć udział w proponowanym spotkaniu?

Ukraina podejmuje kolejną próbę ożywienia rozmów pokojowych. Kijów zwrócił się do Turcji o pomoc w organizacji spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Celem ma być nadanie nowego impulsu dyplomacji i przyspieszenie zakończenia wojny.

Ukraina zwróciła się do Turcji z prośbą o zorganizowanie spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem – poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybiha, cytowany przez PAP.

Jak zaznaczył szef ukraińskiej dyplomacji, Kijów liczy na to, że bezpośrednie rozmowy przywódców pozwolą „nadać nowy impuls dyplomatycznym relacjom”.

– Poprosiliśmy o to Turków, a także zwróciliśmy się do innych stolic. Zwróciliśmy się bezpośrednio do Turcji. Jeśli jednak inna stolica, poza Moskwą i Białorusią, zorganizuje takie spotkanie, pojedziemy tam. Jest to dla nas ważne – powiedział Sybiha, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Minister podkreślił, że Ukraina jest gotowa rozważyć każdą lokalizację spotkania – pod warunkiem, że nie będzie to terytorium Rosji ani Białorusi. Jak przypomina PAP, prezydent Zełenski od dawna zabiega o bezpośrednie rozmowy z Putinem, widząc w nich szansę na przyspieszenie zakończenia trwającej od ponad czterech lat wojny.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan potwierdził w piątek gotowość Ankary do wsparcia takich rozmów. Podczas 5. Forum Dyplomatycznego w Antalyi zadeklarował, że jego kraj może pomóc w organizacji bezpośredniego spotkania przywódców Ukrainy i Rosji.

Zaznaczył jednak, że warunkiem jest zgoda obu stron konfliktu.

Jak podaje PAP, Ukraina dopuszcza także rozszerzenie formatu rozmów. W grę wchodzi spotkanie z udziałem prezydenta Turcji, a być może również przedstawicieli Stanów Zjednoczonych.

Dotychczas jednak nie wiadomo, jak na propozycję Kijowa odpowiedziała Ankara ani czy Rosja byłaby gotowa do udziału w takim spotkaniu.

Inicjatywa Ukrainy pokazuje, że mimo trwających działań wojennych Kijów nadal poszukuje dróg wyjścia z konfliktu na drodze dyplomatycznej. Ewentualne spotkanie Zełenskiego z Putinem mogłoby stać się przełomem – o ile do niego dojdzie.

«« | « | 1 | » | »»

PAP /kb

GOSC.PL |

dodane 22.04.2026 10:28

TAGI| POKÓJ, ROSJA, ROZMOWY, TURCJA, UKRAINA, WOJNA, WOŁODYMYR ZEŁEŃSKI, WŁADIMIR PUTIN

PRZECZYTAJ TAKŻE
UE: Jest wstępna zgoda krajów na pożyczkę dla Ukrainy | Rosja: pożar w porcie w Tuapse po ataku ukraińskich dronów | Ukraina: Rosja wykorzystała w najnowszym ataku 44 rakiety i blisko 660 dronów | Rosja: Ukraina zaatakowała dronami strategiczną dla Kremla fabrykę w głębi kraju | Bp Krywycki: w piątą Wielkanoc wojny nie zapominajmy, kto jest ofiarą agresji

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

A dla dorosłych?

Andrzej Macura

A dla dorosłych?

Taka piosenka dla dzieci: czytaj Biblię módl się co dzień, jeśli wzrastać chcesz.

Obrazy

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obrazy

Podróż Leona XIV do Afryki dobiega końca. Zapewne długo będzie wspominana i komentowana.

Zbezcześcili!

Andrzej Macura

Zbezcześcili!

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Maturzyści kończą rok szkolny

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

W grudniu w Miami na Florydzie.

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Ponad 150 tys. zabitych i 14 milionów przesiedlonych.

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Kobieta znajdowała się w trudnym terenie, zalesionym.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 24.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
10°C Piątek
rano
14°C Piątek
dzień
16°C Piątek
wieczór
13°C Sobota
noc
wiecej »
 