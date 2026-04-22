Chrześcijanie nie mogą być bierni wobec losu swojego narodu – podkreślił papież Leon XIV podczas Mszy św. w Mongomo w Gwinei Równikowej. Ojciec Święty apelował, by wiara przekładała się na konkretne działania społeczne i odpowiedzialność za przyszłość kraju.

Podczas Eucharystii sprawowanej w monumentalnej bazylice katedralnej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny papież Leon XIV wezwał wiernych do aktywnego zaangażowania w życie Kościoła i społeczeństwa. Jak podaje Vatican News, liturgia była jednym z najważniejszych punktów papieskiej wizyty w Gwinei Równikowej, gdzie katolicy stanowią około 75 proc. mieszkańców i obchodzą 170-lecie ewangelizacji.

Ojciec Święty przypomniał, że historia misyjna zobowiązuje do kontynuowania dzieła rozpoczętego przez pierwszych ewangelizatorów. – Od wszystkich i od każdego z was wymaga się osobistego zaangażowania, które obejmuje całe życie – mówił papież. Podkreślił, że wiara nie może ograniczać się do liturgii, ale powinna owocować działalnością charytatywną i odpowiedzialnością za innych.

W homilii wygłoszonej po hiszpańsku Leon XIV zaznaczył, że wierność Ewangelii często wiąże się z trudnościami, a nawet prześladowaniami. – Ufajcie działaniu Pana, który sprawia, że dobre ziarno Jego Królestwa kiełkuje także wtedy, gdy wydaje się, że wszystko wokół nas jest jałowe – zachęcał.

Papież podkreślił, że właśnie w takich doświadczeniach objawia się autentyczność wiary i przynależności do Kościoła Chrystusowego.

Szczególnie mocno wybrzmiał apel o odpowiedzialność za los kraju. – Nie chodzi o przyszłość, na którą mamy biernie czekać, lecz o jutro, które jesteśmy powołani budować z pomocą łaski Bożej – powiedział Ojciec Święty. – Przyszłość Gwinei zależy od waszych decyzji i waszego zaangażowania.

Jak relacjonuje Vatican News, Papież nawiązał do słów papieża Pawła VI, przypominając, że Afrykanie powinni stawać się „misjonarzami dla samych siebie”. – Potrzeba chrześcijan, którzy wezmą w swoje ręce los Gwinei Równikowej – podkreślił.

Leon XIV zwrócił również uwagę na problemy społeczne kraju, wskazując na nierówności i ubóstwo. – Stwórca obdarzył was wieloma bogactwami naturalnymi; współpracujcie, aby stały się one błogosławieństwem dla wszystkich – apelował.

Upomniał się także o najsłabszych: ubogich, rodziny w kryzysie oraz więźniów, którzy – jak zaznaczył – często żyją w trudnych warunkach.

Przed rozpoczęciem Mszy św. papież poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej katedry w mieście Ciudad de la Paz, które od niedawna pełni funkcję stolicy kraju.

Watykan wyraża nadzieję, że papieskie przesłanie przyczyni się do odnowy życia społecznego i religijnego w Gwinei Równikowej, przypominając, że wiara domaga się konkretnego świadectwa – także w życiu publicznym.