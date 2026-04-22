Polska planuje redukcję deficytu sektora finansów publicznych

Polska planuje w tym roku redukcję deficytu sektora finansów publicznych w 2026 r. do ok. 6,8 proc. PKB z 7,3 proc. PKB w 2025 roku - wynika z notyfikacji fiskalnej Eurostatu.
Z danych przesłanych przez Polskę do Eurostatu wynika, że deficyt gg (general government, sektora finansów publicznych - PAP) wyniesie w tym roku 282,807 mld zł wobec 283,969 mld zł w 2025 roku.
W ustawie budżetowej na ten rok deficyt gg założono na poziomie 6,5 proc. PKB.
W notyfikacji założono, że deficyt budżetu centralnego w tym roku wyniesie 289,667 mld zł.
Nadwyżka jednostek samorządu terytorialnego ma wynieść 7,109 mld zł.
- Polska ma plan stopniowej redukcji deficytu. To nie może odbyć się kosztem gospodarki, nie może się odbyć kosztem nakładów na obronę. Dlatego tak ważne jest, abyśmy utrzymali wysoką dynamikę wzrostu - powiedział Domański dziennikarzom, w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.
Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.