Polska planuje redukcję deficytu sektora finansów publicznych

Polska planuje w tym roku redukcję deficytu sektora finansów publicznych w 2026 r. do ok. 6,8 proc. PKB z 7,3 proc. PKB w 2025 roku - wynika z notyfikacji fiskalnej Eurostatu.

Z danych przesłanych przez Polskę do Eurostatu wynika, że deficyt gg (general government, sektora finansów publicznych - PAP) wyniesie w tym roku 282,807 mld zł wobec 283,969 mld zł w 2025 roku.

W ustawie budżetowej na ten rok deficyt gg założono na poziomie 6,5 proc. PKB.

W notyfikacji założono, że deficyt budżetu centralnego w tym roku wyniesie 289,667 mld zł.

Nadwyżka jednostek samorządu terytorialnego ma wynieść 7,109 mld zł.

- Polska ma plan stopniowej redukcji deficytu. To nie może odbyć się kosztem gospodarki, nie może się odbyć kosztem nakładów na obronę. Dlatego tak ważne jest, abyśmy utrzymali wysoką dynamikę wzrostu - powiedział Domański dziennikarzom, w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.