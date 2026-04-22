Polska planuje redukcję deficytu sektora finansów publicznych

Długi rosną  
Długi rosną

W 2026 r. do ok. 6,8 proc. PKB.

Polska planuje w tym roku redukcję deficytu sektora finansów publicznych w 2026 r. do ok. 6,8 proc. PKB z 7,3 proc. PKB w 2025 roku - wynika z notyfikacji fiskalnej Eurostatu.

Z danych przesłanych przez Polskę do Eurostatu wynika, że deficyt gg (general government, sektora finansów publicznych - PAP) wyniesie w tym roku 282,807 mld zł wobec 283,969 mld zł w 2025 roku.

W ustawie budżetowej na ten rok deficyt gg założono na poziomie 6,5 proc. PKB.

W notyfikacji założono, że deficyt budżetu centralnego w tym roku wyniesie 289,667 mld zł.

Nadwyżka jednostek samorządu terytorialnego ma wynieść 7,109 mld zł.

- Polska ma plan stopniowej redukcji deficytu. To nie może odbyć się kosztem gospodarki, nie może się odbyć kosztem nakładów na obronę. Dlatego tak ważne jest, abyśmy utrzymali wysoką dynamikę wzrostu - powiedział Domański dziennikarzom, w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

PAP |

dodane 22.04.2026 15:04

TAGI| FINANSE, GOSPODARKA, GUS, MAKROEKONOMIA, PAP, WSKAŹNIKI, ZADŁUŻENIE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Uzbekistan: Ograniczenia w obrocie gotówkowym | Chińskie samochody wypierają import używanych aut z zagranicy? | Sejm po raz drugi nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach | Już co czwarty Polak zrezygnował z zakupu alkoholu na święta. Powody? Finansowe i zdrowotne | Nawrocki: dobra inicjatywa, którą popieram
A dla dorosłych?

Andrzej Macura

Taka piosenka dla dzieci: czytaj Biblię módl się co dzień, jeśli wzrastać chcesz.

Obrazy

ks. Włodzimierz Lewandowski

Podróż Leona XIV do Afryki dobiega końca. Zapewne długo będzie wspominana i komentowana.

Zbezcześcili!

Andrzej Macura

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Maturzyści kończą rok szkolny

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

W grudniu w Miami na Florydzie.

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Ponad 150 tys. zabitych i 14 milionów przesiedlonych.

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Kobieta znajdowała się w trudnym terenie, zalesionym.

