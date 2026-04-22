Sudan Płd.: Pierwsze wybory od 15 lat jeszcze w tym roku?  

Sudan Południowy planuje w grudniu przeprowadzenie wyborów, chociaż sytuacja w kraju wciąż pozostaje bardzo napięta, a kraj znajduje się na krawędzi wojny domowej.

Stąd, pomimo iż władze zapowiadają wdrożenie procesu wyborczego, to wielu obserwatorów podchodzi do tych deklaracji z dużą ostrożnością. Eksperci ostrzegają, że nasilające się starcia mogą przerodzić się w szerszy konflikt.

Siły rządowe lojalne wobec prezydenta ścierają się z ugrupowaniami powiązanymi z wiceprezydentem, co dodatkowo pogłębia polityczne podziały i destabilizuje sytuację w kraju.

Przemoc targająca krajem od lat zmusiła już dziesiątki tysięcy ludzi do opuszczenia swoich domów. Jednocześnie organizacje humanitarne działające na miejscu regularnie stają się celem ataków, co utrudnia niesienie pomocy najbardziej potrzebującym.

Porozumienie pokojowe zawarte z 2018 roku kończące wojnę domową między prezydentem Salvą Kiirem a wiceprezydentem Riekiem Macharem dawało nadzieję na stabilizację.

Na jego mocy wybory miały odbyć się już w 2022 roku, jednak termin ten był wielokrotnie przesuwany. Obecnie rząd zapewnia, że głosowanie zostanie przeprowadzone jeszcze w tym roku.

Jeżeli faktycznie do tego dojdzie, będą to pierwsze ogólnokrajowe wybory od momentu uzyskania niepodległości od Sudanu, co miało miejsce 15 lat temu.

Niestety wiele kluczowych zapisów porozumienia pokojowego nadal nie zostało wdrożonych. Wśród nich znajduje się m.in. zjednoczenie rywalizujących sił zbrojnych, co pozostaje jednym z głównych warunków trwałego pokoju.

Sudan Południowy zmaga się z poważnymi problemami wewnętrznymi, takimi jak głęboka korupcja, skrajne ubóstwo oraz słabe instytucje państwowe. Wszystko to sprawia, że nadchodzące wybory, choć potencjalnie przełomowe, obarczone są dużym ryzykiem i niepewnością co do ich przebiegu oraz konsekwencji dla przyszłości kraju.