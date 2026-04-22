Sudan Płd.: Pierwsze wybory od 15 lat jeszcze w tym roku?
Krzysztof Błażyca / Foto Gość Bidibidi w Ugandzie, obóz dla uchodźców z Sudanu Południowego

Sudan Południowy planuje w grudniu przeprowadzenie wyborów, chociaż sytuacja w kraju wciąż pozostaje bardzo napięta, a kraj znajduje się na krawędzi wojny domowej.

Stąd, pomimo iż władze zapowiadają wdrożenie procesu wyborczego, to wielu obserwatorów podchodzi do tych deklaracji z dużą ostrożnością. Eksperci ostrzegają, że nasilające się starcia mogą przerodzić się w szerszy konflikt.

Siły rządowe lojalne wobec prezydenta ścierają się z ugrupowaniami powiązanymi z wiceprezydentem, co dodatkowo pogłębia polityczne podziały i destabilizuje sytuację w kraju.

Przemoc targająca krajem od lat zmusiła już dziesiątki tysięcy ludzi do opuszczenia swoich domów. Jednocześnie organizacje humanitarne działające na miejscu regularnie stają się celem ataków, co utrudnia niesienie pomocy najbardziej potrzebującym.

Porozumienie pokojowe zawarte z 2018 roku kończące wojnę domową między prezydentem Salvą Kiirem a wiceprezydentem Riekiem Macharem dawało nadzieję na stabilizację.

Na jego mocy wybory miały odbyć się już w 2022 roku, jednak termin ten był wielokrotnie przesuwany. Obecnie rząd zapewnia, że głosowanie zostanie przeprowadzone jeszcze w tym roku.

Jeżeli faktycznie do tego dojdzie, będą to pierwsze ogólnokrajowe wybory od momentu uzyskania niepodległości od Sudanu, co miało miejsce 15 lat temu.

Niestety wiele kluczowych zapisów porozumienia pokojowego nadal nie zostało wdrożonych. Wśród nich znajduje się m.in. zjednoczenie rywalizujących sił zbrojnych, co pozostaje jednym z głównych warunków trwałego pokoju.

Sudan Południowy zmaga się z poważnymi problemami wewnętrznymi, takimi jak głęboka korupcja, skrajne ubóstwo oraz słabe instytucje państwowe. Wszystko to sprawia, że nadchodzące wybory, choć potencjalnie przełomowe, obarczone są dużym ryzykiem i niepewnością co do ich przebiegu oraz konsekwencji dla przyszłości kraju.

 

dodane 22.04.2026 14:00
Przeczytaj jeszcze

A dla dorosłych?

Andrzej Macura

Taka piosenka dla dzieci: czytaj Biblię módl się co dzień, jeśli wzrastać chcesz.

Obrazy

ks. Włodzimierz Lewandowski

Podróż Leona XIV do Afryki dobiega końca. Zapewne długo będzie wspominana i komentowana.

Zbezcześcili!

Andrzej Macura

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Maturzyści kończą rok szkolny

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

W grudniu w Miami na Florydzie.

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Ponad 150 tys. zabitych i 14 milionów przesiedlonych.

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Kobieta znajdowała się w trudnym terenie, zalesionym.

