Dekalog w każdej klasie? Sąd w USA daje zielone światło  

Henryk Przondziono /Foto Gość Czy w szkołach publiczne w Teksasie zawisną w każdej sali lekcyjnej plakaty z Dziesięcioma Przykazaiami?

Amerykański sąd apelacyjny uznał, że w każdej klasie publicznej szkoły w Teksasie mogą wisieć tablice z Dziesięcioma Przykazaniami. Decyzja wywołała gorącą debatę o granicach obecności religii w przestrzeni publicznej i prawach rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla piątego okręgu potwierdził zgodność z prawem ustawy, która zobowiązuje szkoły publiczne w Teksasie do wywieszenia Dziesięciu Przykazań w każdej sali lekcyjnej. Jak informuje Katolicka Agencja Informacyjna, decyzja ta kończy – przynajmniej na tym etapie – spór prawny wokół tzw. „Senate Bill 10”.

Uchwalona w ubiegłym roku ustawa nakazuje, aby w każdej klasie znalazł się widoczny plakat o wymiarach 40 na 50 centymetrów z tekstem Dekalogu. Przepisy te zostały jednak zaskarżone przez grupę 15 rodzin z Teksasu – zarówno wierzących różnych wyznań, jak i niewierzących – które uznały, że nowe prawo narusza Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA, gwarantującą rozdział Kościoła od państwa.

Początkowo przeciwnicy ustawy odnieśli sukces – w sierpniu ubiegłego roku sędzia federalny wydał nakaz wstrzymujący jej wykonanie. Teraz jednak większość sędziów sądu apelacyjnego – dziewięciu z siedemnastu – uznała, że przepisy są zgodne z prawem.

W uzasadnieniu sędzia Stuart Kyle Duncan podkreślił, że obecność Dziesięciu Przykazań w klasach nie oznacza przymusu religijnego. – Ustawa nie nakłania uczniów do przyjęcia tych zasad ani nie zobowiązuje nauczycieli do ich głoszenia – zaznaczył. Dodał też, że samo zetknięcie się uczniów z językiem religijnym nie może być uznane za „przymusową indoktrynację”.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak sędzia Stephen A. Higginson, który w odrębnej opinii ostrzegł, że decyzja ogranicza prawa rodziców. – Ojcowie założyciele chcieli oddzielenia Kościoła od państwa, aby zapobiec narzucaniu religii przez władzę – przypomniał, zarzucając władzom Teksasu, że idą w przeciwnym kierunku.

Jak podaje KAI, przedstawiciele rodzin, które zaskarżyły ustawę, wyrazili głębokie rozczarowanie wyrokiem. Ich zdaniem narusza on podstawowe zasady konstytucyjne oraz dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego USA. – Ta decyzja depcze prawa rodziców do decydowania o religijnym wychowaniu dzieci – podkreślili.

Zapowiedzieli jednocześnie skierowanie sprawy do Supreme Court of the United States, co oznacza, że spór może jeszcze się zaostrzyć i nabrać ogólnokrajowego znaczenia.

Wyrok wpisuje się w szerszą debatę o obecności religii w życiu publicznym Stanów Zjednoczonych. Zwolennicy ustawy wskazują na historyczne i kulturowe znaczenie Dekalogu, przeciwnicy zaś obawiają się naruszenia neutralności światopoglądowej państwa.

Decyzja sądu apelacyjnego pokazuje, że pytanie o miejsce wiary w przestrzeni publicznej pozostaje wciąż żywe – i budzi emocje także w społeczeństwach o długiej tradycji demokracji.

KAI /kb

GOSC.PL |

dodane 22.04.2026 14:28

TAGI| DEKALOG, DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ, SĄD, USA, WYROK

Taka piosenka dla dzieci: czytaj Biblię módl się co dzień, jeśli wzrastać chcesz.

Podróż Leona XIV do Afryki dobiega końca. Zapewne długo będzie wspominana i komentowana.

No tak, to prawda. Oni zbezcześcili. A my?

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Maturzyści kończą rok szkolny

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

W grudniu w Miami na Florydzie.

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Ponad 150 tys. zabitych i 14 milionów przesiedlonych.

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Kobieta znajdowała się w trudnym terenie, zalesionym.

