"Washington Post": Zablokowano publikację raportu ukazującego skuteczność szczepionki na COVID-19
Amerykańskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (CDC) zablokowało publikację w biuletynie naukowym tej agencji raportu ukazującego skuteczność szczepionki na COVID-19 - poinformował w środę dziennik "Washington Post". Wcześniej publikacja raportu została opóźniona przez szefa CDC.

Raport pierwotnie miał być opublikowany 19 marca w "Morbidity and Mortality Weekly Report", informującym m.in. o pojawiających się zagrożeniach zakaźnych.

Dwa tygodnie temu "Washington Post" informował, że Jay Bhattacharya, tymczasowo nadzorujący CDC, opóźnił publikację raportu z powodu obaw dotyczących metodologii. Informacje te potwierdził Andrew Nixon, rzecznik ministerstwa zdrowia i opieki społecznej, które nadzoruje CDC. Powiedział, że "dla kierownictwa CDC rutyną jest przeglądanie i zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących artykułów MMWR, zwłaszcza w odniesieniu do ich metodologii, przed planowaną publikacją".

Jak poinformowały gazetę dwie osoby, decyzja o niepublikowaniu raportu zapadła w ostatnich dniach. "Ocena redakcyjna MMWR ujawniła wątpliwości dotyczące metodologicznego podejścia do szacowania skuteczności szczepionki i raport nie został przyjęty do publikacji" - uzasadniał tę decyzję we wtorek Nixon.

Informatorzy "Washington Post" powiedzieli, że raport pozytywnie przeszedł przegląd naukowy agencji, w którym uczestniczą dziesiątki naukowców.

Jak stwierdzili byli urzędnicy CDC, wstrzymanie publikacji raportu na tym etapie jest niezwykle rzadkie. Według nich publikacja raportu wskazującego na skuteczność szczepionki byłaby sprzeczna z działaniami administracji prezydenta Donalda Trumpa mającymi na celu ograniczenie jej stosowania, zwłaszcza w przypadku dzieci.

Decyzja w sprawie raportu zapadła w szczególnym okresie, ponieważ administracja Trumpa stara się złagodzić stanowisko w sprawie szczepień przed zbliżającymi się wyborami uzupełniającymi w listopadzie - zauważył "Washington Post". Wielu wyborców sprzeciwia się działaniom ministra zdrowia Roberta F. Kennedy'ego Jr zmierzającym do wycofania obecnej polityki szczepień. Kennedy uznał kiedyś szczepionkę na COVID-19 za "najbardziej śmiercionośną szczepionkę, jaką kiedykolwiek stworzono". 

USA: Wysokie poparcie Amerykanów dla papieża Leona pomimo politycznych ataków

PAP DODANE 23.04.2026 AKTUALIZACJA 23.04.2026

USA: Wysokie poparcie Amerykanów dla papieża Leona pomimo politycznych ataków

Według nowego sondażu Reuters/Ipsos 60 proc. Amerykanów pozytywnie ocenia papieża Leona XIV. Jego popularność pozostaje wysoka mimo niedawnych ataków prezydenta Trumpa, który skrytykował papieża za jego wypowiedzi dotyczące wojny z Iranem. »

dodane 23.04.2026 07:35

TAGI| PAP, RZĄD, SPOŁECZEŃSTWO, SZCZEPIENIA, USA, ZDROWIE

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

