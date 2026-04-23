Czerwony Półksiężyc: Libia uratowała 404 migrantów z 10 łodzi

Wschodnia libijska straż przybrzeżna uratowała co najmniej 404 migrantów na pokładach 10 łodzi po tym, jak znaleźli się w trudnych warunkach na morzu, poinformował w środę Czerwony Półksiężyc w Tobruku. Czerwony Półksiężyc poinformował, że uratowani migranci pochodzą z różnych krajów.

Zdjęcia opublikowane przez Czerwony Półksiężyc na Facebooku przedstawiają wolontariuszy udzielających migrantom pierwszej pomocy, dostarczających im żywność i koce.

Libia jest szlakiem tranzytowym dla migrantów, z których wielu pochodzi z Afryki Subsaharyjskiej. Narażeni są oni na ryzyko utraty życia, uciekając przez pustynię i morze do Europy w nadziei na ucieczkę przed konfliktami i ubóstwem.

W poniedziałek potwierdzono śmierć 10 migrantów, których łódź wywróciła się u wybrzeży Tobruku, a 31 nadal uznaje się za zaginionych, według trzech źródeł libijskich i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji. Sześć ciał wyłowiono w sobotę po tym, jak fale wyrzuciły je na brzeg.