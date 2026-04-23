Na Monte Cassino wróciło skradzione wydanie dzieła Mikołaja Kopernika z XVI w.
Na Monte Cassino wróciło skradzione wydanie dzieła Mikołaja Kopernika z XVI w.

Na Monte Cassino wróciło skradzione wydanie dzieła Mikołaja Kopernika z XVI w.  
HENRYK PRZONDZIONO /FOTO GOŚĆ Kopia dzieła Mikołaja Kopernika "O obrotach sfer niebieskich". Zdjęcie wykonano w 2023 r. w Collegium Maius Uniwersytet Jagiellońskiego w Krakowie.

Do biblioteki opactwa na Monte Cassino powróciło wydanie dzieła Mikołaja Kopernika "O obrotach sfer niebieskich" ( "De revolutionibus orbium coelestium"), wydrukowane w Bazylei w 1566 roku. Księga została skradziona 15 lat temu- podała włoska agencja informacyjna Agi.

Agencja podkreśliła, że księga ma bezcenną wartość naukową i bibliograficzną.

Jak zaznaczyła, wśród gwaru turystów i tysiącletniej ciszy opactwa na Monte Cassino "dokonał się akt dziejowej sprawiedliwości".

Dwóch karabinierów z operacyjnego wydziału do spraw ochrony dziedzictwa kultury przekroczyło próg klasztoru, by przekazać na ręce jego bibliotekarza ojca Alessandro Trespioliego wyjątkową przesyłkę: opakowanie skrywające skarb ludzkiej myśli- zaznaczyła Agi.

Egzemplarz wydania "O obrotach sfer niebieskich" z 1566 roku oszacowany został przez dom aukcyjny Christie's na 60-80 tysięcy dolarów. Wydanie to słynie z tego, że zawiera wstęp do dzieła autorstwa Retyka, o fundamentalnym znaczeniu dla upowszechnienia teorii heliocentrycznej.

Dzieło Kopernika wydano drukiem w Norymberdze w 1543 roku, a zatem edycja z Bazylei ukazała się 23 lata później.

Tom ten zaginął między wiosną a latem 2011 roku i, jak wyjaśniono, padł ofiarą systematycznego rabunku dokonanego przez Massimo De Caro, byłego dyrektora Biblioteki Girolaminich w Neapolu. Podając się za uczonego i ministerialnego konsultanta wykorzystywał on swoich współpracowników do odwracania uwagi zakonników- strażników zbiorów, aby bez przeszkód wynosić rzadkie tomy. Za te kradzieże De Caro został skazany na 12 lat więzienia.

Odzyskanie egzemplarza Kopernika uznano za kluczowy etap tzw. "Operacji Girolamini". Księga została sprowadzona przez włoskie siły porządkowe ze Stanów Zjednoczonych, dokąd przemycono ją przez Paryż.

Misja odzyskiwania zbiorów z opactwa na Monte Cassino jest kontynuowana. Z 15 zaginionych ksiąg, w tym kilku również pochodzących z XVI wieku, dotychczas powróciły 4, wśród nich pierwsza edycja dzieła Galileusza.

Opactwo benedyktynów na wzgórzu posiada jeden z najstarszych i najcenniejszych księgozbiorów monastycznych we Włoszech. Księgi, w tym wiele rękopisów, gromadzone są tam od ponad tysiąca lat. Są wśród nich inkunabuły, starodruki, kodeksy liturgiczne, kroniki i dzieła naukowe.

Protokół przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Katowicach.

Gość Katowicki 27/2024 DODANE 04.07.2024 AKTUALIZACJA 04.07.2024

PAP |

dodane 23.04.2026 07:53

TAGI| ASTRONOMIA, HISTORIA, KOSMOS, KOŚCIÓŁ, KSIĄŻKA, KULTURA, NAUKA, PAP, POLACYNASWIECIE, WŁOCHY

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Maturzyści kończą rok szkolny

Maturzyści kończą rok szkolny

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

W Splicie stanie pomnik Jana Pawła II

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

Trump: gdyby Putin przybył na szczyt G20, byłoby to pomocne

W grudniu w Miami na Florydzie.

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie

USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Papież w drodze z Afryki: o wojnie, migracji, parach jednopłciowych

Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny

Ponad 150 tys. zabitych i 14 milionów przesiedlonych.

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

Pożegnanie z Afryką papieża Leona

„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Abp Przybylski przed Tygodniem Modlitw o Powołania: Każdy człowiek jest powołany

Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Podkarpackie: Atak niedźwiedzia. Nie żyje 58-letnia kobieta

Kobieta znajdowała się w trudnym terenie, zalesionym.

