USA: Wysokie poparcie Amerykanów dla papieża Leona pomimo politycznych ataków
USA: Wysokie poparcie Amerykanów dla papieża Leona pomimo politycznych ataków

PAP/EPA/LUCA ZENNARO Leon XIV

Według nowego sondażu Reuters/Ipsos 60 proc. Amerykanów pozytywnie ocenia papieża Leona XIV. Jego popularność pozostaje wysoka mimo niedawnych ataków prezydenta Trumpa, który skrytykował papieża za jego wypowiedzi dotyczące wojny z Iranem.

Z sześciodniowego badania opinii publicznej, zakończonego w poniedziałek, wynika, że więcej Amerykanów pozytywnie ocenia papieża niż prezydenta, którego działania aprobuje jedynie 36 proc. respondentów.

W sondażu Gallupa z sierpnia 2025 roku Leon XIV zajął pierwsze miejsce w rankingu najważniejszych amerykańskich postaci medialnych. 57 proc. ankietowanych wyraziło o nim pozytywną opinię, a 31 proc. nie miało na jego temat zdania.

Axios zwraca uwagę, że Trump nieustannie atakuje Leona, z którym pozostaje w sporze dotyczącym wojny w Iranie. Retoryka prezydenta może jednak zrazić do niego amerykańskich katolików - grupę, która pomogła mu powrócić do Białego Domu. Zgodnie z danymi Pew Research Center z lat 2023-2024, w Stanach Zjednoczonych mieszka obecnie około 50 milionów katolików, co stanowi blisko 20 proc. dorosłej populacji kraju.

Z sondażu przeprowadzonego w połowie kwietnia przez "The Economist" i YouGov wynika, że około 48 proc. Amerykanów zgadza się z wypowiedziami papieża na temat wojny w Iranie, a 24 proc. wyraża wobec nich sprzeciw.

Papież podczas wizyty w Gwinei Równikowej ponownie ostrzegł, że przyszłości ludzkości grozi "tragiczne zagrożenie" z powodu załamania się prawa międzynarodowego i odpowiedzialności politycznej. Liczby ilustrujące poparcie dla Leona XIV wpisują się w trend obserwowany przy debiutach innych współczesnych papieży. Axios przypomniał, że 58 proc. badanych pozytywnie oceniało Franciszka, a 55 proc. Benedykta.

Przedostatni dzień Papieża w Afryce: Dajcie się porwać miłości

GOSC.PL DODANE 23.04.2026

Przedostatni dzień Papieża w Afryce: Dajcie się porwać miłości

„Potrzeba chrześcijan, którzy wezmą w swoje ręce los Gwinei Równikowej” - mówił Papież uczestnikom środowej Mszy św. w bazylice Niepokalanego Poczęcia w Mongomo. Więźniów w Bacie zapewnił, że nikt nie jest wykluczony z miłości. Młodych i ich rodziny zachęcił do codziennego dawania świadectwa miłości i do pójścia za Jezusem - podsumowuje Vatican News. »

dodane 23.04.2026 07:25

TAGI| BADANIA, LEON XIV, NAUKA, PAP, PAPIEŻ, PREZYDENT, TRUMP, USA, WOJNA

A dla dorosłych?

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.

Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.

W grudniu w Miami na Florydzie.

USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.

Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Ponad 150 tys. zabitych i 14 milionów przesiedlonych.

„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.

Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.

Kobieta znajdowała się w trudnym terenie, zalesionym.

