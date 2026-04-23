Mali i Niger oskarżają państwa sąsiednie o wspieranie dżihadystów  

Mali i Niger ponownie wysuwają oskarżenia wobec niektórych państw sąsiednich, zarzucając im wspieranie działalności terrorystycznej w niestabilnym regionie Sahelu. To rozległy, półsuchy pas rozciągający się na południowych obrzeżach Sahary, od Atlantyku po Morze Czerwone.

Podczas forum poświęconego bezpieczeństwu, które odbyło się w Senegalu, minister spraw zagranicznych Mali stwierdził, że część państw w regionie „ukrywa” oraz „wspiera” uzbrojone grupy operujące na obszarze Sahelu.

Choć nie wskazał konkretnych krajów, zasugerował, że za destabilizacją mogą stać również podmioty spoza Afryki Zachodniej. Podobne stanowisko przedstawił minister spraw zagranicznych Nigru, który oskarżył niektóre państwa zaangażowane w działania antyterrorystyczne o jednoczesne „podsycanie i podtrzymywanie” przemocy w regionie.

W późniejszej wypowiedzi doprecyzował, że jego słowa odnosiły się do Francji. Paryż nie odniósł się dotychczas oficjalnie do tych zarzutów.

Wypowiedzi te wpisują się w szerszy proces politycznego oddalania się Mali, Nigru i Burkina Faso od Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS).

Po serii wojskowych zamachów stanu kraje te zdecydowały się na utworzenie własnego sojuszu, podkreślając dążenie do większej niezależności w zakresie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej.

Jednocześnie wszystkie trzy państwa od lat zmagają się z nasilającą się przemocą ze strony ugrupowań dżihadystycznych, które destabilizują region Sahelu.

Region Sahelu określany obecnie jako „globalne epicentrum terroryzmu”, już trzeci rok z rzędu odpowiada za niemal połowę wszystkich zabójstw związanych z terroryzmem, informował w marcu najnowszy raport Global Terrorism Index.

Indeks, opracowywany przez australijski think tank Institute for Economics and Peace, od 13 lat analizuje 163 państwa, oceniając skalę terroryzmu na podstawie takich wskaźników jak liczba zamachów, ofiar śmiertelnych, rannych czy porwań.

W raporcie terroryzm definiowany jest jako „systematyczne stosowanie lub groźba użycia przemocy przez podmioty niepaństwowe, zarówno w celu wsparcia, jak i podważenia istniejącej władzy”.

W 2024 roku ponad połowa z 7 555 ofiar terroryzmu na świecie przypadła właśnie na Sahel. W 2025 roku tendencja ta utrzymała się. Niemal połowa z 5 582 ofiar działań terrorystycznych została odnotowana w tym regionie.

Według raportu, od 2007 roku liczba ofiar terroryzmu w Sahelu wzrosła aż dziesięciokrotnie, tym samym nastąpiło przesunięcie „centrum” terroryzmu z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w kierunku Afryki Subsaharyjskiej.

Za większość ataków w regionie Sahelu, jak wskazuje raport, odpowiadają ugrupowania powiązane z tzw. Państwem Islamskim oraz Dżama’at Nasr al-Islam wa-al-Muslimin (JNIM), dżihadystyczną koalicją powiązana z Al-Kaidą,

Jednocześnie postępuje ekspansja dżihadystów w kierunku nadmorskich państw Afryki Zachodniej, szczególnie Beninu.

Inne organizacje monitorujące konflikty, takie jak Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), podają jeszcze wyższe szacunki dotyczące liczby ofiar przemocy dżihadystycznej w Sahelu.