Sudan: Tragiczny bilans trzech lat wojny  

Minęły trzy lata od wybuchu wojny w Sudanie, a perspektywy jej zakończenia wciąż pozostają odległe.
Konflikt, który rozpoczął się 16 kwietnia 2023 r., nadal trwa, a sytuacja na froncie charakteryzuje się nieustannymi zmianami kontroli nad terytoriami.
Sudańskie Siły Zbrojne (SAF) odzyskały znaczną część Chartumu, w tym Omdurman i Bahri, a także obszary w środkowym i wschodnim Sudanie, ustanawiając swoją bazę w Port Sudan. Z kolei Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) umocniły kontrolę nad większością zachodniego Darfuru po zdobyciu El-Faszer, stolicy Darfuru Północnego, w październiku 2025 r.
RSF utrzymują również wpływy w części Kordofanu i innych regionach, choć w niektórych obszarach, takich jak Kordofan Południowy (m.in. Kadugli i Dilling), zostały wyparte przez siły rządowe.
Według szacunków wojna pochłonęła co najmniej 150 tys. ofiar śmiertelnych, w większości cywilów. Konflikt doprowadził również do bezprecedensowej fali przesiedleń, około 14 milionów osób musiało opuścić swoje domy.
Wśród nich 9 - 10 milionów to osoby wewnętrznie przesiedlone, natomiast około 4,4 miliona uchodźców i osób ubiegających się o azyl znalazło schronienie w krajach sąsiednich, takich jak Czad, Egipt czy pogrążony w niestabilności Sudan Południowy.
Wojna w Sudanie pozostaje obecnie największym kryzysem humanitarnym na świecie.
Osoby przesiedlone żyją w skrajnie trudnych warunkach, a ci, którzy próbują wracać do zniszczonych miast, takich jak Chartum, mierzą się z zagrożeniem ze strony niewybuchów oraz całkowitym brakiem podstawowych usług, w tym opieki zdrowotnej.
Szczególnie narażone są kobiety i dziewczęta, które stanowią znaczną część populacji przesiedleńców i uchodźców.
W obliczu dramatycznej w Sudanie sytuacji biskup Paul Swarbrick z Lancaster, delegat Konferencji Episkopatu Anglii i Walii ds. Afryki, wezwał wiernych do modlitwy o pokój oraz zaapelował do władz Wielkiej Brytanii o niepomijanie sudańskiego kryzysu.
Jak podkreślił, istnieje ryzyko, że konflikt zostanie zepchnięty na dalszy plan zainteresowania międzynarodowego.
Zwrócił również uwagę, że Wielka Brytania powinna wykorzystać swoją rolę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Sudanu, aby wspierać działania dyplomatyczne i dążyć do pokojowego rozwiązania konfliktu.
26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.
Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.
Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.
Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.
USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.
Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.
Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.
Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.