Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku  

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
W oświadczeniu opublikowanym przez Lewicę napisano, że poseł Litewka "zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód". "Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych" - głosi oświadczenie Lewicy.
Czarzasty napisał, że Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku. "Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci" - napisał marszałek Sejmu na X. Dodał, że jego "myśli są teraz z rodziną Łukasza".
Policja w Dąbrowie Górniczej poinformowała, że do wypadku doszło w czwartek, po godz. 13 na ul. Kazimierzowskiej. "W wyniku zderzenia z samochodem osobowym zginął rowerzysta" - podała. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.
Bardzo smutna wiadomość. Zginął poseł Łukasz Litewka. Co dziś jest rzadkością, potrafił rozmawiać z szacunkiem i ponad podziałami. Mądry, wrażliwy, mocno zaangażowany w sprawy zwierząt, ale też zwyczajnie ludzki i uważny na los innych. Rodzinie i Bliskim składam szczere wyrazy…— Jacek Sasin (@SasinJacek) 23 kwietnia 2026
Poseł Łukasz Litewka był bardzo mocno zaangażowany w sprawy społeczne, organizował liczne akcje pomocowe. W Sejmie znany był z merytorycznej pracy i otwartości na współpracę ponad podziałami partyjnymi.
Łukasz Litewka nie żyje. Łukasz był jedną z tych osób, która nie patrzyła na barwy partyjne czy poglądy, a na to czy może pomóc. I pomagał. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Łukaszu nigdy cię nie zapomnimy.— Marcelina Zawisza #PartiaRazem (@mmzawisza) 23 kwietnia 2026
Łukasz Litewka był wyjątkową osobą. Opatentował swój własny, wyjątkowy, model niesienia dobra. Zawsze uśmiechnięty, a przy tym zafrasowany, że zwraca się do niego więcej osób potrzebujących, niż on jest w stanie wesprzeć. Będzie go bardzo brakowało.— Janusz Cieszyński (@jciesz) 23 kwietnia 2026
„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.
Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.