Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku  

W oświadczeniu opublikowanym przez Lewicę napisano, że poseł Litewka "zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód". "Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych" - głosi oświadczenie Lewicy.

Czarzasty napisał, że Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku. "Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci" - napisał marszałek Sejmu na X. Dodał, że jego "myśli są teraz z rodziną Łukasza".

Policja w Dąbrowie Górniczej poinformowała, że do wypadku doszło w czwartek, po godz. 13 na ul. Kazimierzowskiej. "W wyniku zderzenia z samochodem osobowym zginął rowerzysta" - podała. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

Bardzo smutna wiadomość. Zginął poseł Łukasz Litewka. Co dziś jest rzadkością, potrafił rozmawiać z szacunkiem i ponad podziałami. Mądry, wrażliwy, mocno zaangażowany w sprawy zwierząt, ale też zwyczajnie ludzki i uważny na los innych. Rodzinie i Bliskim składam szczere wyrazy… — Jacek Sasin (@SasinJacek) 23 kwietnia 2026

Poseł Łukasz Litewka był bardzo mocno zaangażowany w sprawy społeczne, organizował liczne akcje pomocowe. W Sejmie znany był z merytorycznej pracy i otwartości na współpracę ponad podziałami partyjnymi.

Łukasz Litewka nie żyje. Łukasz był jedną z tych osób, która nie patrzyła na barwy partyjne czy poglądy, a na to czy może pomóc. I pomagał. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Łukaszu nigdy cię nie zapomnimy. — Marcelina Zawisza #PartiaRazem (@mmzawisza) 23 kwietnia 2026