Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku
Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku

PAP/Marcin Obara Łukasz Litewka.

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

W oświadczeniu opublikowanym przez Lewicę napisano, że poseł Litewka "zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód". "Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych" - głosi oświadczenie Lewicy.

Czarzasty napisał, że Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku. "Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci" - napisał marszałek Sejmu na X. Dodał, że jego "myśli są teraz z rodziną Łukasza".

Policja w Dąbrowie Górniczej poinformowała, że do wypadku doszło w czwartek, po godz. 13 na ul. Kazimierzowskiej. "W wyniku zderzenia z samochodem osobowym zginął rowerzysta" - podała. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

Poseł Łukasz Litewka był bardzo mocno zaangażowany w sprawy społeczne, organizował liczne akcje pomocowe. W Sejmie znany był z merytorycznej pracy i otwartości na współpracę ponad podziałami partyjnymi.

PAP |

dodane 23.04.2026 17:06

TAGI| DROGI, LEWICA, PAP, PARTIE, SEJM, WYPADKI

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.

