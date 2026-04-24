Osoby, które w dzieciństwie doświadczyły przemocy seksualnej, miały około dwukrotnie wyższe ryzyko diagnozy nowotworu w późniejszym życiu - poinformowało czasopismo "PLOS One".
Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni - University of Toronto oraz University Health Network - przeanalizowali dane 2636 osób w wieku 65 lat i starszych, sprawdzając, czy krzywdy, jakich doznały w dzieciństwie, były powiązane z częstszym występowaniem nowotworów w podeszłym wieku. W analizie uwzględnili przemoc seksualną, fizyczną oraz przemoc między rodzicami.
Okazało się, że najwyższy odsetek nowotworów odnotowano wśród osób, które jako dzieci były ofiarami przemocy seksualnej. Aż 36 proc. z nich otrzymało w dorosłości taką diagnozę. U ludzi będących ofiarami przemocy fizycznej odsetek ten wyniósł 28 proc., przemocy między rodzicami - 27 proc., a osób bez takich doświadczeń - 21 proc.
Po uwzględnieniu wszelkich innych czynników, takich jak palenie tytoniu, dochody i choroby przewlekłe, około dwukrotnie wyższe ryzyko nowotworu utrzymało się jedynie u osób, które doświadczyły najcięższej formy przemocy seksualnej.
- Nasze odkrycia podkreślają, jak wczesne doświadczenia życiowe wiążą się z negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia nawet wiele dekad później - skomentował główny autor badania, Matthew Langiano.
Naukowcy zaznaczyli, że ich badanie wskazuje jedynie na związek statystyczny, a nie bezpośrednią zależność przyczynowo-skutkową. Dlatego na jego podstawie nie można stwierdzić, że trauma z dzieciństwa sama w sobie powoduje rozwój nowotworu.
Według nich jednym z mechanizmów stojących za wykrytą korelacją może być przewlekły stres. Wcześniejsze badania sugerowały, że przeżyta w dzieciństwie trauma długotrwale oddziałuje na gospodarkę hormonalną, nasilenie stanu zapalnego oraz funkcjonowanie układu odpornościowego, czyli procesy mające znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia.
Autorzy zaznaczyli, że potrzebne są dalsze badania, które pozwolą lepiej zrozumieć to zjawisko. Ich zdaniem uzyskane wyniki potwierdzają, że w leczeniu onkologicznym warto brać pod uwagę doświadczenie traumy.
Katarzyna Czechowicz (PAP)
26 kwietnia 1986 r. doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wielu mieszkańców Polski dowiedziało się o tym z rozgłośni zachodnich.
Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów.
Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni przeanalizowali dane 2636 osób.
Rada miasta położonego na chorwackim wybrzeżu podjęła decyzję.
USA będą pomagać Libanowi w obronie przez Hezbollahem.
Podsumowując swoją wizytę w Afryce Leon XIV stwierdził, że podróż apostolska jest przede wszystkim głoszeniem Ewangelii.
Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.
Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.