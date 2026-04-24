Przemoc seksualna w dzieciństwie powiązana z wyższym ryzykiem nowotworów

Osoby, które w dzieciństwie doświadczyły przemocy seksualnej, miały około dwukrotnie wyższe ryzyko diagnozy nowotworu w późniejszym życiu - poinformowało czasopismo "PLOS One".

Badacze z dwóch kanadyjskich uczelni - University of Toronto oraz University Health Network - przeanalizowali dane 2636 osób w wieku 65 lat i starszych, sprawdzając, czy krzywdy, jakich doznały w dzieciństwie, były powiązane z częstszym występowaniem nowotworów w podeszłym wieku. W analizie uwzględnili przemoc seksualną, fizyczną oraz przemoc między rodzicami.

Okazało się, że najwyższy odsetek nowotworów odnotowano wśród osób, które jako dzieci były ofiarami przemocy seksualnej. Aż 36 proc. z nich otrzymało w dorosłości taką diagnozę. U ludzi będących ofiarami przemocy fizycznej odsetek ten wyniósł 28 proc., przemocy między rodzicami - 27 proc., a osób bez takich doświadczeń - 21 proc.

Po uwzględnieniu wszelkich innych czynników, takich jak palenie tytoniu, dochody i choroby przewlekłe, około dwukrotnie wyższe ryzyko nowotworu utrzymało się jedynie u osób, które doświadczyły najcięższej formy przemocy seksualnej.

- Nasze odkrycia podkreślają, jak wczesne doświadczenia życiowe wiążą się z negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia nawet wiele dekad później - skomentował główny autor badania, Matthew Langiano.

Naukowcy zaznaczyli, że ich badanie wskazuje jedynie na związek statystyczny, a nie bezpośrednią zależność przyczynowo-skutkową. Dlatego na jego podstawie nie można stwierdzić, że trauma z dzieciństwa sama w sobie powoduje rozwój nowotworu.

Według nich jednym z mechanizmów stojących za wykrytą korelacją może być przewlekły stres. Wcześniejsze badania sugerowały, że przeżyta w dzieciństwie trauma długotrwale oddziałuje na gospodarkę hormonalną, nasilenie stanu zapalnego oraz funkcjonowanie układu odpornościowego, czyli procesy mające znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia.

Autorzy zaznaczyli, że potrzebne są dalsze badania, które pozwolą lepiej zrozumieć to zjawisko. Ich zdaniem uzyskane wyniki potwierdzają, że w leczeniu onkologicznym warto brać pod uwagę doświadczenie traumy.

Katarzyna Czechowicz (PAP)

kap/ bar/

dodane 24.04.2026 07:35

Nie ma zagrożenia, to tylko awaria - katastrofa w Czarnobylu w depeszach PAP z 1986 r.

