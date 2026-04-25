W środę pogrzeb posła Łukasza Litewki w sosnowieckiej parafii; uroczystość będzie miała charakter państwowy
W środę pogrzeb posła Łukasza Litewki w sosnowieckiej parafii; uroczystość będzie miała charakter państwowy

PAP/Marcin Obara Śp. poseł Łukasz Litewka

Pogrzeb posła Łukasza Litewki odbędzie się w najbliższą środę (29 kwietnia) w Sosnowcu i będzie miał charakter państwowy – poinformował prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, powołując się na komunikat Kancelarii Sejmu.

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie w czwartek po południu podczas jazdy na rowerze. Potrącił go samochód na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.

Jak podał w portalu społecznościowym prezydent, uroczystości żałobne rozpoczną się o godz. 13:30 w kościele parafialnym pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki 46 w Sosnowcu. Po nabożeństwie zmarły zostanie odprowadzony na cmentarz przy ul. Zuzanny.

Informację o państwowym charakterze pochówku przekazała Kancelaria Sejmu, co jest związane ze sprawowaniem przez zmarłego mandatu poselskiego. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Chęcińskiego, szczegółowe informacje dotyczące organizacji uroczystości będą przekazywane w kolejnych komunikatach.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek około godz. 13. Według wstępnych ustaleń policji 57-letni Sosnowiczanin kierujący Mitsubishi Colt najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji. Kierowca Mitsubishi został zatrzymany.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował w sobotę przed południem o zastosowaniu aresztu na trzy miesiące wobec 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł. Tymczasowe aresztowanie jest warunkowe - w przypadku wpłaty 40 tys. zł poręczenia majątkowego podejrzany będzie miał prawo opuścić areszt i zostanie objęty dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju. Prokurator z początkiem przyszłego tygodnia podejmie decyzję, czy zaskarżone zostanie orzeczenie sądu o zastosowaniu aresztu warunkowego wobec 57-latka.

Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez portale społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Łukasz Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami i kontaktem telefonicznym w sprawie. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.

DODANE 25.04.2026

PAP |

dodane 25.04.2026 18:16

TAGI| POSEŁ LITEWKA, ŁUKASZ LITEWKA

