Badanie: 1 maja Polacy odpoczywają w domu lub grillują

W przypadające 1 maja Święto Pracy Polacy mają zamiar odpoczywać w domu lub grillować - wynika z badania Pracuj.pl. Pracować zamierza 4 proc. ankietowanych.

Autorzy badania podali, że 86 proc. kojarzy 1 maja przede wszystkim z majówką i czasem wolnym. Dla 75 proc. dzień ten ma charakter wyłącznie symboliczny, a ponad połowa badanych (52 proc.) go świętuje.

"To podejście do 1 maja widać wyraźnie w naszych planach, w których dominuje lokalność i brak presji. Zamiast hucznych obchodów czy dalekich podróży (wyjazd zagraniczny planuje zaledwie 2 proc. badanych), stawiamy na sprawdzone sposoby na regenerację" - stwierdzili autorzy.

Jak podali, 54 proc. planuje odpoczywać tego dnia w domu, a 33 proc. zamierza zorganizować grilla lub ognisko. Nieco mniejsza grupa (32 proc.) chce spotkać się z rodziną. a 22 proc. aktywnie spędzić ten czas (np. iść na spacer lub na rower). Ze znajomymi zamierza spotkać się 17 proc. badanych.

Większość (71 proc.) ankietowanych deklaruje, że zna rodowód i znaczenie Święta Pracy, choć niemal połowa przyznaje, że nie poświęca uwagi symbolice tej daty. "Taki wynik sugeruje, że 1 maja przeszedł naturalną transformację z wydarzenia o charakterze ideowym w kierunku święta o wymiarze czysto praktycznym" - uważają autorzy.

Podali też, że 88 proc. badanych nie zamierza spędzać 1 maja ze znajomymi z pracy.

Badanie przeprowadził ARC Rynek i Opinia w kwietniu 2026 roku wśród 1024 Polaków w wieku 18-65 lat.