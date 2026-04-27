W środę pogrzeb posła Łukasza Litewki. Uroczystości państwowe i pośmiertne odznaczenie

Uroczystości będą miały charakter państwowy.

Znamy też szczegóły uroczystości pogrzebowych Łukasza Litewki. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała również o pośmiertnym uhonorowaniu przez Karola Nawrockiego tragicznie zmarłego posła Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jak podkreślono, to wyraz uznania za jego działalność publiczną i zaangażowanie na rzecz potrzebujących.

Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie Łukasz Litewka Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Informację przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Jak zaznaczono, odznaczenie zostało nadane za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej. Order Odrodzenia Polski jest jednym z najwyższych polskich odznaczeń cywilnych, przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla państwa i społeczeństwa.

36-letni poseł z Sosnowca zginął tragicznie w ubiegłym tygodniu w Dąbrowa Górnicza, potrącony przez samochód podczas jazdy na rowerze.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 29 kwietnia, w kościół św. Joachima w Sosnowcu. Mszy św. będzie przewodniczył Artur Ważny. Po liturgii kondukt żałobny przejdzie na cmentarz parafialny przy ul. Zuzanny.

Jak poinformowała Kancelaria Sejmu, uroczystości będą miały charakter państwowy.

Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Prowadzona przez niego inicjatywa #TeamLitewka angażowała się m.in. w pomoc dzieciom wymagającym leczenia, wsparcie dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz działania na rzecz zwierząt.

Jego aktywność często koncentrowała się na reagowaniu na konkretne potrzeby lokalnej społeczności – od zbiórek na sprzęt rehabilitacyjny po pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Pośmiertne odznaczenie jest symbolicznym uhonorowaniem tej działalności i pamięci o jego zaangażowaniu na rzecz innych.

PAP /kb

dodane 27.04.2026 15:03

TAGI| ŁUKASZ LITEWKA, ORDER ODRODZENIA POLSKI, POGRZEB

