Niższe stawki VAT-u i akcyzy na niektóre paliwa będą obowiązywać do 15 maja br.
Niższe stawki VAT-u i akcyzy na niektóre paliwa będą obowiązywać do 15 maja br.

Roman Koszowski/Foto Gość

Termin obowiązywania obniżonych stawek podatku VAT oraz akcyzy na benzynę i olej napędowy został przedłużony z 30 kwietnia do 15 maja br. - wynika z opublikowanych w poniedziałek w Dzienniku Ustaw rozporządzeń Ministra Finansów i Gospodarki.

Rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług wchodzi w życie 30 kwietnia, z kolei rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Resort finansów przypomniał w komunikacie, że przedłużenie okresu obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy jest realizowane w ramach rządowego programu CPN ("Ceny Paliwa Niżej") obniżającego ceny paliw. Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy.

"W odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie, w ramach pakietu paliwowego wprowadzono w marcu br. obniżki stawek VAT i akcyzy na określone paliwa silnikowe, które obowiązują do końca kwietnia br. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, która została obniżona z 23 proc do 8 proc., będzie obowiązywała czasowo do 15 maja br." - przekazało Ministerstwo Finansów.

Resort przypomniał, że akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego.

W skład pakietu CPN wchodzą również maksymalne ceny paliw. Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

PAP |

dodane 28.04.2026 07:17

TAGI| BENZYNA, BUDŻET, GOSPODARKA, MF, PALIWA, PAP, PRAWO

