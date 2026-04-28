info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, opuścił areszt. Uwaga na fałszywe informacje!
rss newsletter facebook twitter

Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, opuścił areszt. Uwaga na fałszywe informacje!

Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, opuścił areszt. Uwaga na fałszywe informacje!  

57-letni kierowca, podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, opuścił we wtorek areszt. Było to możliwe po wpłacie poręczenia majątkowego - Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej postanowił, że mężczyzna będzie mógł wyjść na wolność po wpłaceniu 40 tys. zł.

- W imieniu podejrzanego wpłacono poręczenie majątkowe, opuścił on dzisiaj areszt - powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął w ubiegły czwartek po południu potrącony przez samochód Mitsubishi Colt, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Po wypadku zatrzymany został kierowca auta. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Według prokuratury, mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady poruszania się w ruchu drogowym i również nieumyślnie spowodował śmierć posła.

Po wniosku Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej tamtejszy sąd zdecydował w sobotę o aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące, ale zastrzegł, że mężczyzna będzie mógł opuścić areszt, jeżeli w terminie 14 dni wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł. Po wpłaceniu wyznaczonej kwoty areszt został uchylony, a mężczyzna jest objęty dozorem policji i zakazem opuszczania kraju.

Prokuratura złożyła zażalenie na postanowienie sądu rejonowego - śledczy uważają, że jedynie bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli należycie zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie. Zażalenie rozpozna Sąd Okręgowy w Sosnowcu, termin posiedzenia nie został jeszcze wyznaczony.

Śląska policja wystosowała we wtorek apel, w którym odniosła się do rozpowszechnianych w internecie nieprawdziwych informacji związanych z wypadkiem posła Litewki. Rozpowszechnianie dezinformacji nie tylko wprowadza opinię publiczną w błąd, ale też utrudnia prowadzone postępowanie - podkreślili policjanci, którzy zdementowali niektóre pojawiające się w sieci fałszywe sensacje na temat wypadku i inne treści wprowadzające w błąd.

"Jedną z ostatnich jest informacja o rzekomym zatrzymaniu partnerki posła i jeszcze bardziej bulwersująca, że zatrzymany kierowca był funkcjonariuszem policji. Żadna z tych informacji nie jest prawdziwa!" - podkreśliła policja.

Jak zaznaczyli policjanci, kierujący Mitsubishi nie był funkcjonariuszem policji, a poza nim nie zatrzymano w tej sprawie nikogo innego. Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby zdarzenie miało charakter umyślny, kierowcy przedstawiono zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym - dodała policja. Przypomniała, że postępowanie prowadzi prokuratura, czynności są w toku, a jedynym wiarygodnym źródłem informacji są organy prowadzące postępowanie.

"Z uwagi na charakter sprawy oraz nasilone próby ustalania tożsamości podejrzanego policja i prokuratura nie udzielają żadnych dodatkowych informacji - w tym również takich, które mogłyby pośrednio prowadzić do jego identyfikacji" - dodali policjanci.

Mundurowi podkreślili, że w internecie pojawiają się treści tworzone w celu generowania zasięgów i kliknięć, a najbardziej "sensacyjne" informacje publikowane w tej sprawie są nieprawdziwe. Formułowane są w sposób sensacyjny, kontrowersyjny bądź silnie oddziałujący na emocje, ponieważ takie materiały rozchodzą się najszybciej - wskazali.

"Powielając te treści i traktując je jako wiarygodne - nawet jeśli publikowane są przez osoby powszechnie znane - przyczyniamy się jedynie do budowania zasięgów autorowi" - dodała policja.

Funkcjonariusze zaapelowali do osób komentujących o powściągliwość w wyrażaniu opinii opartych na niesprawdzonych, często niewiarygodnych źródłach. Publikujących proszą o rzetelną weryfikację informacji przed ich udostępnieniem i opieranie swoich wypowiedzi wyłącznie na faktach, a nie domysłach, a wszystkich użytkowników internetu o krytyczne podejście do treści pojawiających się w sieci.

"Zalecamy korzystanie wyłącznie z oficjalnych komunikatów służb. Rozpowszechnianie dezinformacji wprowadza opinię publiczną w błąd i utrudnia prowadzone postępowanie" - podsumowali policjanci. Przypomnieli też, że każda publikacja niesie za sobą odpowiedzialność jej autora.

Prok. Kilian powiedział we wtorek przed południem PAP, że prowadzący postępowanie skupiają się obecnie m.in. na poszerzeniu kręgu świadków, nie tylko osób, które miały bezpośrednią styczność z pokrzywdzonym lub z podejrzanym w dniu samego zdarzenia.

- Równolegle zasięgamy kolejnych opinii eksperckich, oczekujemy na opinie już wcześniej zlecone - takie, które przede wszystkim dotyczą zabezpieczonych sprzętów elektronicznych. Gromadzimy dane cyfrowe, czekamy na ostateczne konkluzje biegłego w dziedzinie rekonstrukcji wypadków drogowych. Czekamy też na pisemną opinię posekcyjną i badania toksykologiczne - dodał prok. Kilian.

Pogrzeb posła Litewki odbędzie się w środę. Będzie miał charakter państwowy.

W środę pogrzeb posła Łukasza Litewki w sosnowieckiej parafii; uroczystość będzie miała charakter państwowy

PAP DODANE 25.04.2026

W środę pogrzeb posła Łukasza Litewki w sosnowieckiej parafii; uroczystość będzie miała charakter państwowy

Pogrzeb posła Łukasza Litewki odbędzie się w najbliższą środę (29 kwietnia) w Sosnowcu i będzie miał charakter państwowy – poinformował prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, powołując się na komunikat Kancelarii Sejmu. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 28.04.2026 18:50

TAGI| DROGI, PAP, PROKURATURA, WYPADKI, ŚLEDZTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
W środę pogrzeb posła Łukasza Litewki w sosnowieckiej parafii; uroczystość będzie miała charakter państwowy | Ortopeda: Pokazywać skutki wypadków na hulajnogach | Wyrok na matkę i ojczyma Kamilka | Pożar lasu na Lubelszczyźnie. "Pilot, który zginął, był doświadczony i miał wysokie kwalifikacje" | Łódzkie: Ok. 15-letnia dziewczyna zginęła w wybuchu gazu w domu
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dzięki Bogu za papieża Leona

Andrzej Macura

Dzięki Bogu za papieża Leona

Po owocach ich poznacie – mówił Jezus. Mnie owoce tego pontyfikatu cieszą.

Perspektywa jednego roku

Perspektywa jednego roku

Jedni oczekiwali przestawienia zwrotnicy w myśl zasady „cała wstecz”, drudzy rewolucji na miarę niemieckiej drogi synodalnej. Tymczasem "In Illo uno unum".

Z Ducha Świętego czy nie?

Andrzej Macura

Z Ducha Świętego czy nie?

Trudno znaleźć odpowiedź? Łatwiej niż mogłoby się wydawać.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Co wyłoni się z ciemnościn nocy?

USA: Pentagon rozpoczął publikację dokumentów o UFO

W pierwszej transzy opublikowano m.in. archiwalne akta, a także raporty i materiały dotyczące nowych obserwacji.

Niektórym ta wojna się opłaca

Gdy jedni na wojnie tracą, inni...

BBC: Wojna w Iranie przyniosła zyski bankom, koncernom naftowym, firmom zbrojeniowym i sektorowi OZE.

W Gietrzwałdzie

Rozpoczyna się remont bazyliki w Gietrzwałdzie

W najbliższym czasie przy fundamentach i murach kościoła będą prowadzone prace remontowe i konserwatorskie.

Ukrywając tożsamość

Norwegia: Rosjanie rekrutują w Europie nieletnich do aktów sabotażu

Norweski kontrwywiad ostrzega, że podobny model działania nie dotyczy wyłącznie Rosji.

To były trudne dni

Zastępca KG PSP: pożar w Puszczy Solskiej jest opanowany

Według szacunków dogaszanie może potrwać kilka dni.

Uroczystości pogrzebowe abp. Michalika

Uroczystości pogrzebowe abp. Michalika

Apel, by zamiast kwiatów i wieńców, składać ofiary na hospicja.

Kościół z Leonem XIV - rok temu konklawe wybrało kard. Prevosta na nowego biskupa Rzymu

Kościół z Leonem XIV - rok temu konklawe wybrało kard. Prevosta na nowego biskupa Rzymu

Pierwszy papież z USA nie wprowadził rewolucji - kontynuuje wizję Kościoła Franciszka, zmiany wprowadzając na drodze spokojnej ewolucji.

Prezydent RP Karol Nawrocki (P) i nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki (L)

Bartosz Grodecki został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent podziękował też Sławomirowi Cenckiewiczowi za 9 miesięcy pracy na czele BBN.

Umowa ws. programu SAFE podpisana - Polska ma otrzymać pożyczki o wartości blisko 44 mld euro

Umowa ws. programu SAFE podpisana - Polska ma otrzymać pożyczki o wartości blisko 44 mld euro

Umowa Polski została zatwierdzona jako pierwsza spośród 19 państw uczestniczących w programie SAFE.

A Rosjanie świętują. Zwycięstwo nad hitlerowskim faszyzmem

Media: ukraińskie drony zaatakowały rosyjską bazę wojskową w stolicy Czeczenii

... oraz rafinerie w Permie i Jarosławiu.

Dyplomatyczna misja Marco Rubio: Wspólne zaangażowanie USA i Watykanu na rzecz godności ludzkiej oraz stabilizacji na półkuli zachodniej

Dyplomatyczna misja Marco Rubio: Wspólne zaangażowanie USA i Watykanu na rzecz godności ludzkiej oraz stabilizacji na półkuli zachodniej

W tle kwestie Bliskiego Wschodu.

Jak papież Leon próbował - z problemami - zmienić dane kontaktowe w swoim amerykańskim banku...

Jak papież Leon próbował - z problemami - zmienić dane kontaktowe w swoim amerykańskim banku...

"Czy to miałoby znaczenie, gdybym pani powiedział, że jestem papieżem Leonem?"

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 08.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
16°C Piątek
wieczór
13°C Sobota
noc
11°C Sobota
rano
14°C Sobota
dzień
wiecej »
 