Ponad sto ognisk ptasiej grypy w kraju

W ciągu czterech miesięcy tego roku w 106 ogniskach grypy ptaków znalazło się blisko 7 mln sztuk drobiu. Prezes Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj Paweł Podstawka zaapelował o wprowadzenie pilotażowego programu szczepień kur niosek na tę chorobę.

Według najnowszych raportów Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW), w 2026 roku w Polsce odnotowano już 106 ognisk grypy ptaków (HPAI) w hodowlach drobiu, obejmujących 6,964 mln sztuk drobiu. W całym 2025 roku było to 10,2 mln sztuk, w 2024 - 3,23 mln, a w 2023 - 1,32 mln.

HPAI szczególnie dotknęła stada niosek. W całym 2024 roku z jej powodu uśmiercono 1,7 mln niosek, a w 2025 roku 5,49 mln niosek. Tylko w ciągu czterech miesięcy 2026 roku w ogniskach HPAI wybito 3,5 mln niosek.

Zdaniem Pawła Podstawki, prezesa Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, sytuacja epizootyczna związana z rosnącą liczbą stad drobiu zakażonych HPAI powinna stać się podstawą do podjęcia dodatkowych kroków w celu ochrony kur niosek i stad reprodukcyjnych.

- Odbudowanie stad niosek trwa kilka miesięcy. To powoduje nie tylko zagrożenie dla dostaw na rynek, czego efektem mogą być podwyżki cen jaj, a nawet ich chwilowe braki, ale i stanowi ryzyko dla producentów, bo odbiorcy chcąc zaspokoić popyt mogą szukać jaj na innych rynkach. Także zagranicznych - uważa Podstawka.

Prezes KFHDiPJ przypomina, że od kilku miesięcy jego organizacja proponuje wprowadzenie na terenie Polski pilotażowego programu szczepienia kur niosek na HPAI.

- Na terenie UE mamy już preparaty dopuszczone do użytku u drobiu w profilaktyce HPAI. Co więcej, stosowanie szczepionek wektorowych, pozbawionych aktywnych wirusów, jest całkowicie bezpieczne i pozwala odróżnić zwierzęta zaszczepione od zakażonych podczas monitoringu epidemiologicznego. Jaja od zaszczepionych kur są całkowicie czyste pod kątem mikrobiologicznym. Nasz postulat nie jest odosobniony. Francja wdrożyła program szczepień w sektorze drobiu wodnego, a Holandia prowadzi pilotaż w stadach kur niosek. O konieczności wprowadzenia nowych metod ochrony stad niosek i reprodukcyjnych mówią także organizacje hodowców z państw nie należących do UE, np. Wielkiej Brytanii - argumentuje Podstawka.

Prezes KFHDiPJ powołuje się na wyniki badań i wnioski przedstawione podczas spotkań eksperckich Komisji Europejskiej, gdzie wskazywano na szczepienia jako element bioasekuracji.

- Szczepienia nie zastępują bioasekuracji ani nadzoru weterynaryjnego, ale mogą być jednym z narzędzi ograniczania skutków epidemii ptasiej grypy. Z punktu widzenia konsumenta najważniejsze jest jednak to, że jaja pozostają produktem bezpiecznym, a branża drobiarska prowadzi działania oparte na wiedzy naukowej i rygorystycznych standardach bezpieczeństwa żywności - podkreśla Podstawka.

Jak wyjaśnia GIW, obecnie wykrycie ogniska HPAI związane jest z wdrożeniem administracyjnych procedur likwidacji choroby opartych na rygorystycznych przepisach weterynaryjnych, obejmujących m.in. nakaz zabicia drobiu w ognisku i unieszkodliwienie zwłok zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego w zakładach utylizacyjnych i ustanawianie obszarów objętych ograniczeniami w promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska, na których obowiązują zakazy przemieszczania zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. Powiatowy lekarz weterynarii może nakazać prewencyjne uśmiercanie zwierząt na obszarach objętych ograniczeniami lub w zakładach uznanych za kontaktowe do ognisk. Działania związane z prewencyjnym uśmiercaniem zwierząt są szczególnie istotne na obszarach o wysokiej koncentracji produkcji oraz w przypadku utrzymywania zwierząt wrażliwych w bliskiej odległości od ognisk. (PAP)

