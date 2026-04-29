Na terenie prawie całego kraju duże zagrożenie pożarowe w lasach

Od początku 2026 roku odnotowano już ponad 2 tys. pożarów lasów.

Na terenie prawie całego kraju jest duże zagrożenie pożarowe w lasach - wynika z opublikowanej w środę mapy Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Jedynie w wybranych regionach na północy kraju zagrożenie określono jako średnie. Są to m.in. północna i wschodnia część województwa pomorskiego, pas od zachodu po północny wschód w woj. warmińsko-mazurskim, większość woj. podlaskiego - poza zachodem przy granicy z Mazowszem i północno-wschodnia część woj. zachodniopomorskiego.

Strażacy apelują o przestrzeganie podstawowych zasad. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi. W parkach narodowych można poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach. - Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami - zalecają strażacy.

W ostatni weekend, 25 i 26 kwietnia, jak informuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, strażacy interweniowali przy 228 pożarach lasu. Od początku 2026 roku odnotowano już ponad 2 tys. pożarów lasów.

Mapę zagrożenia pożarowego znaleźć można pod adresem https://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/. Na przeważającym obszarze Polski występuje 3. stopień zagrożenia pożarowego - zagrożenie duże.

Z mapy na stronie https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ wynika, że okresowym zakazem wstępu do lasu objęte są wybrane obszary leśne na terenie 18 z 429 nadleśnictw. Okresowy zakaz wstępu wprowadza się ze względu na zagrożenie pożarowe, ale także zabiegi ochronne lub inne przyczyny.

Od redakcji Wiara.pl

Są rejony, w których taki okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje niemal cały rok. Ot, od lutego do listopada. Tak przynajmniej wynika z umieszczonych tam tabliczek. To raczej nie jest normalne...