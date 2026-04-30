Papieska Światowa Sieć Modlitwy opublikowała intencję modlitewną, którą Leon XIV powierza Kościołowi w maju: aby wszyscy mieli dostęp do pożywienia.
„Miliony naszych braci i sióstr wciąż cierpią głód, podczas gdy na naszych stołach marnuje się tak wiele jedzenia" – podkreśla Ojciec Święty.
W ramach kampanii „Módl się z Papieżem", prowadzonej przez Papieską Światową Sieć Modlitwy, każdego miesiąca Leon XIV zaprasza wiernych i wszystkich ludzi dobrej woli do wspólnej modlitwy w wybranej przez siebie intencji, dotyczącej ważnych spraw Kościoła i świata. W maju Ojciec Święty prosi o modlitwę, „aby wszyscy mieli dostęp do pożywienia".
Posiłek nie jest darem dla nielicznych
W swojej modlitwie Leon XIV, zwracając się do Boga, przypomina, że pożywienie jest znakiem Jego miłości i opatrzności, do którego nie przystają współczesny głód i marnowanie pożywienia. „Rozbudź w nas nową świadomość, abyśmy nauczyli się dziękować za każdy posiłek, spożywać z prostotą, dzielić się z radością i troszczyć się o owoce ziemi jako Twój dar, przeznaczony dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznych" – prosi Ojciec Święty.
Modli się też o przemianę „logiki egoistycznej konsumpcji w kulturę solidarności", a także o to, by konkretnym inicjatywom pomocowym towarzyszył „skromny i odpowiedzialny styl życia".
„Niech Twój Duch nauczy nas patrzeć na chleb nie jako na zwykły produkt, ale jako na znak wspólnoty i troski" – woła Papież.
Rośnie kryzys żywnościowy na świecie
Papieska Światowa Sieć Modlitwy powołuje się na dane Światowego Programu Żywnościowego. Według tej największej na świecie organizacji humanitarnej ONZ, w 2026 r. 318 milionów osób na świecie dotkniętych jest kryzysem spowodowanym brakiem pożywienia, a kolejne 45 milionów może znaleźć się w sytuacji poważnego głodu – z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Z kolei w ubiegłym roku potwierdzono klęski głodu w Sudanie i Gazie – pierwsze w XXI w. Z kolei wg raportu SOFI, publikowanego przez ONZ, w 2024 r. 673 mln osób dotknął głów zaś 2,3 mld znajdowały się w sytuacji umiarkowanej bądź poważnej niestabilności żywieniowej, zaś ponad 2,6 mln nie mogły odżywiać się w zdrowy sposób.
Dorota Abdelmoula-Viet
