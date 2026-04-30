info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Głód kontra pełne stoły: Papież uderza w sumienia i wzywa do walki z marnotrawstwem
rss newsletter facebook twitter

Głód kontra pełne stoły: Papież uderza w sumienia i wzywa do walki z marnotrawstwem

Głód kontra pełne stoły: Papież uderza w sumienia i wzywa do walki z marnotrawstwem  
PAP/EPA/FABIO FRUSTACI Papież Leon XIV

Papieska Światowa Sieć Modlitwy opublikowała intencję modlitewną, którą Leon XIV powierza Kościołowi w maju: aby wszyscy mieli dostęp do pożywienia.

„Miliony naszych braci i sióstr wciąż cierpią głód, podczas gdy na naszych stołach marnuje się tak wiele jedzenia" – podkreśla Ojciec Święty.

W ramach kampanii „Módl się z Papieżem", prowadzonej przez Papieską Światową Sieć Modlitwy, każdego miesiąca Leon XIV zaprasza wiernych i wszystkich ludzi dobrej woli do wspólnej modlitwy w wybranej przez siebie intencji, dotyczącej ważnych spraw Kościoła i świata. W maju Ojciec Święty prosi o modlitwę, „aby wszyscy mieli dostęp do pożywienia". 

Posiłek nie jest darem dla nielicznych 

W swojej modlitwie Leon XIV, zwracając się do Boga, przypomina, że pożywienie jest znakiem Jego miłości i opatrzności, do którego nie przystają współczesny głód i marnowanie pożywienia. „Rozbudź w nas nową świadomość, abyśmy nauczyli się dziękować za każdy posiłek, spożywać z prostotą, dzielić się z radością i troszczyć się o owoce ziemi jako Twój dar, przeznaczony dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznych" – prosi Ojciec Święty. 

Modli się też o przemianę „logiki egoistycznej konsumpcji w kulturę solidarności", a także o to, by konkretnym inicjatywom pomocowym towarzyszył „skromny i odpowiedzialny styl życia".  

„Niech Twój Duch nauczy nas patrzeć na chleb nie jako na zwykły produkt, ale jako na znak wspólnoty i troski" – woła Papież. 

Rośnie kryzys żywnościowy na świecie

Papieska Światowa Sieć Modlitwy powołuje się na dane Światowego Programu Żywnościowego. Według tej największej na świecie organizacji humanitarnej ONZ, w 2026 r. 318 milionów osób na świecie dotkniętych jest kryzysem spowodowanym brakiem pożywienia, a kolejne 45 milionów może znaleźć się w sytuacji poważnego głodu – z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Z kolei w ubiegłym roku potwierdzono klęski głodu w Sudanie i Gazie – pierwsze w XXI w. Z kolei wg raportu SOFI, publikowanego przez ONZ, w 2024 r. 673 mln osób dotknął głów zaś 2,3 mld znajdowały się w sytuacji umiarkowanej bądź poważnej niestabilności żywieniowej, zaś ponad 2,6 mln nie mogły odżywiać się w zdrowy sposób. 

Dorota Abdelmoula-Viet

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 30.04.2026 15:27
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Perspektywa jednego roku

Perspektywa jednego roku

Jedni oczekiwali przestawienia zwrotnicy w myśl zasady „cała wstecz”, drudzy rewolucji na miarę niemieckiej drogi synodalnej. Tymczasem "In Illo uno unum".

Z Ducha Świętego czy nie?

Andrzej Macura

Z Ducha Świętego czy nie?

Trudno znaleźć odpowiedź? Łatwiej niż mogłoby się wydawać.

Komunikaty

Katarzyna Solecka

Komunikaty

Czuwajcie, bądźcie gotowi! Ileż to razy słyszeliśmy te słowa...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Dyplomatyczna misja Marco Rubio: Wspólne zaangażowanie USA i Watykanu na rzecz godności ludzkiej oraz stabilizacji na półkuli zachodniej

Dyplomatyczna misja Marco Rubio: Wspólne zaangażowanie USA i Watykanu na rzecz godności ludzkiej oraz stabilizacji na półkuli zachodniej

W tle kwestie Bliskiego Wschodu.

Jak papież Leon próbował - z problemami - zmienić dane kontaktowe w swoim amerykańskim banku...

Jak papież Leon próbował - z problemami - zmienić dane kontaktowe w swoim amerykańskim banku...

"Czy to miałoby znaczenie, gdybym pani powiedział, że jestem papieżem Leonem?"

Laureaci 51. Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

Laureaci 51. Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” od ponad pół wieku przyznawana jest twórcom, badaczom i organizacjom, które chronią, rozwijają i promują dziedzictwo polskiej kultury tradycyjnej. W tegorocznej edycji komisja konkursowa wyłoniła trzynaścioro laureatów z różnych regionów Polski.

Pieta XXI, inspirujące spotkania i stoiska pełne cudów, czyli Sacroexpo 2026

Pieta XXI, inspirujące spotkania i stoiska pełne cudów, czyli Sacroexpo 2026

Już po raz 27. hale Targów Kielce zapełnią się witrażami, świecami, rzeźbami, różańcami i książkami o charakterze religijnym.

Ukazała się książka przedstawiająca światopogląd Roberta Prevosta jako generała augustianów

Ukazała się książka przedstawiająca światopogląd Roberta Prevosta jako generała augustianów

Książka, która rzuca światło na światopogląd Roberta Francisa Prevosta jako przeora generalnego Zakonu św. Augustyna – tak o wydanym właśnie w Watykanie tomie „Wolni dzięki łasce” mówi prefekt Dykasterii ds. Komunikacji Paolo Ruffini. W Papieskim Instytucie Patrystycznym Augustinianum odbyła się prezentacja książki wydanej przez Watykańskie Wydawnictwo LEV, zawierającej przemówienia, homilie, przesłania i listy o. Prevosta.

Komunikat Watykanu po spotkaniu Leona XIV z premierem Tuskiem

Komunikat Watykanu po spotkaniu Leona XIV z premierem Tuskiem

O zagadnieniach poruszanych podczas rozmów Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska z Ojcem Świętym i jego najbliższymi współpracownikami informuje komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej:

Prezydent złożył wniosek o przeprowadzenie referendum

Prezydent złożył wniosek o przeprowadzenie referendum

Prezydent Karol Nawrocki poinformował o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie referendum ws. polityki klimatycznej UE. Wskazał na prawo Polaków do wyrażenia opinii ws. konsekwencji Zielonego Ładu. Według wicemarszałek Senatu Magdaleny Biejat wniosek trafi do kosza.

Leon XIV: Dobrze byłoby odwiedzić Polskę. Premier Tusk mówi o terminie

Leon XIV: Dobrze byłoby odwiedzić Polskę. Premier Tusk mówi o terminie

Premier przyznał, że ma z kard. Parolinem i abp. Gallagherem odmienny pogląd na kwestie związane z lekcjami religii.

Papież Leon XIV

Leon XIV mimo woli stał się głosem amerykańskiej opozycji

Najbardziej wyrazisty z przeciwników Trumpa na arenie międzynarodowej.

Najstarsza zakonnica na świecie: Po prostu dowiedz się, czego Bóg od ciebie oczekuje

Najstarsza zakonnica na świecie: Po prostu dowiedz się, czego Bóg od ciebie oczekuje

Najstarsza zakonnica na świecie ma prostą radę. „Po prostu dowiedz się, czego Bóg od ciebie oczekuje, i to czyń” – mówi w rozmowie z amerykańską stacją telewizyjną ABC 7 113-letnia siostra Francis Dominici Piscatella. Mieszka na Long Island w stanie Nowy Jork i była świadkiem pontyfikatów jedenastu papieży, od Piusa X po Leona XIV, i ponad stuletnich radykalnych przemian społecznych.

Krawiec papieży chwali Leona XIV za styl i opanowanie

Krawiec papieży chwali Leona XIV za styl i opanowanie

Rok temu krawiec papieży z ogromną radością zareagował na wybór na Stolicę Piotrową kard. Roberta Prevosta. W wywiadzie dla niemieckiego tygodnika „Die Zeit” Raniero Mancinelli powiedział: „Kiedy podczas ogłoszenia `Habemus Papam` padło jego imię, krzyknąłem z radości. Dosłownie eksplodowałem”.

USA: Sędzia ujawnił domniemany list samobójczy Epsteina

USA: Sędzia ujawnił domniemany list samobójczy Epsteina

List był umieszczony w aktach sprawy Nicholasa Tartaglionego, którą rozpatrywał sędzia Karas.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
19°C Czwartek
wieczór
16°C Piątek
noc
12°C Piątek
rano
14°C Piątek
dzień
wiecej »
 