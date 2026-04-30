Solidny system nadzoru, 78 zgłoszeń podejrzanej aktywności i mocniejsza współpraca z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi – to główne wnioski z rocznego raportu Urzędu Informacji i Nadzoru Finansowego (ASIF).
Dokument pokazuje, że watykańskie finanse mają chronić przejrzystość i wspierać misję Stolicy Apostolskiej.
W ubiegłym roku ASIF kontynuował działania przeciw praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i proliferacji broni masowego rażenia. Monitorował też stabilność Instytutu Dzieł Religijnych (IOR), jedynego podmiotu uprawnionego w Watykanie do działalności finansowej.
Sygnały i kontrole
W 2025 r. ASIF otrzymał 78 zgłoszeń podejrzanej aktywności. To wzrost wobec 43 zgłoszeń rok wcześniej, ale wynik zgodny z oczekiwaniami po okresie stabilizacji systemu. Większość – 73 – pochodziła z IOR. Do Urzędu Promotora Sprawiedliwości przekazano 16 raportów wywiadu finansowego, w tym trzy, dotyczące nowych spraw.
ASIF zarządził trzy zawieszenia transakcji lub operacji na łączną kwotę 522 tys. euro. Jak wynika z raportu, środki te miały umożliwić watykańskim organom sądowym ocenę ewentualnych działań należących do ich kompetencji.
Współpraca rośnie
ASIF odnotował 94 wymiany informacji z krajowymi partnerami: 43 przychodzące i 51 wychodzących. Szczególną rolę zachowuje tu Korpus Żandarmerii Watykańskiej. Na poziomie międzynarodowym było 35 wymian z zagranicznymi jednostkami informacji finansowej. Podpisano dziewięć nowych memorandów o porozumieniu, a umowę z Mołdawią odnowiono.
Cel systemu
We wstępie raport przypomina, że „ograniczony sektor finansowy Państwa Miasta Watykańskiego służy wspieraniu działalności Stolicy Apostolskiej i Kościoła katolickiego na całym świecie". Dlatego ma zasięg międzynarodowy i cel służebny wobec misji duszpasterskiej oraz humanitarnej.
Autorzy zaznaczają, że ta wyjątkowość nie oznacza mniejszych wymagań. Przeciwnie, złożoność obecnej sytuacji międzynarodowej sprawia, że „jego wiarygodna obecność staje się tym ważniejsza".
Karol Darmoros
