info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Demokracja nie mieści się w lewicowych i... demokratycznych wartościach
rss newsletter facebook twitter

Demokracja nie mieści się w lewicowych i... demokratycznych wartościach

Pałac prezydencki  
HENRYK PRZONDZIONO Pałac prezydencki

Tak zdaje się uważać wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wykluczył udział Lewicy w przyszłej Radzie ds. nowej Konstytucji, która ma zostać powołana przy prezydencie. - Praca z PiS, Konfederacją czy Karolem Nawrockim nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych i demokratycznych wartościach - powiedział.

Według piątkowej zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, 3 maja zostaną powołani pierwsi członkowie Rady ds. nowej Konstytucji przy prezydencie. W składzie gremium mają znaleźć się przedstawiciele klubów i kół poselskich (po dwie osoby z każdego klubu i po jednej z każdego koła), eksperci oraz osoby, które "mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji". Na przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej gremium będzie miało czas do końca prezydentury Karola Nawrockiego - poinformował Leśkiewicz.

O to, czy Lewica jest gotowa wejść do zapowiedzianej Rady, Gawkowski został zapytany podczas piątkowego briefingu w Warszawie.

- Zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i demokratycznych wartościach - odpowiedział wicepremier.

Jak dodał, to Prawo i Sprawiedliwość łamało i niszczyło konstytucję, a także upolityczniło Trybunał Konstytucyjny. - Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili. Najpierw niech prezydent zacznie szanować konstytucję, niech swoje obowiązki realizuje, a nie z nich abdykuje - stwierdził Gawkowski.

Jego zdaniem, prezydent abdykował z części swoich obowiązków, m.in. nie przyjmując w ub.r. nominacji oficerskich dla pracowników służb i nie przyjmując ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według Gawkowskiego, to pokazuje, że prezydent nie ma szacunku dla konstytucji, tylko myśli o grze politycznej.

Wicepremier stwierdził też, że prezydent "ma tendencję do powoływania rad". - Tych pracowników, współpracowników, doradców są koło niego setki. Pojawiają się ludzie, z których Polska powinna się wstydzić tak, jak ta poprzednia rada, która była pełna rosyjskich trolli - powiedział. Wyraził obawę, że w nowej radzie mogą się pojawić ludzie, którzy w przeszłości łamali konstytucję. - Źle to oceniam. Lewica na pewno w takie procesy się nie zaangażuje - skwitował ewentualny udział polityków partii w Radzie ds. nowej Konstytucji.

«« | « | 1 | » | »»

PAP/ajm

WIARA.PL |

dodane 01.05.2026 19:56

TAGI| KONSTYTUCJA, LEWICA, PAP, PARTIE, POLITYKA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji | Abp Galbas: zewnętrznym graczom polskie spory są bardzo na rękę | Zablokowana reforma - Konstytucja 3 maja | Premier Tusk: oprócz Andrzeja Poczobuta, Białoruś uwolniła także polskiego karmelitę Grzegorza Gawła | Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dawno, dawno temu

Piotr Drzyzga

Dawno, dawno temu

Kiedy rycerze walczyli ze ślimakami, a św. Hildegarda zalecała maść z rogu jednorożca.

Majowe inspiracje

ks. Leszek Smoliński

Majowe inspiracje

Maj – najbardziej „pilny” miesiąc roku. Nie dlatego, że kalendarz pęka od obowiązków, ale dlatego, że serce jakoś częściej dopomina się o uwagę.

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Maria Sołowiej

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Wprawdzie sporo już na ten temat napisano i powiedziano, nie zaszkodzi jednak coś niecoś dorzucić.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Wcześniej to samo zrobił paryski zarząd transportu publicznego.

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

Tego samego dnia Ojciec Święty spotka się także z Marco Rubio.

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Pielgrzymka na teren, który stawia Kościołowi trudne wyzwania.

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Napady, opluwanie, zastraszanie – w Izraelu narasta fala wrogości wobec chrześcijan. Coraz częściej rezygnują oni z widocznych znaków wiary, by uniknąć agresji.

Gospodarki ciągle ropą stoją

Blokada Ormuz zmienia światową gospodarkę

Japonia i Australia zacieśniają współpracę w sprawie dostaw energii i minerałów. Inne kraje...

Moskwa, 1 maja

Rosja: atak dronowy na wieżowiec w Moskwie

Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych, Mosfilm Tower.

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

W poniedziałek rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.

Szyici w Pakistanie popierają Iran

UKMTO: tankowiec trafiony "nieznanymi pociskami" w cieśninie Ormuz

Mimo zapowiedzi USA, że będą eskortować płynące tam statki.

Rozpoczynają się matury

Matura: Egzaminy pisemne od 4 do 21 maja, a ustne od 7 do 30 maja

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Budowanie tymczasowych schronień dla uchodźców w Bejrucie

Izrael: żołnierze masowo rabują mienie cywilne w Libanie i Strefie Gazy

Rabunek opuszczonych domów odbywa się rutynowo, a dowództwo przymyka oczy.

Na Wzgórzy Świątynnym

Izrael: Kolejny akt religijnej agresji

Zatrzymano 21 osób, które chciały złożyć kozę w ofierze na terenie Wzgórza Świątynnego.

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Blisko 80 tysięcy maturzystów przyjechało w tym roku na Jasną Górę, by przed egzaminem powierzyć Bogu stres i przyszłość. Dla wielu to nie tradycja, lecz realne wsparcie przed jedną z najważniejszych prób w życiu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 05.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Berlin
14°C Wtorek
rano
17°C Wtorek
dzień
18°C Wtorek
wieczór
15°C Środa
noc
wiecej »
 