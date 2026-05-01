info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Biskup patriarchatu Jerozolimy: atak na zakonnicę "niezwykle poważny i nikczemny"
rss newsletter facebook twitter

Biskup patriarchatu Jerozolimy: atak na zakonnicę "niezwykle poważny i nikczemny"

Jerozolima  
Roman Koszowski /Foto Gość Jerozolima

Biskup pomocniczy patriarchatu łacińskiego Jerozolimy William Shomali nazwał w piątek "niezwykle poważnym i nikczemnym" atak na francuską siostrę zakonną, do którego doszło we wtorek w Jerozolimie. Tego samego dnia napastnika zatrzymała izraelska policja.

W wywiadzie dla tureckiej agencji prasowej Anatolia bp Shomali powiedział, że widział opublikowane przez policję nagranie z monitoringu i nazwał je "bolesnym, alarmującym i niezwykle poważnym".

"Napastnik popchnął ją mocno od tyłu i sprawił, że upadła na ziemię uderzając głową w podniesioną kamienną płytę. Następnie wrócił i kopnął ją. Młody Izraelczyk rosyjskiego pochodzenia interweniował i próbował go odciągnąć" - powiedział hierarcha.

Bp Shomali pochwalił też policjantów za szybką reakcję podkreślając, że w wielu podobnych sytuacjach, do których dochodziło w przeszłości nie reagowali tak sprawnie. Biskup podkreślił, że "sama policja określiła to zdarzenie jako napaść na tle rasistowskim".

W komunikacie na temat zatrzymania napastnika policja podkreśliła, że w Jerozolimie obowiązuje zasada "zero tolerancji" dla ataków na osoby duchowne. Przekazano, że zatrzymany to 36-letni obywatel Izraela.

W ostatnim latach społeczność chrześcijańska w Jerozolimie skarży się na rosnącą liczbę aktów agresji i przemocy ze strony ortodoksyjnych żydów oraz brak reakcji na takie zdarzenia ze strony władz. Z powszechną krytyką spotkała się decyzja izraelskiej policji, która w Niedzielę Palmową nie wpuściła łacińskiego patriarchy Jerozolimy, kardynała Pierbattisty Pizzaballi, do Bazyliki Grobu Pańskiego w tym mieście. 

 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 01.05.2026 19:43

TAGI| IZRAEL, KOŚCIÓŁ, PAP, PRZESTĘPCZOŚĆ, WATYKAN

PRZECZYTAJ TAKŻE
Dyplomatyczna misja Marco Rubio: Wspólne zaangażowanie USA i Watykanu na rzecz godności ludzkiej oraz stabilizacji na półkuli zachodniej | Leon XIV mimo woli stał się głosem amerykańskiej opozycji | Francja, Episkopat: przygotowujemy się do wrześniowej wizyty papieża Leona XIV | Papież w Hiszpanii odwiedzi bazylikę Sagrada Familia i nie tylko | Policja bada sprawę wandalizmu na zabytkowych kaplicach
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Perspektywa jednego roku

Perspektywa jednego roku

Jedni oczekiwali przestawienia zwrotnicy w myśl zasady „cała wstecz”, drudzy rewolucji na miarę niemieckiej drogi synodalnej. Tymczasem "In Illo uno unum".

Z Ducha Świętego czy nie?

Andrzej Macura

Z Ducha Świętego czy nie?

Trudno znaleźć odpowiedź? Łatwiej niż mogłoby się wydawać.

Komunikaty

Katarzyna Solecka

Komunikaty

Czuwajcie, bądźcie gotowi! Ileż to razy słyszeliśmy te słowa...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Dyplomatyczna misja Marco Rubio: Wspólne zaangażowanie USA i Watykanu na rzecz godności ludzkiej oraz stabilizacji na półkuli zachodniej

Dyplomatyczna misja Marco Rubio: Wspólne zaangażowanie USA i Watykanu na rzecz godności ludzkiej oraz stabilizacji na półkuli zachodniej

W tle kwestie Bliskiego Wschodu.

Jak papież Leon próbował - z problemami - zmienić dane kontaktowe w swoim amerykańskim banku...

Jak papież Leon próbował - z problemami - zmienić dane kontaktowe w swoim amerykańskim banku...

"Czy to miałoby znaczenie, gdybym pani powiedział, że jestem papieżem Leonem?"

Laureaci 51. Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

Laureaci 51. Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” od ponad pół wieku przyznawana jest twórcom, badaczom i organizacjom, które chronią, rozwijają i promują dziedzictwo polskiej kultury tradycyjnej. W tegorocznej edycji komisja konkursowa wyłoniła trzynaścioro laureatów z różnych regionów Polski.

Pieta XXI, inspirujące spotkania i stoiska pełne cudów, czyli Sacroexpo 2026

Pieta XXI, inspirujące spotkania i stoiska pełne cudów, czyli Sacroexpo 2026

Już po raz 27. hale Targów Kielce zapełnią się witrażami, świecami, rzeźbami, różańcami i książkami o charakterze religijnym.

Ukazała się książka przedstawiająca światopogląd Roberta Prevosta jako generała augustianów

Ukazała się książka przedstawiająca światopogląd Roberta Prevosta jako generała augustianów

Książka, która rzuca światło na światopogląd Roberta Francisa Prevosta jako przeora generalnego Zakonu św. Augustyna – tak o wydanym właśnie w Watykanie tomie „Wolni dzięki łasce” mówi prefekt Dykasterii ds. Komunikacji Paolo Ruffini. W Papieskim Instytucie Patrystycznym Augustinianum odbyła się prezentacja książki wydanej przez Watykańskie Wydawnictwo LEV, zawierającej przemówienia, homilie, przesłania i listy o. Prevosta.

Komunikat Watykanu po spotkaniu Leona XIV z premierem Tuskiem

Komunikat Watykanu po spotkaniu Leona XIV z premierem Tuskiem

O zagadnieniach poruszanych podczas rozmów Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska z Ojcem Świętym i jego najbliższymi współpracownikami informuje komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej:

Prezydent złożył wniosek o przeprowadzenie referendum

Prezydent złożył wniosek o przeprowadzenie referendum

Prezydent Karol Nawrocki poinformował o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie referendum ws. polityki klimatycznej UE. Wskazał na prawo Polaków do wyrażenia opinii ws. konsekwencji Zielonego Ładu. Według wicemarszałek Senatu Magdaleny Biejat wniosek trafi do kosza.

Leon XIV: Dobrze byłoby odwiedzić Polskę. Premier Tusk mówi o terminie

Leon XIV: Dobrze byłoby odwiedzić Polskę. Premier Tusk mówi o terminie

Premier przyznał, że ma z kard. Parolinem i abp. Gallagherem odmienny pogląd na kwestie związane z lekcjami religii.

Papież Leon XIV

Leon XIV mimo woli stał się głosem amerykańskiej opozycji

Najbardziej wyrazisty z przeciwników Trumpa na arenie międzynarodowej.

Najstarsza zakonnica na świecie: Po prostu dowiedz się, czego Bóg od ciebie oczekuje

Najstarsza zakonnica na świecie: Po prostu dowiedz się, czego Bóg od ciebie oczekuje

Najstarsza zakonnica na świecie ma prostą radę. „Po prostu dowiedz się, czego Bóg od ciebie oczekuje, i to czyń” – mówi w rozmowie z amerykańską stacją telewizyjną ABC 7 113-letnia siostra Francis Dominici Piscatella. Mieszka na Long Island w stanie Nowy Jork i była świadkiem pontyfikatów jedenastu papieży, od Piusa X po Leona XIV, i ponad stuletnich radykalnych przemian społecznych.

Krawiec papieży chwali Leona XIV za styl i opanowanie

Krawiec papieży chwali Leona XIV za styl i opanowanie

Rok temu krawiec papieży z ogromną radością zareagował na wybór na Stolicę Piotrową kard. Roberta Prevosta. W wywiadzie dla niemieckiego tygodnika „Die Zeit” Raniero Mancinelli powiedział: „Kiedy podczas ogłoszenia `Habemus Papam` padło jego imię, krzyknąłem z radości. Dosłownie eksplodowałem”.

USA: Sędzia ujawnił domniemany list samobójczy Epsteina

USA: Sędzia ujawnił domniemany list samobójczy Epsteina

List był umieszczony w aktach sprawy Nicholasa Tartaglionego, którą rozpatrywał sędzia Karas.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
19°C Czwartek
wieczór
16°C Piątek
noc
12°C Piątek
rano
14°C Piątek
dzień
wiecej »
 