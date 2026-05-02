Łódzkie: Ok. 15-letnia dziewczyna zginęła w wybuchu gazu w domu  

Około 15-letnia dziewczyna zginęła w wyniku wybuchu gazu w domu w miejscowości Anielin w woj. łódzkim. Do szpitala z rozległymi poparzeniami ciała trafiła ok. 40-letnia kobieta.

Do wybuchu w budynku mieszkalnym w Anielinie w pow. wieluńskim doszło w sobotę, ok. godz. 10.20.

Jak przekazał PAP rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak, w wyniku eksplozji śmierć na miejscu poniosła dziewczyna w wieku 15-16 lat. Rozległych poparzeń cała III stopnia doznała ok. 40-letnia kobieta, która została przetransportowana przez śmigłowiec LPR do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Hospitalizowana została też ok. 20-letnia kobieta, która była w szoku.

Strażacy ewakuowali z budynku również osobę na wózku inwalidzkim bez dolegliwości medycznych.

Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego.

Wybuch nie naruszył konstrukcji budynku.