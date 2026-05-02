Jasna Góra: Mamy wspaniałą historię i wspaniałą Królową!

Agata Combik /Foto Gość Jasnogórska Pani

Maryja JEST Królową! Jest godna czci i powinno Jej się oddać honory królewskie, bo Ona prowadzi nas do swojego Syna – mówią pielgrzymi. Na Jasnej Górze trwają uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Mszę św. odpustową z udziałem tysięcy wiernych celebruje przewodniczący Episkopatu Polski, abp Tadeusz Wojda.

W uroczystościach biorą udział wierni z całej Polski także zorganizowane grupy pielgrzymów jak: Rycerze Orderu Jasnogórskiej Bogurodzicy, Wdowy Konsekrowane i Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski. 

– Szczególnie przeżywamy ten dzień; to nie tylko pierwsza sobota miesiąca, ale i nasze święto patronalne – powiedziała Maria Dziemian, starsza Bractwa. W każdą pierwszą sobotę miesiąca podejmują zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi, które gromadzi w częstochowskim Sanktuarium tysiące ludzi. 

Na zawierzenie, które przypada w tym roku w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przyjechała z Przemyśla s. Antonia, Felicjanka. Dzień wcześniej świętowała w domu rodzinnym urodziny swojej „ziemskiej” mamy, ale jej marzeniem było przybyć tu na Uroczystość, bo jak podkreśliła, najpiękniejszym prezentem urodzinowym jest Msza św. i zawierzenie „Mamie Niebieskiej”. S. Antonia podkreśliła, że jest dumna z tego, że jest Polką. – Mamy wspaniałą historię i wspaniałą Królową – powiedziała zakonnica. Wyraziła też wdzięczność dla Matki Bożej za Jej opiekę nad Ojczyzną, pomimo tego, że zarówno jako naród, jak i indywidualne osoby, zdarza nam się „nie dochować wierności”. 

W trakcie Mszy św. odnowiono też milenijny Akt Oddania Polski w Macierzystą Niewolę Maryi, Matce Kościoła, za Wolność Kościoła Chrystusowego.

Aurelia Kurczyńska, Wdowa Konsekrowana z Jasła przyznała, że oddać się w macierzyńską niewolę Maryi to zaproszenie Matki Bożej do wszystkich chwil swojego życia, także tych trudnych. Przyznała, że jako wdowa jest osobą samotną. Wyjaśniła, że więź z dziećmi i wnukami jest szczególna, ale jest to też całkowicie inny rodzaj relacji. - Ja zostaję sama z problemami i wtedy wiem do Kogo mam się udać. Klękam przed obrazem Matki Bożej i wiem, że Ona mnie nie zawiedzie – wyznała kobieta.

Elżbieta Płodzień, ogólnopolska koordynatorka Stanu Wdów Konsekrowanych, przypomniała, że zarówno wdowy jak i wdowcy pielgrzymują na Jasną Górę dwa razy w roku: w adwencie oraz na początku maja. – Przybywamy do Matki Bożej w Uroczystość Królowej Polski, bo naszym głównym celem jest modlitwa za Ojczyznę – powiedziała. 

Dzisiejsza Uroczystość w sercach Polaków zajmuje ważne miejsce.

Marzena i Marlena Myszuk to mama i córka. Obie włączają się w Mszę św. służąc Matce Bożej swoimi umiejętnościami muzycznymi; mama śpiewem, a córka grą na instrumencie. Możliwość ta jest dla nich wyjątkowym darem. – To dzięki Maryi tutaj dotarłyśmy – powiedziała Marlena przyznając, że ma w sobie wiele wdzięczności za to, że może służyć Maryi stojąc u boku swojej mamy.

Ania i Mariusz Kasprzakowie już na koniec kwietnia przyjechali na Jasną Górę ze swoimi dziećmi: Markiem, Mateuszem i Laurą. Pielgrzymują, by dać swoim dzieciom umocowanie w wierze, bo dzięki temu będzie im w życiu łatwiej. Małżeństwo w Maryi dostrzega zarówno Matkę, jak i Królową; jako Matka prowadziła ich w okresie narzeczeństwa, a jako Królowa zasługuje na cześć i wszelkie honory, ponieważ to Ona prowadzi nas wszystkich do swojego Syna.

Obchody uroczystości potrwają na Jasnej Górze do wieczora. O godz. 18.30 Procesja Eucharystyczna, a o godz. 19.00 Msza św. Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski podejmie też czuwanie. 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jest w tym roku przeniesiona na 2 maja

KAI DODANE 30.04.2026

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jest w tym roku przeniesiona na 2 maja

Główne uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski odbędą się w tym roku na Jasnej Górze w sobotę 2 maja (a nie jak zwykle 3 maja) z uwagi na przypadającą dzień później V Niedzielę Wielkanocną.  »

dodane 02.05.2026 14:00

Piotr Drzyzga

Kiedy rycerze walczyli ze ślimakami, a św. Hildegarda zalecała maść z rogu jednorożca.

ks. Leszek Smoliński

Maj – najbardziej „pilny” miesiąc roku. Nie dlatego, że kalendarz pęka od obowiązków, ale dlatego, że serce jakoś częściej dopomina się o uwagę.

Maria Sołowiej

Wprawdzie sporo już na ten temat napisano i powiedziano, nie zaszkodzi jednak coś niecoś dorzucić.

Wcześniej to samo zrobił paryski zarząd transportu publicznego.

Tego samego dnia Ojciec Święty spotka się także z Marco Rubio.

Pielgrzymka na teren, który stawia Kościołowi trudne wyzwania.

Napady, opluwanie, zastraszanie – w Izraelu narasta fala wrogości wobec chrześcijan. Coraz częściej rezygnują oni z widocznych znaków wiary, by uniknąć agresji.

Japonia i Australia zacieśniają współpracę w sprawie dostaw energii i minerałów. Inne kraje...

Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych, Mosfilm Tower.

W poniedziałek rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.

Mimo zapowiedzi USA, że będą eskortować płynące tam statki.

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Rabunek opuszczonych domów odbywa się rutynowo, a dowództwo przymyka oczy.

Zatrzymano 21 osób, które chciały złożyć kozę w ofierze na terenie Wzgórza Świątynnego.

Blisko 80 tysięcy maturzystów przyjechało w tym roku na Jasną Górę, by przed egzaminem powierzyć Bogu stres i przyszłość. Dla wielu to nie tradycja, lecz realne wsparcie przed jedną z najważniejszych prób w życiu.

