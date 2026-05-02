Krakowscy bernardyni zdecydowanie odcięli się od inicjatywy Barbary Nowak, szefowej krakowskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, która zachęcała działaczy i sympatyków partii do bojkotu oficjalnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Alternatywą dla uroczystości na Wawelu (w tym Mszy sprawowanej przez kard. Grzegorza Rysia) miała być Msza w kościele oo. bernardynów, a następnie przemarsz pod Krzyż Katyński. Zakonnicy podkreślili jednak, że nie mają z tym pomysłem nic wspólnego.
W opublikowanym oświadczeniu rzecznik prasowy bernardynów, o. Alojzy Garbarz OFM, zaznaczył, że pomysł organizacji takich obchodów „w żaden sposób nie był konsultowany ani z rektorem kościoła, ani z zarządem prowincji Ojców Bernardynów”. Dodał, że „tym bardziej nie jest on naszą inicjatywą”.
Kościół bernardynów znajduje się u stóp Wawelu, nieopodal Krzyża Katyńskiego.
Cała sprawa wybuchła po publikacji Onetu, który ujawnił wiadomość rozesłaną przez Barbarę Nowak do działaczy PiS. Zachęcała w niej do rezygnacji z udziału w oficjalnych uroczystościach organizowanych przez wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara. Szczególne kontrowersje wzbudził fragment o „alternatywnym świętowaniu bez skażenia władzą tuskową”. W praktyce oznaczałoby to również rezygnację z udziału w Mszy świętej w katedrze wawelskiej, której ma przewodniczyć kard. Grzegorz Ryś.
Od inicjatywy Barbary Nowak odcięło się także kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik partii, Rafał Bochenek, napisał w serwisie X, że „komunikat p. Barbary Nowak rozesłany do struktur PiS w sprawie krakowskich uroczystości 3 maja nie jest stanowiskiem partii”. Podkreślił również, że była to „prywatna inicjatywa” małopolskiej polityczki. Bochenek przypomniał, że Święto Konstytucji 3 Maja „powinno jednoczyć wszystkich Polaków”.
Oficjalne obchody w Krakowie od lat mają charakter ponadpartyjny i gromadzą przedstawicieli różnych środowisk politycznych, samorządowych oraz społecznych. W tym roku szczególne znaczenie ma fakt, że liturgii na Wawelu będzie przewodniczył po raz pierwszy jako metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś.
