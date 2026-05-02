Bernardyni odcinają się od inicjatywy szefowej krakowskich struktur PiS, zachęcającej do bojkotu oficjalnych obchodów 3 Maja
Bernardyni odcinają się od inicjatywy szefowej krakowskich struktur PiS, zachęcającej do bojkotu oficjalnych obchodów 3 Maja

Miłosz Kluba /Foto Gość Kościół oo. bernardynów przy ul. Bernardyńskiej w Krakowie (obok Wawelu). Na zdj. główna nawa kościoła.

Krakowscy bernardyni zdecydowanie odcięli się od inicjatywy Barbary Nowak, szefowej krakowskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, która zachęcała działaczy i sympatyków partii do bojkotu oficjalnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Alternatywą dla uroczystości na Wawelu (w tym Mszy sprawowanej przez kard. Grzegorza Rysia) miała być Msza w kościele oo. bernardynów, a następnie przemarsz pod Krzyż Katyński. Zakonnicy podkreślili jednak, że nie mają z tym pomysłem nic wspólnego.

W opublikowanym oświadczeniu rzecznik prasowy bernardynów, o. Alojzy Garbarz OFM, zaznaczył, że pomysł organizacji takich obchodów „w żaden sposób nie był konsultowany ani z rektorem kościoła, ani z zarządem prowincji Ojców Bernardynów”. Dodał, że „tym bardziej nie jest on naszą inicjatywą”.

Kościół bernardynów znajduje się u stóp Wawelu, nieopodal Krzyża Katyńskiego.  

Cała sprawa wybuchła po publikacji Onetu, który ujawnił wiadomość rozesłaną przez Barbarę Nowak do działaczy PiS. Zachęcała w niej do rezygnacji z udziału w oficjalnych uroczystościach organizowanych przez wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara. Szczególne kontrowersje wzbudził fragment o „alternatywnym świętowaniu bez skażenia władzą tuskową”. W praktyce oznaczałoby to również rezygnację z udziału w Mszy świętej w katedrze wawelskiej, której ma przewodniczyć kard. Grzegorz Ryś.

Od inicjatywy Barbary Nowak odcięło się także kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik partii, Rafał Bochenek, napisał w serwisie X, że „komunikat p. Barbary Nowak rozesłany do struktur PiS w sprawie krakowskich uroczystości 3 maja nie jest stanowiskiem partii”. Podkreślił również, że była to „prywatna inicjatywa” małopolskiej polityczki. Bochenek przypomniał, że Święto Konstytucji 3 Maja „powinno jednoczyć wszystkich Polaków”. 

Oficjalne obchody w Krakowie od lat mają charakter ponadpartyjny i gromadzą przedstawicieli różnych środowisk politycznych, samorządowych oraz społecznych. W tym roku szczególne znaczenie ma fakt, że liturgii na Wawelu będzie przewodniczył po raz pierwszy jako metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś.  

Arcybiskup Moskwy odchodzi

KAI DODANE 02.05.2026

Arcybiskup Moskwy odchodzi

Ojciec Święty przyjął rezygnację z sprawowania rządów pasterskich nad Archidiecezją Matki Bożej w Moskwie (Federacja Rosyjska), złożoną przez 65-letniego arcybiskupa Paolo Pezziego, FSCB, oraz mianował biskupa Nikolaja Dubinina, OFM Conv., biskupa pomocniczego, administratorem apostolskim sede vacante tejże archidiecezji – poinformowało Biuro Prasowej Stolicy Apostolskiej. »

dodane 02.05.2026 14:32

TAGI| BARBARA NOWAK, BERNARDYNI, PIS

