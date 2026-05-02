Satanistyczne napisy na kaplicach w Kalwarii Zebrzydowskiej  

Bluźniercze napisy zostały umieszczone przez wandali na kilku kaplicach na dróżkach w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej - dowiedziała się PAP od rzecznika sanktuarium ojca Tarsycjusza Bukowskiego. Zabytki wpisane są na listę UNESCO.
Napisy o satanistycznym wydźwięku zostały dostrzeżone w sobotę po południu. Duchowny poinformował, że sprawę bada już policja.
"Stanowczo sprzeciwiamy się dewastacji obiektów kultu, które są jednocześnie unikalnymi zabytkami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Każdy atak na to miejsce jest uderzeniem w naszą wspólną historię i wartości" - napisali w oświadczeniu kalwaryjscy bernardyni, którzy opiekują się sanktuarium.
Duchowni zaapelowali do pielgrzymów oraz mieszkańców okolicy o szczególną czujność. "Prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących zachowań zauważonych na terenie dróżek" - dodali.
Sanktuarium powstało na początku XVII wieku z inicjatywy Mikołaja Zebrzydowskiego, który przekazał opiekę nad miejscem Bernardynom. Klasztor i kościół zostały wzniesione w latach 1604-1609. Wokół świątyni wybudowano dróżki. To zespół 42 barokowych i manierystycznych kaplic oraz kościołów, wkomponowanych w krajobraz na przestrzeni około 7 km. Przypominają one kompozycją miejsca święte w Jerozolimie.
