info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Wspólnota "Baranków" proponuje I komunię św. w małej grupie
rss newsletter facebook twitter

Wspólnota "Baranków" proponuje I komunię św. w małej grupie

Wspólnota "Baranków" proponuje I komunię św. w małej grupie  
Roman Koszowski / Foto Gość Jest radość :)

W małej grupie, w skupieniu, bez prezentów i fotografów - tak dzień I komunii św. przeżywają dzieci uczestniczące we wspólnocie "Baranków". To inna wersja przygotowań do przyjęcia tego sakramentu będąca alternatywą do tych odbywających się na lekcjach religii w szkole i w parafii.

Współprowadzący grupę "Baranków" Tomasz Kondej przypomniał, że wspólnota ta narodziła się w rodzinie nauczycieli Marcina i Aleksandry Sawickich, którzy w Korbielowie prowadzą kilka szkół podstawowych i liceów w oparciu o metodę Marii Montessori. Sawiccy, którzy wspierają również wiele rodzin w organizowaniu edukacji domowej, dostrzegli potrzebę stworzenia miejsca, w którym do I komunii św. mogą przygotowywać się dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii w szkołach.

Wspólnie z dominikaninem o. Przemysławem Ciesielskim zaczęli organizować spotkania dla dzieci i ich rodziców, na które zaczęły przyjeżdżać rodziny z całej Polski. Obecnie w kraju działa 100 grup "barankowych" m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Sosnowcu, Toruniu, Gdańsku, Gdyni, Bydgoszczy, Mrągowie, Łodzi i Rzeszowie.

Kondej zaznaczył, że z tej formy przygotowań korzystają najczęściej dzieci uczące się w edukacji domowej. Zapewnił jednak, że jeśli rodzice chcą, by ich dziecko przygotowywało się do I komunii w ramach "Baranków", to fakt, że dziecko chodzi do szkoły, nie jest przeszkodą.

Prowadzącymi grupy mogą zostać osoby świeckie, które wcześniej przeszły tę drogę ze swoimi dziećmi, a następnie przeszły odpowiednią formację. Kondej zastrzegł, że świeccy prowadzący nie muszą mieć wykształcenia teologicznego - są raczej świadkami wiary niż katechetami. Tym bardziej istotne jest, że każdej grupie towarzyszy ksiądz, który jest odpowiedzialny za wierność nauczaniu Kościoła.

- Jednym z podstawowych założeń "Baranków" jest to, że w przygotowaniach uczestniczą całe rodziny. Rodzice muszą być w stu procentach zaangażowani w proces przygotowań dziecka i uczestniczyć w spotkaniach. My, jako prowadzący, jesteśmy inspiracją i wsparciem - zastrzegł.

Spotkania rozpoczynają się we wrześniu lub w październiku i odbywają się co miesiąc aż do uroczystości przyjęcia I komunii św. przez dziecko, co najczęściej ma miejsce w okolicach Wielkanocy.

Osią przygotowań jest rok liturgiczny. Tematy spotkań koncentrują się na tych tajemnicach, które w danym czasie przeżywa Kościół: w październiku krążą wokół modlitwy różańcowej, w adwencie wokół przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, w wielkim poście uczestnicy rozważają mękę i śmierć Chrystusa.

- Spotkania barankowe bardzo mocno z pedagogiki Marii Montessori, dlatego ważne dla nas jest piękno. Staramy się, by dzieci karmiły się obrazami światowej klasy malarzy i artystów, żeby oglądały sztukę najwyższych lotów, a nie infantylne obrazki wygenerowane przez AI - zaznaczył Kondej. Dodał, że organizatorzy spotkań dużą wagę przywiązują do detali: muzyki, światła i odpowiednio zaaranżowanej przestrzeni. Podczas spotkań wszyscy siedzą na podłodze, co ma sprzyjać tworzeniu atmosfery przytulności i swobody.

Kondej przekazał, że w przeciwieństwie do tradycyjnych przygotowań, które odbywają się w trzeciej klasie szkoły podstawowej, w przygotowaniach "barankowych" nie ma określonego wieku, w którym dziecko powinno przystąpić do I komunii św. W spotkaniach uczestniczą dzieci mniej więcej od 6. do 11. roku życia.

- W "Barankach" skupiamy się na zauważeniu momentu, kiedy w dziecku otwiera się pewne "okno wiary". Wtedy samo dziecko i jego rodzice czują, że jest gotowe na przystąpienie do tego sakramentu. Bywa tak, że przygotowania rozpoczyna starsze dziecko, któremu na spotkaniach towarzyszy młodsze rodzeństwo. I w toku przygotowań to młodsze dziecko odkrywa w sobie właśnie tę gotowość - powiedział.

Podkreślił, że równie ważne jak przygotowanie do przyjęcia I komunii św. jest przygotowanie dziecka do pierwszej spowiedzi, która odbywa się najczęściej dzień przed samą uroczystością. Kondej wyjaśnił, że po spowiedzi rodzice całują dziecko i nakładają mu tę białą albę, która jest nawiązaniem do przypowieści o zakładaniu stroju weselnego na ucztę.

- Rodzice zakładają dziecku albę mówiąc: teraz jesteś przygotowany na ucztę, którą jutro przygotuje dla ciebie Pan Jezus. Zachęcamy rodziców, żeby ten dzień był zupełnie wolny od pracy, od szkoły i innych aktywności, tak żeby można było być razem i świętować - wyjaśnił.

Kondej zaznaczył, że sama uroczystość jest skromna i kameralna. Dzieci ubrane są w proste, białe alby. Żelazną zasadą "Baranków" jest, że podczas mszy nie ma przemówień, podziękowań dla organizatorów ani wręczania kwiatów, a w kościele nie ma fotografów ani kamerzystów. Pamiątkowe zdjęcia rodziny robią sobie po zakończeniu mszy św. Dodał, że organizatorzy proszą rodziców, by dzieci nie dostawały z okazji komunii św. materialnych prezentów.

- Staramy się, żeby w tym dniu nic nie rozpraszało dzieci ani ich rodziców. Jeśli ktoś z rodziny bardzo chce ofiarować dziecku jakiś prezent, zachęcamy, by była to na przykład wspólna pielgrzymka do sanktuarium. Wszystko w trosce o to, żeby zewnętrzna otoczka związana z przyjęciem i prezentami nie przesłaniała dziecku spotkania z Jezusem w Eucharystii - powiedział Kondej.

Iwona Żurek (PAP)

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 04.05.2026 14:53

TAGI| KOŚCIÓŁ, PAP, WYZNANIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Izrael: Kolejny akt religijnej agresji | Prawosławne uroczystości ku czci męczennika Gabriela, patrona dzieci i młodzieży | Abp Galbas: zewnętrznym graczom polskie spory są bardzo na rękę | 60 lat temu do Częstochowy nie dojechali ani Paweł VI ani Beatlesi | Satanistyczne napisy na kaplicach w Kalwarii Zebrzydowskiej
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dawno, dawno temu

Piotr Drzyzga

Dawno, dawno temu

Kiedy rycerze walczyli ze ślimakami, a św. Hildegarda zalecała maść z rogu jednorożca.

Majowe inspiracje

ks. Leszek Smoliński

Majowe inspiracje

Maj – najbardziej „pilny” miesiąc roku. Nie dlatego, że kalendarz pęka od obowiązków, ale dlatego, że serce jakoś częściej dopomina się o uwagę.

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Maria Sołowiej

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Wprawdzie sporo już na ten temat napisano i powiedziano, nie zaszkodzi jednak coś niecoś dorzucić.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Wcześniej to samo zrobił paryski zarząd transportu publicznego.

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

Tego samego dnia Ojciec Święty spotka się także z Marco Rubio.

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Pielgrzymka na teren, który stawia Kościołowi trudne wyzwania.

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Napady, opluwanie, zastraszanie – w Izraelu narasta fala wrogości wobec chrześcijan. Coraz częściej rezygnują oni z widocznych znaków wiary, by uniknąć agresji.

Gospodarki ciągle ropą stoją

Blokada Ormuz zmienia światową gospodarkę

Japonia i Australia zacieśniają współpracę w sprawie dostaw energii i minerałów. Inne kraje...

Moskwa, 1 maja

Rosja: atak dronowy na wieżowiec w Moskwie

Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych, Mosfilm Tower.

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

W poniedziałek rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.

Szyici w Pakistanie popierają Iran

UKMTO: tankowiec trafiony "nieznanymi pociskami" w cieśninie Ormuz

Mimo zapowiedzi USA, że będą eskortować płynące tam statki.

Rozpoczynają się matury

Matura: Egzaminy pisemne od 4 do 21 maja, a ustne od 7 do 30 maja

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Budowanie tymczasowych schronień dla uchodźców w Bejrucie

Izrael: żołnierze masowo rabują mienie cywilne w Libanie i Strefie Gazy

Rabunek opuszczonych domów odbywa się rutynowo, a dowództwo przymyka oczy.

Na Wzgórzy Świątynnym

Izrael: Kolejny akt religijnej agresji

Zatrzymano 21 osób, które chciały złożyć kozę w ofierze na terenie Wzgórza Świątynnego.

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Blisko 80 tysięcy maturzystów przyjechało w tym roku na Jasną Górę, by przed egzaminem powierzyć Bogu stres i przyszłość. Dla wielu to nie tradycja, lecz realne wsparcie przed jedną z najważniejszych prób w życiu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 05.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Berlin
14°C Wtorek
rano
17°C Wtorek
dzień
18°C Wtorek
wieczór
15°C Środa
noc
wiecej »
 