info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » USA: policja będzie mogła wystawiać mandaty samochodom autonomicznym
rss newsletter facebook twitter

USA: policja będzie mogła wystawiać mandaty samochodom autonomicznym

Nie ma jak z kierowcą  
Roman Koszowski /Foto Gość Nie ma jak z kierowcą

Do tej pory przepisy łamały bezkarnie.

Policja w amerykańskim stanie Kalifornia będzie mogła wystawiać mandaty samochodom autonomicznym, które złamały przepisu ruchu drogowego. Odpowiednie regulacje zostały przyjęte przez stanowy Departament Motoryzacji - podała stacja BBC.

Samochody bez kierowcy są coraz częstszym widokiem w niektórych miastach Kalifornii, ale do tej pory policja nie była w stanie wystawiać mandatów za złamanie przez nie przepisów.

Zgodnie z nowymi regulacjami od 1 lipca policja będzie mogła wystawiać "zawiadomienie o złamaniu przepisów przez samochód autonomiczny" bezpośrednio producentowi. Zobowiążą one również producentów do odbierania telefonów od policji i służb ratunkowych w ciągu 30 sekund. Za wjechanie przez samochód autonomiczny w strefę działań ratunkowych również będzie nakładana kara.

Jednym z największych operatorów autonomicznych taksówek jest w rejonie San Francisco i Los Angeles firma Waymo, ale zgodę na testowanie swoich robotaksówek mają też inne firmy, w tym Tesla.

We wrześniu ub.r. policjanci w mieście San Bruno niedaleko San Francisco zauważyli taksówkę Waymo zawracającą niezgodnie z przepisami na światłach tuż przed maską ich samochodu, nie mogli jednak wystawić mandatu, ponieważ pojazd nie miał kierowcy.

W grudniu podczas awarii elektryczności w San Francisco kilka pojazdów Waymo utknęło na ruchliwych skrzyżowaniach, a straż pożarna San Francisco skarży się, że robotaksówki utrudniają jej szybkie reagowanie w nagłych wypadkach.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 03.05.2026 09:56

TAGI| ADMINISTRACJA, NAUKA, PAP, RÓŻNE, TECHNOLOGIE, TRANSPORT, USA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Blokada Ormuz zmienia światową gospodarkę | Rakieta z czwartym satelitą dla polskiej armii wystartowała | Bez zmian niedźwiedzie będą częściej wchodzić do wsi | USA: Wysokie poparcie Amerykanów dla papieża Leona pomimo politycznych ataków | USA: Czy OpenAI może odpowiadać karnie?
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dawno, dawno temu

Piotr Drzyzga

Dawno, dawno temu

Kiedy rycerze walczyli ze ślimakami, a św. Hildegarda zalecała maść z rogu jednorożca.

Majowe inspiracje

ks. Leszek Smoliński

Majowe inspiracje

Maj – najbardziej „pilny” miesiąc roku. Nie dlatego, że kalendarz pęka od obowiązków, ale dlatego, że serce jakoś częściej dopomina się o uwagę.

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Maria Sołowiej

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Wprawdzie sporo już na ten temat napisano i powiedziano, nie zaszkodzi jednak coś niecoś dorzucić.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Wcześniej to samo zrobił paryski zarząd transportu publicznego.

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

Tego samego dnia Ojciec Święty spotka się także z Marco Rubio.

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Pielgrzymka na teren, który stawia Kościołowi trudne wyzwania.

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Napady, opluwanie, zastraszanie – w Izraelu narasta fala wrogości wobec chrześcijan. Coraz częściej rezygnują oni z widocznych znaków wiary, by uniknąć agresji.

Gospodarki ciągle ropą stoją

Blokada Ormuz zmienia światową gospodarkę

Japonia i Australia zacieśniają współpracę w sprawie dostaw energii i minerałów. Inne kraje...

Moskwa, 1 maja

Rosja: atak dronowy na wieżowiec w Moskwie

Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych, Mosfilm Tower.

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

W poniedziałek rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.

Szyici w Pakistanie popierają Iran

UKMTO: tankowiec trafiony "nieznanymi pociskami" w cieśninie Ormuz

Mimo zapowiedzi USA, że będą eskortować płynące tam statki.

Rozpoczynają się matury

Matura: Egzaminy pisemne od 4 do 21 maja, a ustne od 7 do 30 maja

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Budowanie tymczasowych schronień dla uchodźców w Bejrucie

Izrael: żołnierze masowo rabują mienie cywilne w Libanie i Strefie Gazy

Rabunek opuszczonych domów odbywa się rutynowo, a dowództwo przymyka oczy.

Na Wzgórzy Świątynnym

Izrael: Kolejny akt religijnej agresji

Zatrzymano 21 osób, które chciały złożyć kozę w ofierze na terenie Wzgórza Świątynnego.

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Blisko 80 tysięcy maturzystów przyjechało w tym roku na Jasną Górę, by przed egzaminem powierzyć Bogu stres i przyszłość. Dla wielu to nie tradycja, lecz realne wsparcie przed jedną z najważniejszych prób w życiu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 05.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Berlin
14°C Wtorek
rano
17°C Wtorek
dzień
18°C Wtorek
wieczór
15°C Środa
noc
wiecej »
 