USA: policja będzie mogła wystawiać mandaty samochodom autonomicznym

Policja w amerykańskim stanie Kalifornia będzie mogła wystawiać mandaty samochodom autonomicznym, które złamały przepisu ruchu drogowego. Odpowiednie regulacje zostały przyjęte przez stanowy Departament Motoryzacji - podała stacja BBC.

Samochody bez kierowcy są coraz częstszym widokiem w niektórych miastach Kalifornii, ale do tej pory policja nie była w stanie wystawiać mandatów za złamanie przez nie przepisów.

Zgodnie z nowymi regulacjami od 1 lipca policja będzie mogła wystawiać "zawiadomienie o złamaniu przepisów przez samochód autonomiczny" bezpośrednio producentowi. Zobowiążą one również producentów do odbierania telefonów od policji i służb ratunkowych w ciągu 30 sekund. Za wjechanie przez samochód autonomiczny w strefę działań ratunkowych również będzie nakładana kara.

Jednym z największych operatorów autonomicznych taksówek jest w rejonie San Francisco i Los Angeles firma Waymo, ale zgodę na testowanie swoich robotaksówek mają też inne firmy, w tym Tesla.

We wrześniu ub.r. policjanci w mieście San Bruno niedaleko San Francisco zauważyli taksówkę Waymo zawracającą niezgodnie z przepisami na światłach tuż przed maską ich samochodu, nie mogli jednak wystawić mandatu, ponieważ pojazd nie miał kierowcy.

W grudniu podczas awarii elektryczności w San Francisco kilka pojazdów Waymo utknęło na ruchliwych skrzyżowaniach, a straż pożarna San Francisco skarży się, że robotaksówki utrudniają jej szybkie reagowanie w nagłych wypadkach.