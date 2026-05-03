USA: policja będzie mogła wystawiać mandaty samochodom autonomicznym

Do tej pory przepisy łamały bezkarnie.
Policja w amerykańskim stanie Kalifornia będzie mogła wystawiać mandaty samochodom autonomicznym, które złamały przepisu ruchu drogowego. Odpowiednie regulacje zostały przyjęte przez stanowy Departament Motoryzacji - podała stacja BBC.
Samochody bez kierowcy są coraz częstszym widokiem w niektórych miastach Kalifornii, ale do tej pory policja nie była w stanie wystawiać mandatów za złamanie przez nie przepisów.
Zgodnie z nowymi regulacjami od 1 lipca policja będzie mogła wystawiać "zawiadomienie o złamaniu przepisów przez samochód autonomiczny" bezpośrednio producentowi. Zobowiążą one również producentów do odbierania telefonów od policji i służb ratunkowych w ciągu 30 sekund. Za wjechanie przez samochód autonomiczny w strefę działań ratunkowych również będzie nakładana kara.
Jednym z największych operatorów autonomicznych taksówek jest w rejonie San Francisco i Los Angeles firma Waymo, ale zgodę na testowanie swoich robotaksówek mają też inne firmy, w tym Tesla.
We wrześniu ub.r. policjanci w mieście San Bruno niedaleko San Francisco zauważyli taksówkę Waymo zawracającą niezgodnie z przepisami na światłach tuż przed maską ich samochodu, nie mogli jednak wystawić mandatu, ponieważ pojazd nie miał kierowcy.
W grudniu podczas awarii elektryczności w San Francisco kilka pojazdów Waymo utknęło na ruchliwych skrzyżowaniach, a straż pożarna San Francisco skarży się, że robotaksówki utrudniają jej szybkie reagowanie w nagłych wypadkach.
