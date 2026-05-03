info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Spalony kościół, zniszczona wioska. Dramat wiernych w Mozambiku trwa od lat
rss newsletter facebook twitter

Spalony kościół, zniszczona wioska. Dramat wiernych w Mozambiku trwa od lat

Spalony kościół, zniszczona wioska. Dramat wiernych w Mozambiku trwa od lat  
Vatican Media Bp António Juliasse Ferreira Sandramo ordynariusz diecezji Vescovo Pemba.

Dżihadyści ponownie uderzyli w północnym Mozambiku. W prowincji Cabo Delgado spalono kościół, zaatakowano dom zakonny i przedszkole. "To była scena prawdziwego terroru" – relacjonuje miejscowy biskup.

Kolejny brutalny atak na ludność cywilną i Kościół miał miejsce w północnym Mozambiku. W wiosce Meza, w prowincji Cabo Delgado, bojownicy powiązani z tzw. Państwo Islamskie podpalili kościół, zabudowania parafialne oraz część wioski.

Jak relacjonuje cytowany przez Vatican News włoski dziennik Avvenire, powołując się na świadectwo s. Laury Malnati ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Kombonianek, do ataku doszło po południu 30 kwietnia. Napastnicy wkroczyli do miejscowości i zaczęli podpalać budynki. – Podpalili wioskę. Na szczęście księża zostali ostrzeżeni i zdążyli uciec – przekazała zakonnica.

Zniszczona świątynia była szczególnym miejscem dla lokalnej społeczności. Kościół pw. św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, wzniesiony jeszcze w 1946 roku, od dekad stanowił symbol obecności katolików w regionie.

O dramacie mieszkańców mówi również biskup Pemby, António Juliasse Ferreira Sandramo. W przesłaniu skierowanym do Pomoc Kościołowi w Potrzebie podkreślił skalę zniszczeń. – Wszystko zostało zrównane z ziemią. To była scena prawdziwego terroru – zaznaczył.

Podczas ataku cywile byli zmuszani do wysłuchiwania propagandy nienawiści. Choć misjonarze uniknęli śmierci, lokalna społeczność pozostaje w głębokim szoku. Jednocześnie biskup podkreślił, że mimo przemocy wiara mieszkańców nie została złamana.

Hierarcha ponowił dramatyczny apel do świata o wsparcie dla regionu. – Od prawie dziewięciu lat kościoły i kaplice są niszczone i podpalane. Prosimy o uwagę i solidarność – zaznaczył.

Prowincja Cabo Delgado od 2017 roku pogrążona jest w konflikcie zbrojnym, który – jak podaje ONZ – pochłonął już ponad 6200 ofiar i zmusił do ucieczki ponad 1,3 mln ludzi. Tylko w 2025 roku ponad 110 tys. osób musiało opuścić swoje domy. Mimo skali tragedii konflikt pozostaje niemal niezauważony przez światowe media.

Paradoks polega na tym, że region należy do najuboższych w kraju, choć jednocześnie znajduje się tam bogactwo surowców naturalnych – w tym gazu ziemnego, którym interesują się międzynarodowe koncerny.

«« | « | 1 | » | »»

Vatican News /Avvenire /kb

GOSC.PL |

dodane 03.05.2026 08:36

TAGI| ATAKI NA CHRZEŚCIJAN, MOZAMBIK, PODPALENIE, PODPALENIE KOŚCIOŁA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Satanistyczne znaki i pogróżki na kościele w Poznaniu | Usiłowano podpalić monumentalną gotycką bazylikę | Mozambik: Dżihadyści porwali ponad 120 dzieci | Nowa Zelandia: w reakcji na liczne podpalenia kościołów religie demonstrują jedność | Mozambik: Liczba ofiar cyklonu Chido wzrosła do 120 osób | Mozambik. Dżihadyści zamordowali 11 chrześcijan | Chciał podpalić kościół, o mały włos podpaliłby samego siebie. Nagrała to kamera monitoringu | S. Maria de Coppi – całe życie ofiarowała dla Mozambijczyków | Atak żydowskich ekstremistów na opactwo w Dormition | Biskupi USA zaniepokojeni mnożeniem się aktów profanacji

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dawno, dawno temu

Piotr Drzyzga

Dawno, dawno temu

Kiedy rycerze walczyli ze ślimakami, a św. Hildegarda zalecała maść z rogu jednorożca.

Majowe inspiracje

ks. Leszek Smoliński

Majowe inspiracje

Maj – najbardziej „pilny” miesiąc roku. Nie dlatego, że kalendarz pęka od obowiązków, ale dlatego, że serce jakoś częściej dopomina się o uwagę.

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Maria Sołowiej

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Wprawdzie sporo już na ten temat napisano i powiedziano, nie zaszkodzi jednak coś niecoś dorzucić.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Wcześniej to samo zrobił paryski zarząd transportu publicznego.

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

Tego samego dnia Ojciec Święty spotka się także z Marco Rubio.

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Pielgrzymka na teren, który stawia Kościołowi trudne wyzwania.

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Napady, opluwanie, zastraszanie – w Izraelu narasta fala wrogości wobec chrześcijan. Coraz częściej rezygnują oni z widocznych znaków wiary, by uniknąć agresji.

Gospodarki ciągle ropą stoją

Blokada Ormuz zmienia światową gospodarkę

Japonia i Australia zacieśniają współpracę w sprawie dostaw energii i minerałów. Inne kraje...

Moskwa, 1 maja

Rosja: atak dronowy na wieżowiec w Moskwie

Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych, Mosfilm Tower.

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

W poniedziałek rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.

Szyici w Pakistanie popierają Iran

UKMTO: tankowiec trafiony "nieznanymi pociskami" w cieśninie Ormuz

Mimo zapowiedzi USA, że będą eskortować płynące tam statki.

Rozpoczynają się matury

Matura: Egzaminy pisemne od 4 do 21 maja, a ustne od 7 do 30 maja

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Budowanie tymczasowych schronień dla uchodźców w Bejrucie

Izrael: żołnierze masowo rabują mienie cywilne w Libanie i Strefie Gazy

Rabunek opuszczonych domów odbywa się rutynowo, a dowództwo przymyka oczy.

Na Wzgórzy Świątynnym

Izrael: Kolejny akt religijnej agresji

Zatrzymano 21 osób, które chciały złożyć kozę w ofierze na terenie Wzgórza Świątynnego.

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Blisko 80 tysięcy maturzystów przyjechało w tym roku na Jasną Górę, by przed egzaminem powierzyć Bogu stres i przyszłość. Dla wielu to nie tradycja, lecz realne wsparcie przed jedną z najważniejszych prób w życiu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 05.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Berlin
14°C Wtorek
rano
17°C Wtorek
dzień
18°C Wtorek
wieczór
15°C Środa
noc
wiecej »
 