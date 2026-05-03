info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Opus Dei przed stuleciem: nie świętowanie, lecz duchowa mobilizacja
rss newsletter facebook twitter

Opus Dei przed stuleciem: nie świętowanie, lecz duchowa mobilizacja

Opus Dei przed stuleciem: nie świętowanie, lecz duchowa mobilizacja  
Vatican Media Opus Dei.

To ma być czas rachunku sumienia, odnowy i powrotu do źródeł. Opus Dei rozpoczęło przygotowania do 100-lecia swojego powstania. W centrum drogi ku jubileuszowi znalazły się trzy filary: codzienna kontemplacja, przyjaźń i uświęcenie pracy.

Opus Dei wchodzi w etap intensywnych przygotowań do stulecia swojego istnienia, które przypadnie 2 października 2028 roku. Jak podaje Vatican News, nie chodzi jednak o zwykłe obchody rocznicy, ale o głęboką odnowę duchową.

Symbolicznym początkiem tej drogi jest data 2 października 1928 roku, kiedy św. Josemaría Escrivá – jak sam mówił – „zobaczył” Dzieło. Jubileusz obejmie jednak dłuższy okres: potrwa aż do 14 lutego 2030 roku, nawiązując także do początków działalności apostolskiej wśród kobiet.

„Chcemy odnowić nasze pragnienie służenia Bogu, Kościołowi i społeczeństwu” – podkreślono w materiale zapowiadającym przygotowania.

Trzy drogi odnowy

Jak wskazał prałat Fernando Ocáriz, przygotowania skupią się na trzech kluczowych wymiarach duchowości Opus Dei: kontemplacji w codziennym życiu, apostolstwie przyjaźni oraz pracy jako drodze do świętości.

Pierwszy etap ma pomóc odkrywać Boga w zwyczajności – w pracy, rodzinie i życiu społecznym. Jak podkreślono, chodzi o dostrzeganie „tego, co Boże, w najbardziej zwyczajnych realiach”.

W kolejnym roku akcent zostanie położony na relacje międzyludzkie. Przyjaźń ma stać się przestrzenią dzielenia się wiarą – „z serca do serca”, poprzez świadectwo życia.

Rok jubileuszowy skoncentruje się natomiast na pracy jako miejscu przemiany świata. – „Uświęcać pracę, uświęcać siebie przez pracę, uświęcać innych przez pracę” – przypomniano w materiałach Opus Dei.

Wdzięczność i rachunek sumienia

Droga ku stuleciu ma być również czasem wdzięczności za otrzymane łaski, ale i prośby o przebaczenie. Wspólnota chce spojrzeć zarówno na swoją historię, jak i na przyszłość, pamiętając o tych, którzy ją tworzyli i tych, którzy dopiero do niej dołączą.

W tle przygotowań trwają także prace nad dostosowaniem statutów Opus Dei do zmian w prawie kanonicznym po dokumencie Ad charisma tuendum. Propozycje wypracowane po Kongresie Generalnym w 2025 roku są analizowane we współpracy ze Stolicą Apostolską.

Jedność w różnorodności

W ostatnich latach uproszczono także struktury zarządzania, by wzmocnić działania lokalne. Polska została włączona do nowego regionu obejmującego dziewięć krajów Europy Środkowej i Północnej.

Jak podkreślają przedstawiciele Opus Dei, różnorodność doświadczeń Kościoła w tych krajach może stać się szansą na wzajemne ubogacenie i większą dynamikę apostolską.

W Polsce szczególnie rozwijają się inicjatywy edukacyjne prowadzone przez rodziny, w których wychowanie i formacja chrześcijańska stają się wspólnym zadaniem rodziców i nauczycieli. Ważną rolę odgrywa tu m.in. Akademia Familia, inspirowana nauczaniem papieskim o roli rodziny.

Droga do stulecia pokazuje, że dla Opus Dei najważniejsza pozostaje nie struktura, lecz duch – jedność budowana w codzienności, w wierze przeżywanej konkretnie i odpowiedzialnie.

«« | « | 1 | » | »»

Vatican News /kb

GOSC.PL |

dodane 03.05.2026 10:30

TAGI| PLAN OBCHODÓW, JUBILEUSZ, OPUS DEI

PRZECZYTAJ TAKŻE
Niedziela” ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy | Ruszyły obchody 400-lecia konsekracji bazyliki św. Piotra | „My tylko oddajemy to, co sami otrzymaliśmy”. 20 lat Sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie | Leon XIV: osoby konsekrowane są proroczym znakiem Bożego Miłosierdzia | Kard. Nycz Wysłannikiem Papieża na stulecie archidiecezji katowickiej | Papież do diakonów: Łączcie Eucharystię z codziennym życiem ludzi | 175 lat rozpalania ogniem Ducha Świętego | Oddani służbie chorym i otwarci na nowe wyzwania. Niebawem jubileusz u kamilianów | Jest biskupem już 50 lat | Kard. Nycz o "Gościu Niedzielnym": Ma dobrze ustawioną busolę

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dawno, dawno temu

Piotr Drzyzga

Dawno, dawno temu

Kiedy rycerze walczyli ze ślimakami, a św. Hildegarda zalecała maść z rogu jednorożca.

Majowe inspiracje

ks. Leszek Smoliński

Majowe inspiracje

Maj – najbardziej „pilny” miesiąc roku. Nie dlatego, że kalendarz pęka od obowiązków, ale dlatego, że serce jakoś częściej dopomina się o uwagę.

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Maria Sołowiej

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Wprawdzie sporo już na ten temat napisano i powiedziano, nie zaszkodzi jednak coś niecoś dorzucić.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Wcześniej to samo zrobił paryski zarząd transportu publicznego.

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

Tego samego dnia Ojciec Święty spotka się także z Marco Rubio.

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Pielgrzymka na teren, który stawia Kościołowi trudne wyzwania.

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Napady, opluwanie, zastraszanie – w Izraelu narasta fala wrogości wobec chrześcijan. Coraz częściej rezygnują oni z widocznych znaków wiary, by uniknąć agresji.

Gospodarki ciągle ropą stoją

Blokada Ormuz zmienia światową gospodarkę

Japonia i Australia zacieśniają współpracę w sprawie dostaw energii i minerałów. Inne kraje...

Moskwa, 1 maja

Rosja: atak dronowy na wieżowiec w Moskwie

Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych, Mosfilm Tower.

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

W poniedziałek rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.

Szyici w Pakistanie popierają Iran

UKMTO: tankowiec trafiony "nieznanymi pociskami" w cieśninie Ormuz

Mimo zapowiedzi USA, że będą eskortować płynące tam statki.

Rozpoczynają się matury

Matura: Egzaminy pisemne od 4 do 21 maja, a ustne od 7 do 30 maja

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Budowanie tymczasowych schronień dla uchodźców w Bejrucie

Izrael: żołnierze masowo rabują mienie cywilne w Libanie i Strefie Gazy

Rabunek opuszczonych domów odbywa się rutynowo, a dowództwo przymyka oczy.

Na Wzgórzy Świątynnym

Izrael: Kolejny akt religijnej agresji

Zatrzymano 21 osób, które chciały złożyć kozę w ofierze na terenie Wzgórza Świątynnego.

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Blisko 80 tysięcy maturzystów przyjechało w tym roku na Jasną Górę, by przed egzaminem powierzyć Bogu stres i przyszłość. Dla wielu to nie tradycja, lecz realne wsparcie przed jedną z najważniejszych prób w życiu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 05.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Berlin
14°C Wtorek
rano
17°C Wtorek
dzień
18°C Wtorek
wieczór
15°C Środa
noc
wiecej »
 