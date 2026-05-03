Opus Dei przed stuleciem: nie świętowanie, lecz duchowa mobilizacja  

To ma być czas rachunku sumienia, odnowy i powrotu do źródeł. Opus Dei rozpoczęło przygotowania do 100-lecia swojego powstania. W centrum drogi ku jubileuszowi znalazły się trzy filary: codzienna kontemplacja, przyjaźń i uświęcenie pracy.

Opus Dei wchodzi w etap intensywnych przygotowań do stulecia swojego istnienia, które przypadnie 2 października 2028 roku. Jak podaje Vatican News, nie chodzi jednak o zwykłe obchody rocznicy, ale o głęboką odnowę duchową.

Symbolicznym początkiem tej drogi jest data 2 października 1928 roku, kiedy św. Josemaría Escrivá – jak sam mówił – „zobaczył” Dzieło. Jubileusz obejmie jednak dłuższy okres: potrwa aż do 14 lutego 2030 roku, nawiązując także do początków działalności apostolskiej wśród kobiet.

„Chcemy odnowić nasze pragnienie służenia Bogu, Kościołowi i społeczeństwu” – podkreślono w materiale zapowiadającym przygotowania.

Trzy drogi odnowy

Jak wskazał prałat Fernando Ocáriz, przygotowania skupią się na trzech kluczowych wymiarach duchowości Opus Dei: kontemplacji w codziennym życiu, apostolstwie przyjaźni oraz pracy jako drodze do świętości.

Pierwszy etap ma pomóc odkrywać Boga w zwyczajności – w pracy, rodzinie i życiu społecznym. Jak podkreślono, chodzi o dostrzeganie „tego, co Boże, w najbardziej zwyczajnych realiach”.

W kolejnym roku akcent zostanie położony na relacje międzyludzkie. Przyjaźń ma stać się przestrzenią dzielenia się wiarą – „z serca do serca”, poprzez świadectwo życia.

Rok jubileuszowy skoncentruje się natomiast na pracy jako miejscu przemiany świata. – „Uświęcać pracę, uświęcać siebie przez pracę, uświęcać innych przez pracę” – przypomniano w materiałach Opus Dei.

Wdzięczność i rachunek sumienia

Droga ku stuleciu ma być również czasem wdzięczności za otrzymane łaski, ale i prośby o przebaczenie. Wspólnota chce spojrzeć zarówno na swoją historię, jak i na przyszłość, pamiętając o tych, którzy ją tworzyli i tych, którzy dopiero do niej dołączą.

W tle przygotowań trwają także prace nad dostosowaniem statutów Opus Dei do zmian w prawie kanonicznym po dokumencie Ad charisma tuendum. Propozycje wypracowane po Kongresie Generalnym w 2025 roku są analizowane we współpracy ze Stolicą Apostolską.

Jedność w różnorodności

W ostatnich latach uproszczono także struktury zarządzania, by wzmocnić działania lokalne. Polska została włączona do nowego regionu obejmującego dziewięć krajów Europy Środkowej i Północnej.

Jak podkreślają przedstawiciele Opus Dei, różnorodność doświadczeń Kościoła w tych krajach może stać się szansą na wzajemne ubogacenie i większą dynamikę apostolską.

W Polsce szczególnie rozwijają się inicjatywy edukacyjne prowadzone przez rodziny, w których wychowanie i formacja chrześcijańska stają się wspólnym zadaniem rodziców i nauczycieli. Ważną rolę odgrywa tu m.in. Akademia Familia, inspirowana nauczaniem papieskim o roli rodziny.

Droga do stulecia pokazuje, że dla Opus Dei najważniejsza pozostaje nie struktura, lecz duch – jedność budowana w codzienności, w wierze przeżywanej konkretnie i odpowiedzialnie.