info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Abp Galbas: zewnętrznym graczom polskie spory są bardzo na rękę
rss newsletter facebook twitter

Abp Galbas: zewnętrznym graczom polskie spory są bardzo na rękę

Podczas Mszy za ojczyznę w warszawskiej archikatedrze  
Radek Pietruszka /PAP Podczas Mszy za ojczyznę w warszawskiej archikatedrze

Jedynym rozsądnym wyjściem w sytuacji głębokich podziałów i zagrożenia kraju jest przebaczenie i pojednanie, jakiś rodzaj politycznej amnestii - powiedział w czasie mszy św. za ojczyznę abp Adrian Galbas. Ostrzegł, że zewnętrznym graczom polskie spory są bardzo na rękę.

We mszy z okazji 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, odprawionej w archikatedrze warszawskiej pw. męczeństwa św. Jana Chrzciciela wzięli udział przedstawiciele władz państwowych - prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką oraz przedstawiciele Wojska Polskiego na czele z szefem Sztabu Generalnego WP gen. Wiesławem Kukułą, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Maciejem Kliszem i gen. broni Sławomirem Pawłem Owczarkiem.

Obecne były także delegacje służb mundurowych, w tym Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, a także kombatanci, harcerze i mieszkańcy stolicy.

Liturgii przewodniczył metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Wraz z nim eucharystię koncelebrował m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp. Antonio Guido Filipazzi oraz biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.

W homilii abp Galbas zaznaczył, że nie wolno zapomnieć o chrześcijańskich korzeniach Polski i roli, jaką chrześcijaństwo odegrało w historii narodowej wspólnoty, zwłaszcza w okresach próby, jakimi były zabory, wojny i komunistycznego zniewolenia. Przypomniał, że w czasie stanu wojennego, kościoły oferowały "przestrzeń wolności" twórcom polskiej kultury i ludziom demokratycznej opozycji, nie pytając ich o religię czy wyznanie.

Metropolita warszawski podkreślił, że "nawet najlepsza konstytucja nie zagwarantuje dobrego funkcjonowania państwa, jeśli nie będzie w nim wystarczającej reprezentacji cnotliwych obywateli".

Zaznaczył, że "polityki nie można oddzielać od moralności", ponieważ prowadzi to "państwo do katastrofy". Jako skutek nadużywania wolności aż "do obłędu" wskazał kolejne rozbiory Polski.

- Dzisiaj stoimy wobec podobnego ryzyka. Nieumiejętność panowania nad emocjami przekształca przestrzeń społeczną w pole plemiennych konfliktów, a z kolei skonfliktowane plemiona racjonalizują przyczyny swojej wrogości wobec drugiej strony - powiedział abp Galbas. Pytał: "Na ile motorem obecnych w naszej polityce sporów są racje merytoryczne, a na ile emocje, nad którymi politycy nie potrafią już zapanować?".

Zastrzegł, że "nie chodzi o to, że w polityce nie może być sporu", ale - jak zaznaczył - "powinien on być jednak poddany prawom rozumu i trosce o dobro wspólne".

- Rozum pozwala nie tylko zważyć ciężar gatunkowy argumentów, ale również dostrzec, na zapleczu naszych sporów, obecność innych, zewnętrznych graczy, którym te spory są bardzo na rękę - zwrócił uwagę hierarcha.

- Jeśli będziemy dziś trwać w zapalczywych emocjach, nie zobaczymy dostatecznie wyraźnie innych, (...) którzy działają coraz bardziej aktywnie, z nadzieją na naszą zgubę - ostrzegł.

W ocenie metropolity warszawskiego "spory w naszej ojczyźnie zaszły bardzo daleko".

- Podziały są głębokie, a wojna, jak w roku 1920, coraz bliżej naszych granic. Wydaje się, że jedynym rozsądnym wyjściem jest w tej sytuacji przebaczenie i pojednanie, jakiś rodzaj politycznej amnestii, wyzerowania kont wzajemnych win i zasług, aby troskę o Polskę móc zacząć niejako od początku - powiedział hierarcha.

Zastrzegł, że przekładanie tego na język polityki nie jest jego zadaniem.

- Zgłaszam jedynie postulat moralny i patriotyczny - oświadczył.

Abp Galbas podkreślił, że Polska potrzebuje "mocniej i stabilniej oprzeć swą przyszłość o konstytucję".

- Ona musi być dla wszystkich obywateli podstawą i gwarancją osobistego i narodowego bezpieczeństwa. A będzie nią wówczas, gdy Polacy będą mieli pewność, że każdy wiernie jej przestrzega: i Pierwszy Obywatel Rzeczpospolitej, i Drugi, i Trzecia, i Czwarty i pięciuset sześćdziesięciu kolejnych, aż po każdą i każdego z nas - wskazał hierarcha.

Zaznaczył, że "jeśli obecna konstytucja okazuje się niedoskonałą i jeśli jest realna szansa na uchwalenie lepszej, można to zrobić".

- Aby przygotować nową konstytucję potrzeba jednak ludzi światłych, mądrych, nieprzekupnych i pokornych, którzy wartości będą umieli przedkładać nad interesy, myślenie dalekosiężne nad to, co doraźne i chwilowe, dobro wspólne nad prywatę, a uczciwą służbę dla Rzeczpospolitej, nad stołki i kariery. Wierzę, że takich ludzi, po każdej stronie sceny politycznej, a także niezaangażowanych w politykę, mamy dziś w Polsce wielu. Jeśli więc taka jest potrzeba, niech pracują nad nową konstytucją. Póki jednak jej nie ma, ta, która jest, niech będzie szanowana i zachowywana - powiedział metropolita warszawski.

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku. (PAP)

mgw/ agzi/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 03.05.2026 14:14

TAGI| HISTORIA, KONSTYTUCJA, KOŚCIÓŁ, OBCHODY, PAP, POLITYKA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji | 60 lat temu do Częstochowy nie dojechali ani Paweł VI ani Beatlesi | Zablokowana reforma - Konstytucja 3 maja | Demokracja nie mieści się w lewicowych i... demokratycznych wartościach | "The Atlantic": Trump postrzega siebie jako postać historyczną na miarę Aleksandra Wielkiego
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dawno, dawno temu

Piotr Drzyzga

Dawno, dawno temu

Kiedy rycerze walczyli ze ślimakami, a św. Hildegarda zalecała maść z rogu jednorożca.

Majowe inspiracje

ks. Leszek Smoliński

Majowe inspiracje

Maj – najbardziej „pilny” miesiąc roku. Nie dlatego, że kalendarz pęka od obowiązków, ale dlatego, że serce jakoś częściej dopomina się o uwagę.

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Maria Sołowiej

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Wprawdzie sporo już na ten temat napisano i powiedziano, nie zaszkodzi jednak coś niecoś dorzucić.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Wcześniej to samo zrobił paryski zarząd transportu publicznego.

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

Tego samego dnia Ojciec Święty spotka się także z Marco Rubio.

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Pielgrzymka na teren, który stawia Kościołowi trudne wyzwania.

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Napady, opluwanie, zastraszanie – w Izraelu narasta fala wrogości wobec chrześcijan. Coraz częściej rezygnują oni z widocznych znaków wiary, by uniknąć agresji.

Gospodarki ciągle ropą stoją

Blokada Ormuz zmienia światową gospodarkę

Japonia i Australia zacieśniają współpracę w sprawie dostaw energii i minerałów. Inne kraje...

Moskwa, 1 maja

Rosja: atak dronowy na wieżowiec w Moskwie

Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych, Mosfilm Tower.

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

W poniedziałek rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.

Szyici w Pakistanie popierają Iran

UKMTO: tankowiec trafiony "nieznanymi pociskami" w cieśninie Ormuz

Mimo zapowiedzi USA, że będą eskortować płynące tam statki.

Rozpoczynają się matury

Matura: Egzaminy pisemne od 4 do 21 maja, a ustne od 7 do 30 maja

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Budowanie tymczasowych schronień dla uchodźców w Bejrucie

Izrael: żołnierze masowo rabują mienie cywilne w Libanie i Strefie Gazy

Rabunek opuszczonych domów odbywa się rutynowo, a dowództwo przymyka oczy.

Na Wzgórzy Świątynnym

Izrael: Kolejny akt religijnej agresji

Zatrzymano 21 osób, które chciały złożyć kozę w ofierze na terenie Wzgórza Świątynnego.

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Blisko 80 tysięcy maturzystów przyjechało w tym roku na Jasną Górę, by przed egzaminem powierzyć Bogu stres i przyszłość. Dla wielu to nie tradycja, lecz realne wsparcie przed jedną z najważniejszych prób w życiu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 05.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Berlin
14°C Wtorek
rano
17°C Wtorek
dzień
18°C Wtorek
wieczór
15°C Środa
noc
wiecej »
 