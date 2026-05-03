Papież: różaniec za pokój i jedność. „U Boga jest miejsce dla każdego"
Vatican Media Modlitwa Regina Caeli na Placu św. Piotra.

W świecie pełnym rywalizacji i niepokoju papież Leon XIV wskazuje inną drogę: modlitwę, wiarę i braterstwo. Podczas Regina Caeli 3 maja wezwał do różańca za pokój i jedność oraz przypomniał, że w Bogu „jest miejsce dla wszystkich” – bez wykluczenia i nierówności.

Podczas rozważania przed modlitwą Regina Caeli papież Leon XIV nawiązał do Ewangelii św. Jana i słów Jezusa o domu Ojca, „w którym jest miejsce dla wszystkich”. – W nowym świecie, do którego prowadzi nas Zmartwychwstały, to, co najcenniejsze, jest dostępne dla wszystkich – podkreślił papież.

Ojciec Święty wskazał, że w przeciwieństwie do współczesnego świata, gdzie dominują rywalizacja i dążenie do prestiżu, w Bożej rzeczywistości „wdzięczność zajmuje miejsce rywalizacji, gościnność usuwa wykluczenie, a obfitość nie prowadzi do nierówności”.

Jak zaznaczył, wiara pozwala uwolnić się od niepokoju posiadania i potrzeby „znaczenia za wszelką cenę”, ponieważ każdy człowiek ma nieskończoną wartość w Bogu.

Po modlitwie papież przypomniał, że maj jest szczególnym czasem oddanym Matce Bożej i zachęcił wiernych do modlitwy różańcowej. – Odnawia się potrzeba modlitwy o pokój na świecie i jedność w Kościele – powiedział, wskazując na obecność Maryi w Wieczerniku wraz z Apostołami.

To kolejny apel papieża w tej intencji – już wcześniej, 11 kwietnia, przewodniczył modlitwie różańcowej w Bazylika św. Piotra.

Ojciec Święty odniósł się także do Światowego Dnia Wolności Prasy, ustanowionego przez UNESCO. Zwrócił uwagę, że prawo do wolności słowa jest w wielu miejscach łamane, a dziennikarze stają się ofiarami przemocy i konfliktów.

Papież podziękował również włoskiemu stowarzyszeniu Meter, które od 30 lat działa na rzecz ochrony nieletnich przed wykorzystywaniem. Podkreślił znaczenie troski o ofiary oraz działań prewencyjnych angażujących całe społeczeństwo i wspólnotę Kościoła.

Na zakończenie Leon XIV zachęcił do zaufania Chrystusowi: – "Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie" – przypomniał słowa Jezusa, wskazując, że to właśnie wiara pozwala już teraz budować świat bardziej braterski i pełen pokoju.

Ojciec Święty wezwał także do modlitwy przez wstawiennictwo Maryi, aby wspólnoty chrześcijańskie stawały się „domem otwartym dla wszystkich i wrażliwym na każdego”.

Vatican News /kb

dodane 03.05.2026 12:33

TAGI| LEON XIV, PAPIEŻ, REGINA CAELI

