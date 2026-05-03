Izrael kupi od USA dwie eskadry myśliwców

Izrael zatwierdził kontrakt na zakup od Stanów Zjednoczonych dwóch eskadr samolotów myśliwsko-bombowych, opiewający na kilkadziesiąt miliardów dolarów - poinformowało w niedzielę izraelskie ministerstwo obrony w komunikacie. Umowa przewiduje dostawę wielozadaniowych myśliwców F-35 firmy Lockheed Martin oraz myśliwców F-15IA (skrót od Israel Advanced) wyprodukowanych przez Boeinga.

Według resortu ta inwestycja "zapewni Izraelowi przewagę w powietrzu na dziesięciolecia". Minister obrony Israel Kac podkreślił, że konflikt z Iranem pokazał, iż lotnictwo odgrywa decydującą rolę w ochronie kraju. W izraelskim budżecie na 2026 r. przewidziano wydatki na obronę wynoszące równowartość około 48 mld dolarów, najwięcej w historii kraju.

