Nigeria: Grupy zbrojne zabiły około 40 pasterzy

Około 40 pasterzy z ludu Fulbe zostało zabitych w środkowej Nigerii przez grupę zbrojną współpracującą z nigeryjskim wojskiem oraz bojowników grup zbrojnych z sąsiedniego Beninu - poinformowały w niedzielę lokalne źródła, na które powołuje się agencja AFP.

Do ataku doszło w czwartek w stanie Niger. Napastnicy zarzucali pasterzom, że są informatorami dżihadystycznej grupy Front Obrony Muzułmanów w Czarnej Afryce (Ansaru).

Ansaru powstało w 2021 r. w wyniku rozłamu z Boko Haram, które od 2009 r. prowadzi w północnej i środkowej Nigerii kampanię zbrojną przeciw władzom, dążąc do wprowadzenie w całym kraju islamskiego prawa szariatu. Obecnie Ansaru jest sprzymierzone m.in. z Al-Kaidą.