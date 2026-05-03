info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Kolejni polscy księża wydaleni z Białorusi. Decyzje władz bez wyjaśnienia
rss newsletter facebook twitter

Kolejni polscy księża wydaleni z Białorusi. Decyzje władz bez wyjaśnienia

Kolejni polscy księża wydaleni z Białorusi. Decyzje władz bez wyjaśnienia  
Autorstwa zedlik / CC-SA 3.0 sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu.

Trzej polscy kapłani od lat posługujący w diecezji witebskiej zostali zmuszeni do opuszczenia Białorusi. Władze odmówiły im przedłużenia zezwoleń na pracę duszpasterską, nie podając jasnych powodów. To kolejny taki przypadek w ostatnich miesiącach, który budzi obawy o przyszłość Kościoła katolickiego w tym kraju.

Z Białorusi muszą wyjechać trzej polscy duchowni, którzy przez wiele lat pracowali w diecezji witebskiej. Decyzje o nieprzedłużeniu zezwoleń na posługę – jak informuje cytowany przez KAI portal Znad Niemna – zapadły na poziomie lokalnych władz i zostały zatwierdzone przez państwowe struktury odpowiedzialne za sprawy religii.

Jednym z kapłanów jest ks. Stanisław Mrzygłód, salwatorianin i wieloletni proboszcz w Brasławiu, gdzie pełnił posługę w sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior. Duchowny był znany nie tylko wśród wiernych – pojawiał się także w mediach państwowych, które doceniały jego zaangażowanie społeczne i wkład w rozwój regionu.

Zmuszeni do opuszczenia kraju zostali również ks. Zenon Szcząchor, saletyn i jeden z pierwszych polskich misjonarzy pracujących na Białorusi po 1990 roku, oraz o. Waldemar Kujawa OFMConv, wikariusz parafii w Udziale.

Wszyscy trzej przez dziesięciolecia odbudowywali życie religijne po okresie sowieckiej ateizacji. Decyzja władz oznacza dla lokalnych wspólnot utratę doświadczonych duszpasterzy.

Jak podkreślają wierni, kryteria podejmowanych decyzji pozostają niejasne. W ostatnich miesiącach podobne przypadki dotknęły także innych polskich kapłanów, m.in. w diecezji pińskiej.

Sytuacja budzi rosnące obawy o przyszłość Kościoła katolickiego na Białorusi, który już dziś zmaga się z poważnym brakiem miejscowego duchowieństwa. Wierni obawiają się, że kolejne decyzje mogą objąć następnych księży, także w archidiecezji mińsko-mohylewskiej.

«« | « | 1 | » | »»

KAI /kb

GOSC.PL |

dodane 03.05.2026 17:27

TAGI| BIAŁORUŚ, KAPŁANI, MISJONARZE, WYDALENIE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego | Premier Tusk: oprócz Andrzeja Poczobuta, Białoruś uwolniła także polskiego karmelitę Grzegorza Gawła | Białoruś: Kolejny ksiądz w areszcie. Jest też dodatkowy problem | Ukraińskie drony dotarły pod Petersburg przez Polskę? Nieprawda | Zmarł biskup Kazimierz Wielikosielec | 83 byłych więźniów politycznych z Białorusi poprosiło o ochronę międzynarodową w Polsce | Aleś Bialacki dla "Rz": Traktowano nas tak, jak traktuje się bydło | Córka Poczobuta w imieniu ojca odebrała w PE w Strasburgu Nagrodę Sacharowa | Białoruskie władze uwolniły 123 więźniów politycznych. Wśród nich jest Polak | Litwa: Rząd wprowadził "stan sytuacji ekstremalnej"

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dawno, dawno temu

Piotr Drzyzga

Dawno, dawno temu

Kiedy rycerze walczyli ze ślimakami, a św. Hildegarda zalecała maść z rogu jednorożca.

Majowe inspiracje

ks. Leszek Smoliński

Majowe inspiracje

Maj – najbardziej „pilny” miesiąc roku. Nie dlatego, że kalendarz pęka od obowiązków, ale dlatego, że serce jakoś częściej dopomina się o uwagę.

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Maria Sołowiej

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Wprawdzie sporo już na ten temat napisano i powiedziano, nie zaszkodzi jednak coś niecoś dorzucić.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Wcześniej to samo zrobił paryski zarząd transportu publicznego.

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

Tego samego dnia Ojciec Święty spotka się także z Marco Rubio.

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Pielgrzymka na teren, który stawia Kościołowi trudne wyzwania.

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Napady, opluwanie, zastraszanie – w Izraelu narasta fala wrogości wobec chrześcijan. Coraz częściej rezygnują oni z widocznych znaków wiary, by uniknąć agresji.

Gospodarki ciągle ropą stoją

Blokada Ormuz zmienia światową gospodarkę

Japonia i Australia zacieśniają współpracę w sprawie dostaw energii i minerałów. Inne kraje...

Moskwa, 1 maja

Rosja: atak dronowy na wieżowiec w Moskwie

Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych, Mosfilm Tower.

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

W poniedziałek rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.

Szyici w Pakistanie popierają Iran

UKMTO: tankowiec trafiony "nieznanymi pociskami" w cieśninie Ormuz

Mimo zapowiedzi USA, że będą eskortować płynące tam statki.

Rozpoczynają się matury

Matura: Egzaminy pisemne od 4 do 21 maja, a ustne od 7 do 30 maja

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Budowanie tymczasowych schronień dla uchodźców w Bejrucie

Izrael: żołnierze masowo rabują mienie cywilne w Libanie i Strefie Gazy

Rabunek opuszczonych domów odbywa się rutynowo, a dowództwo przymyka oczy.

Na Wzgórzy Świątynnym

Izrael: Kolejny akt religijnej agresji

Zatrzymano 21 osób, które chciały złożyć kozę w ofierze na terenie Wzgórza Świątynnego.

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Blisko 80 tysięcy maturzystów przyjechało w tym roku na Jasną Górę, by przed egzaminem powierzyć Bogu stres i przyszłość. Dla wielu to nie tradycja, lecz realne wsparcie przed jedną z najważniejszych prób w życiu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 05.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
16°C Wtorek
rano
25°C Wtorek
dzień
26°C Wtorek
wieczór
21°C Środa
noc
wiecej »
 