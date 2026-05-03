Trzej polscy kapłani od lat posługujący w diecezji witebskiej zostali zmuszeni do opuszczenia Białorusi. Władze odmówiły im przedłużenia zezwoleń na pracę duszpasterską, nie podając jasnych powodów. To kolejny taki przypadek w ostatnich miesiącach, który budzi obawy o przyszłość Kościoła katolickiego w tym kraju.
Z Białorusi muszą wyjechać trzej polscy duchowni, którzy przez wiele lat pracowali w diecezji witebskiej. Decyzje o nieprzedłużeniu zezwoleń na posługę – jak informuje cytowany przez KAI portal Znad Niemna – zapadły na poziomie lokalnych władz i zostały zatwierdzone przez państwowe struktury odpowiedzialne za sprawy religii.
Jednym z kapłanów jest ks. Stanisław Mrzygłód, salwatorianin i wieloletni proboszcz w Brasławiu, gdzie pełnił posługę w sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior. Duchowny był znany nie tylko wśród wiernych – pojawiał się także w mediach państwowych, które doceniały jego zaangażowanie społeczne i wkład w rozwój regionu.
Zmuszeni do opuszczenia kraju zostali również ks. Zenon Szcząchor, saletyn i jeden z pierwszych polskich misjonarzy pracujących na Białorusi po 1990 roku, oraz o. Waldemar Kujawa OFMConv, wikariusz parafii w Udziale.
Wszyscy trzej przez dziesięciolecia odbudowywali życie religijne po okresie sowieckiej ateizacji. Decyzja władz oznacza dla lokalnych wspólnot utratę doświadczonych duszpasterzy.
Jak podkreślają wierni, kryteria podejmowanych decyzji pozostają niejasne. W ostatnich miesiącach podobne przypadki dotknęły także innych polskich kapłanów, m.in. w diecezji pińskiej.
Sytuacja budzi rosnące obawy o przyszłość Kościoła katolickiego na Białorusi, który już dziś zmaga się z poważnym brakiem miejscowego duchowieństwa. Wierni obawiają się, że kolejne decyzje mogą objąć następnych księży, także w archidiecezji mińsko-mohylewskiej.
