Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej
Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Marta Zawierta Pielgrzymka zawierzenia matur to dla wielu nie tylko tradycja, lecz realne wsparcie przed jedną z najważniejszych prób w życiu.

Blisko 80 tysięcy maturzystów przyjechało w tym roku na Jasną Górę, by przed egzaminem powierzyć Bogu stres i przyszłość. Dla wielu to nie tradycja, lecz realne wsparcie przed jedną z najważniejszych prób w życiu.

Tuż przed rozpoczęciem matur tysiące młodych Polaków wybrało drogę, która prowadzi nie do sal egzaminacyjnych, ale na Jasną Górę. Jak informuje Vatican News, w pielgrzymkach wzięło udział ok. 80 tys. uczniów – co czwarty tegoroczny maturzysta.

Młodzi przybywali przez cały rok szkolny – w grupach diecezjalnych, szkolnych, ale także indywidualnie. Towarzyszyli im nauczyciele, katecheci i duszpasterze.

Dla wielu z nich pielgrzymka była odpowiedzią na napięcie związane z egzaminem. – To bardzo ważny egzamin dla nas, dlatego chcieliśmy go Bogu zawierzyć, pomodlić się o pozytywne podejście do niego, oddać swój niepokój – mówi Michał z Warszawy.

– Ten egzamin wyznacza drogę, decyduje o tym, gdzie pójdę na studia. To była bardzo ważna pielgrzymka – dodaje Aniela z Częstochowy.

Centralnym punktem pobytu była Msza św., ale nie brakowało też czasu na spowiedź, Drogę Krzyżową i osobistą modlitwę.

Biskupi przypominali, że matura to nie wszystko. – Przed wami jest także życie po maturze. Tam potrzebujemy asystencji Ducha Świętego – mówił Tadeusz Lityński, zachęcając młodych, by nie bali się Bożego spojrzenia.

W tym roku pojawił się też nowy symbol – poświęcone długopisy, które maturzyści zabierali ze sobą. Jak podkreślają paulini, to nie talizman, ale znak modlitwy i zawierzenia.

Matury rozpoczną się 4 maja. Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja, a ustne do 30 maja.

Cała redakcja "Gościa" życzy powodzenia - łatwych zadań i samych trafionych odpowiedzi. Pamiętamy w modlitwie!

Vatican News /kb

dodane 03.05.2026 19:11

TAGI| JASNA GÓRA, MATURY, MODLITWA

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Wcześniej to samo zrobił paryski zarząd transportu publicznego.

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

Tego samego dnia Ojciec Święty spotka się także z Marco Rubio.

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Pielgrzymka na teren, który stawia Kościołowi trudne wyzwania.

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż"

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Napady, opluwanie, zastraszanie – w Izraelu narasta fala wrogości wobec chrześcijan. Coraz częściej rezygnują oni z widocznych znaków wiary, by uniknąć agresji.

Gospodarki ciągle ropą stoją

Blokada Ormuz zmienia światową gospodarkę

Japonia i Australia zacieśniają współpracę w sprawie dostaw energii i minerałów. Inne kraje...

Moskwa, 1 maja

Rosja: atak dronowy na wieżowiec w Moskwie

Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych, Mosfilm Tower.

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

W poniedziałek rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.

Szyici w Pakistanie popierają Iran

UKMTO: tankowiec trafiony "nieznanymi pociskami" w cieśninie Ormuz

Mimo zapowiedzi USA, że będą eskortować płynące tam statki.

Rozpoczynają się matury

Matura: Egzaminy pisemne od 4 do 21 maja, a ustne od 7 do 30 maja

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Budowanie tymczasowych schronień dla uchodźców w Bejrucie

Izrael: żołnierze masowo rabują mienie cywilne w Libanie i Strefie Gazy

Rabunek opuszczonych domów odbywa się rutynowo, a dowództwo przymyka oczy.

Na Wzgórzy Świątynnym

Izrael: Kolejny akt religijnej agresji

Zatrzymano 21 osób, które chciały złożyć kozę w ofierze na terenie Wzgórza Świątynnego.

