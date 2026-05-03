Blisko 80 tysięcy maturzystów przyjechało w tym roku na Jasną Górę, by przed egzaminem powierzyć Bogu stres i przyszłość. Dla wielu to nie tradycja, lecz realne wsparcie przed jedną z najważniejszych prób w życiu.

Tuż przed rozpoczęciem matur tysiące młodych Polaków wybrało drogę, która prowadzi nie do sal egzaminacyjnych, ale na Jasną Górę. Jak informuje Vatican News, w pielgrzymkach wzięło udział ok. 80 tys. uczniów – co czwarty tegoroczny maturzysta.

Młodzi przybywali przez cały rok szkolny – w grupach diecezjalnych, szkolnych, ale także indywidualnie. Towarzyszyli im nauczyciele, katecheci i duszpasterze.

Dla wielu z nich pielgrzymka była odpowiedzią na napięcie związane z egzaminem. – To bardzo ważny egzamin dla nas, dlatego chcieliśmy go Bogu zawierzyć, pomodlić się o pozytywne podejście do niego, oddać swój niepokój – mówi Michał z Warszawy.

– Ten egzamin wyznacza drogę, decyduje o tym, gdzie pójdę na studia. To była bardzo ważna pielgrzymka – dodaje Aniela z Częstochowy.

Centralnym punktem pobytu była Msza św., ale nie brakowało też czasu na spowiedź, Drogę Krzyżową i osobistą modlitwę.

Biskupi przypominali, że matura to nie wszystko. – Przed wami jest także życie po maturze. Tam potrzebujemy asystencji Ducha Świętego – mówił Tadeusz Lityński, zachęcając młodych, by nie bali się Bożego spojrzenia.

W tym roku pojawił się też nowy symbol – poświęcone długopisy, które maturzyści zabierali ze sobą. Jak podkreślają paulini, to nie talizman, ale znak modlitwy i zawierzenia.

Matury rozpoczną się 4 maja. Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja, a ustne do 30 maja.

