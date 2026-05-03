Blisko 80 tysięcy maturzystów przyjechało w tym roku na Jasną Górę, by przed egzaminem powierzyć Bogu stres i przyszłość. Dla wielu to nie tradycja, lecz realne wsparcie przed jedną z najważniejszych prób w życiu.
Tuż przed rozpoczęciem matur tysiące młodych Polaków wybrało drogę, która prowadzi nie do sal egzaminacyjnych, ale na Jasną Górę. Jak informuje Vatican News, w pielgrzymkach wzięło udział ok. 80 tys. uczniów – co czwarty tegoroczny maturzysta.
Młodzi przybywali przez cały rok szkolny – w grupach diecezjalnych, szkolnych, ale także indywidualnie. Towarzyszyli im nauczyciele, katecheci i duszpasterze.
Dla wielu z nich pielgrzymka była odpowiedzią na napięcie związane z egzaminem. – To bardzo ważny egzamin dla nas, dlatego chcieliśmy go Bogu zawierzyć, pomodlić się o pozytywne podejście do niego, oddać swój niepokój – mówi Michał z Warszawy.
– Ten egzamin wyznacza drogę, decyduje o tym, gdzie pójdę na studia. To była bardzo ważna pielgrzymka – dodaje Aniela z Częstochowy.
Centralnym punktem pobytu była Msza św., ale nie brakowało też czasu na spowiedź, Drogę Krzyżową i osobistą modlitwę.
Biskupi przypominali, że matura to nie wszystko. – Przed wami jest także życie po maturze. Tam potrzebujemy asystencji Ducha Świętego – mówił Tadeusz Lityński, zachęcając młodych, by nie bali się Bożego spojrzenia.
W tym roku pojawił się też nowy symbol – poświęcone długopisy, które maturzyści zabierali ze sobą. Jak podkreślają paulini, to nie talizman, ale znak modlitwy i zawierzenia.
Matury rozpoczną się 4 maja. Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja, a ustne do 30 maja.
Cała redakcja "Gościa" życzy powodzenia - łatwych zadań i samych trafionych odpowiedzi. Pamiętamy w modlitwie!
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Kiedy rycerze walczyli ze ślimakami, a św. Hildegarda zalecała maść z rogu jednorożca.
Maj – najbardziej „pilny” miesiąc roku. Nie dlatego, że kalendarz pęka od obowiązków, ale dlatego, że serce jakoś częściej dopomina się o uwagę.
Wcześniej to samo zrobił paryski zarząd transportu publicznego.
Tego samego dnia Ojciec Święty spotka się także z Marco Rubio.
Pielgrzymka na teren, który stawia Kościołowi trudne wyzwania.
Napady, opluwanie, zastraszanie – w Izraelu narasta fala wrogości wobec chrześcijan. Coraz częściej rezygnują oni z widocznych znaków wiary, by uniknąć agresji.
Japonia i Australia zacieśniają współpracę w sprawie dostaw energii i minerałów. Inne kraje...
Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych, Mosfilm Tower.
W poniedziałek rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.
Mimo zapowiedzi USA, że będą eskortować płynące tam statki.
Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.
Rabunek opuszczonych domów odbywa się rutynowo, a dowództwo przymyka oczy.
Zatrzymano 21 osób, które chciały złożyć kozę w ofierze na terenie Wzgórza Świątynnego.