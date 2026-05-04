Izrael: Kolejny akt religijnej agresji

Zatrzymano 21 osób, które chciały złożyć kozę w ofierze na terenie Wzgórza Świątynnego.
Policja udaremniła w piątek próbę wniesienia na teren Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie kozy na ofiarę paschalną - poinformowały w niedzielę izraelskie władze. 21 podejrzanych zatrzymano po tym, jak grupa dotarła do jednej z bram kompleksu i próbowała siłą wedrzeć się do środka. Zatrzymanych doprowadzono przed sąd pokoju w Jerozolimie, który nakazał ich zwolnienie.
Do incydentu doszło podczas przygotowań do piątkowych modlitw w meczecie Al-Aksa, znajdującym się na Wzgórzu Świątynnym. W tradycji islamskiej miejsce to wiązane jest z wniebowstąpieniem proroka Mahometa.
Zachodni mur Wzgórza Świątynnego stanowi Ścianę Płaczu - jedyną zachowaną część kompleksu starożytnej Świątyni Jerozolimskiej i najświętsze miejsce judaizmu.
Próba złożenia ofiary przypadła miesiąc po święcie Pesach - zgodnie z biblijną Księgą Liczb jest to termin dla tych, którzy nie mogli złożyć ofiary paschalnej w wyznaczonym czasie. Ofiara z jednorocznego koźlęcia lub jagnięcia bywała składana w starożytności, jednak obecnie nie jest praktykowana.
Prawicowe lub ekstremistyczne grupy żydowskie od lat dążą do odnowienia tradycji i podejmują próby wniesienia kóz lub owiec na teren Wzgórza Świątynnego w okresie Pesach. Próby przeprowadzania tam żydowskich rytuałów ofiarnych są przez izraelską policję traktowane jako potencjalna prowokacja ze względu na ryzyko wywołania zamieszek.
Podczas święta Pesach w kwietniu 14 mężczyzn i chłopców zatrzymano pod zarzutem próby przemycenia kóz na ofiarę na Wzgórze Świątynne.
W 2024 roku policja zatrzymała 21 osób podejrzanych o planowanie złożenia ofiar paschalnych, w tym osoby podejrzane o ukrywanie kóz w torbach zakupowych i wózkach dziecięcych.
Kiedy rycerze walczyli ze ślimakami, a św. Hildegarda zalecała maść z rogu jednorożca.
Maj – najbardziej „pilny” miesiąc roku. Nie dlatego, że kalendarz pęka od obowiązków, ale dlatego, że serce jakoś częściej dopomina się o uwagę.
Wcześniej to samo zrobił paryski zarząd transportu publicznego.
Tego samego dnia Ojciec Święty spotka się także z Marco Rubio.
Pielgrzymka na teren, który stawia Kościołowi trudne wyzwania.
Napady, opluwanie, zastraszanie – w Izraelu narasta fala wrogości wobec chrześcijan. Coraz częściej rezygnują oni z widocznych znaków wiary, by uniknąć agresji.
Japonia i Australia zacieśniają współpracę w sprawie dostaw energii i minerałów. Inne kraje...
Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych, Mosfilm Tower.
W poniedziałek rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.
Mimo zapowiedzi USA, że będą eskortować płynące tam statki.
Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.
Rabunek opuszczonych domów odbywa się rutynowo, a dowództwo przymyka oczy.
Zatrzymano 21 osób, które chciały złożyć kozę w ofierze na terenie Wzgórza Świątynnego.