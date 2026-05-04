info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Matura: Egzaminy pisemne od 4 do 21 maja, a ustne od 7 do 30 maja
rss newsletter facebook twitter

Matura: Egzaminy pisemne od 4 do 21 maja, a ustne od 7 do 30 maja

Rozpoczynają się matury  
Roman Tomczak /Foto Gość Rozpoczynają się matury

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Majowa, główna sesja egzaminów maturalnych rozpocznie się w poniedziałek 4 maja rano egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu.

5 maja rano abiturienci zdawać będą matematykę na poziomie podstawowym. Po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

6 maja rano będą egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i ukraińskiego jako języka obcego), a po południu egzaminy z matematyki i geografii w językach obcych zdawane przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

W kolejnych dniach odbędą się egzaminy:

7 maja: rano z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym; po południu - egzamin z historii muzyki.

8 maja: rano z biologii; po południu z filozofii.

11 maja: rano z matematyki na poziomie rozszerzonym; po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

12 maja: rano z wiedzy o społeczeństwie; po południu z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

13 maja: rano z chemii; po południu z historii sztuki.

14 maja: rano z informatyki; po południu z języka ukraińskiego jako języka obcego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

15 maja: rano z geografii; po południu z języków mniejszości narodowych zdawane na poziomie rozszerzonym.

18 maja: rano z historii; po południu egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

19 maja - rano z fizyki, po południu z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

20 maja - rano z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

21 maja - z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym oraz egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych - 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych - 8-10 czerwca.

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też maturzyści i otrzymają świadectwa maturalne.

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 24-25 sierpnia: 24 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, a 25 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne.

Pełne wyniki matur, uwzględniające wyniki z sesji majowej, sesji czerwcowej i poprawkowej - sierpniowej, CKE opublikuje 11 września. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 04.05.2026 06:37

TAGI| CKE, EDUKACJA, MATURA, PAP, POWTÓRZENIE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Rosja: atak dronowy na wieżowiec w Moskwie | Blokada Ormuz zmienia światową gospodarkę | Izrael: żołnierze masowo rabują mienie cywilne w Libanie i Strefie Gazy | Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany | Abp Wojda zaapelował do rządu o dialog ws. edukacji zdrowotnej
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dawno, dawno temu

Piotr Drzyzga

Dawno, dawno temu

Kiedy rycerze walczyli ze ślimakami, a św. Hildegarda zalecała maść z rogu jednorożca.

Majowe inspiracje

ks. Leszek Smoliński

Majowe inspiracje

Maj – najbardziej „pilny” miesiąc roku. Nie dlatego, że kalendarz pęka od obowiązków, ale dlatego, że serce jakoś częściej dopomina się o uwagę.

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Maria Sołowiej

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Wprawdzie sporo już na ten temat napisano i powiedziano, nie zaszkodzi jednak coś niecoś dorzucić.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Wcześniej to samo zrobił paryski zarząd transportu publicznego.

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

Tego samego dnia Ojciec Święty spotka się także z Marco Rubio.

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Pielgrzymka na teren, który stawia Kościołowi trudne wyzwania.

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Napady, opluwanie, zastraszanie – w Izraelu narasta fala wrogości wobec chrześcijan. Coraz częściej rezygnują oni z widocznych znaków wiary, by uniknąć agresji.

Gospodarki ciągle ropą stoją

Blokada Ormuz zmienia światową gospodarkę

Japonia i Australia zacieśniają współpracę w sprawie dostaw energii i minerałów. Inne kraje...

Moskwa, 1 maja

Rosja: atak dronowy na wieżowiec w Moskwie

Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych, Mosfilm Tower.

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

W poniedziałek rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.

Szyici w Pakistanie popierają Iran

UKMTO: tankowiec trafiony "nieznanymi pociskami" w cieśninie Ormuz

Mimo zapowiedzi USA, że będą eskortować płynące tam statki.

Rozpoczynają się matury

Matura: Egzaminy pisemne od 4 do 21 maja, a ustne od 7 do 30 maja

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Budowanie tymczasowych schronień dla uchodźców w Bejrucie

Izrael: żołnierze masowo rabują mienie cywilne w Libanie i Strefie Gazy

Rabunek opuszczonych domów odbywa się rutynowo, a dowództwo przymyka oczy.

Na Wzgórzy Świątynnym

Izrael: Kolejny akt religijnej agresji

Zatrzymano 21 osób, które chciały złożyć kozę w ofierze na terenie Wzgórza Świątynnego.

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Blisko 80 tysięcy maturzystów przyjechało w tym roku na Jasną Górę, by przed egzaminem powierzyć Bogu stres i przyszłość. Dla wielu to nie tradycja, lecz realne wsparcie przed jedną z najważniejszych prób w życiu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 05.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
16°C Wtorek
rano
25°C Wtorek
dzień
26°C Wtorek
wieczór
21°C Środa
noc
wiecej »
 