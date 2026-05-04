UKMTO: tankowiec trafiony "nieznanymi pociskami" w cieśninie Ormuz

Tankowiec został trafiony przez "nieznane pociski" u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich - poinformowała w poniedziałek brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO. Do incydentu doszło po ogłoszeniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa operacji eskortowania statków tym szlakiem wodnym.

"UKMTO otrzymała doniesienia o incydencie, do którego doszło 78 mil morskich (ok. 145 km) na północ od Fudżajry. Załoga tankowca zgłosiła, że (jednostka) została trafiona niezidentyfikowanymi pociskami" - przekazała organizacja we wpisie na platformie X, nie podając pod jaką banderą płynęła. Dodano, że nie odnotowano szkód środowiskowych.

Cieśnina Ormuz, która odgrywa kluczową rolę w transporcie ropy naftowej, jest niemal całkowicie blokowana przez Iran od początku ataku USA i Izraela na to państwo pod koniec lutego.

Według cytowanej przez CNN brytyjskiej firmy analitycznej Lloyd's List Intelligence, przed wybuchem wojny USA i Izraela z Iranem 28 lutego, w ciągu miesiąca przez cieśninę Ormuz przepływało zwykle około 3 tys. statków. Po wybuchu konfliktu liczba ta spadła do około 150 jednostek.

Jak podaje telewizja Al Dżazira, dotychczas celem ataków stały się ponad 22 jednostki. W Zatoce Perskiej pozostaje uwięzionych ok. 2 tys. statków z ponad 20 tys. osób na pokładach.

Trump zapowiedział w niedzielę, że od poniedziałku amerykańska marynarka rozpocznie operację "Projekt Wolność". Ma ona polegać na eskortowaniu statków handlowych przez cieśninę, co prezydent USA określił jako "gest humanitarny". Zagroził jednak, że jeśli proces ten zostanie zakłócony, będzie zmuszony do "stanowczej odpowiedzi". Iran potępił te zapowiedzi.

Wysokiej rangi urzędnik irański ostrzegł, że Teheran uzna każdą "ingerencję USA" w cieśninie Ormuz za naruszenie obowiązującego rozejmu. Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział rozpoczęcie operacji eskortowania statków, które z powodu blokady utknęły na tym kluczowym szlaku żeglugowym.

"Jakakolwiek ingerencja USA w cieśninie będzie uznawana za naruszenie zawieszenia broni" - napisał Ebrahim Azizi, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego w irańskim parlamencie, na platformie X.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w niedzielę, że siły USA zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśninę Ormuz. Operacja nazwana "Projekt Wolność" ma ruszyć w poniedziałek. W przypadku jakichkolwiek przeszkód w realizacji inicjatywy Trump zagroził podjęciem zdecydowanych działań.

Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa od 28 lutego, powodując największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Od początku konfliktu Iran niemal całkowicie blokuje cieśninę Ormuz, przez co gwałtownie wzrosły ceny ropy naftowej na świecie. USA prowadzą własną blokadę irańskich portów. Od 8 kwietnia trwa zawieszenie broni, ale rokowania o trwałym zakończeniu konfliktu nie przyniosły rezultatów.

Ogłoszony przez prezydenta Donalda Trumpa "Projekt Wolność" ma polegać na koordynacji ruchów statków przez cieśninę Ormuz, lecz nie da im wojskowej eskorty - podał w niedzielę "Wall Street Journal". Mimo to w misji uczestniczyć będzie amerykańskie wojsko w regionie.

Jak podał dziennik, powołując się na urzędnika administracji Trumpa, ogłoszona operacja to "proces, w ramach którego kraje, firmy ubezpieczeniowe i organizacje żeglugowe mogą koordynować ruch przez cieśninę". Obecnie nie obejmuje ono eskorty okrętów wojennych Marynarki Wojennej USA przez cieśninę, choć okręty USA mają znajdować się w pobliżu w razie irańskich ataków.

O eskortach nie wspomina też komunikat Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) na temat nowego przedsięwzięcia. Jak podano w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X, ma on na celu "usprawnienie koordynacji i wymiany informacji między partnerami międzynarodowymi w celu wsparcia bezpieczeństwa morskiego w cieśninie".

"Projekt Wolności Morskiej (Maritime Freedom Construct) ma na celu połączenie działań dyplomatycznych z koordynacją wojskową, co będzie miało kluczowe znaczenie w ramach Projektu Wolność. Wsparcie wojskowe USA dla Projektu Wolność obejmie niszczyciele pocisków kierowanych, ponad 100 samolotów bazowania lądowego i morskiego, wielodomenowe platformy bezzałogowe oraz 15 000 żołnierzy" - czytamy.

Trump zapowiedział wcześniej, że operacja mająca pozwolić statkom handlowym tranzyt przez Ormuz rozpocznie się w poniedziałek, lecz nie wyjaśnił, na czym polegać ma pomoc USA.

Oświadczył, że biorąc pod uwagę sytuację na tych statkach i kończące się im zasoby jest to "gest humanitarny ze strony Stanów Zjednoczonych, krajów Bliskiego Wschodu, a w szczególności Iranu". Zagroził jednak, że proces ten zostanie zakłócony, będzie zmuszony do zdecydowanej odpowiedzi.