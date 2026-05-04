Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”  

Napady, opluwanie, zastraszanie – w Izraelu narasta fala wrogości wobec chrześcijan. Coraz częściej rezygnują oni z widocznych znaków wiary, by uniknąć agresji.
W Izraelu i na terytoriach okupowanych rośnie liczba incydentów wymierzonych w chrześcijan. Jak informuje Vatican News, wierni coraz częściej ukrywają swoją tożsamość religijną – zdejmują krzyżyki, rezygnują z medalików, a duchowni unikają noszenia habitu.
Powodem są obawy przed agresją: od zniewag i opluwania po fizyczne ataki, w tym użycie gazu pieprzowego.
O nasileniu zjawiska pisze także francuski dziennik La Croix. Cytowany przez niego jezuita David Neuhaus podkreśla, że nie są to pojedyncze przypadki. – Wpisują się one w klimat niespotykanej dotąd przemocy – mówi, wskazując na rosnące napięcia społeczne i nasilający się nacjonalizm.
Według danych Rossing Center, większość incydentów ma związek z działaniami radykalnych środowisk ultraortodoksyjnych. Dochodzi do ataków na osoby noszące symbole chrześcijańskie oraz na miejsca kultu. – Zjawisko to wzmacnia wśród chrześcijan poczucie, że nie są mile widziani we własnym domu – podkreśla dyrektor ośrodka, Hana Bendcowsky.
W związku z zagrożeniem przełożeni wspólnot zakonnych apelują o ostrożność. – Poprosiłem braci i siostry, aby unikali noszenia krzyża lub habitu w widoczny sposób – powiedział Jean-Luc Eckert.
Impulsem do zaostrzenia środków bezpieczeństwa był brutalny atak na francuską zakonnicę w Jerozolimie pod koniec kwietnia. Sprawca został zatrzymany, ale sprawa odbiła się szerokim echem na świecie.
W odpowiedzi na rosnące napięcia rząd Izraela powołał specjalnego wysłannika ds. relacji ze światem chrześcijańskim. Zdaniem o. Neuhausa jest to jednak przede wszystkim sygnał skierowany do opinii międzynarodowej. – Wątpię, by ta nominacja zmieniła rzeczywistość, w jakiej żyją chrześcijanie przebywający w Izraelu – ocenia.
