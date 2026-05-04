info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii
rss newsletter facebook twitter

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii  
unsplach Neapol.

W rocznicę wyboru papież Leon XIV odwiedzi Pompeje i Neapol – miejsce głębokiej wiary, ale też społecznych napięć i wpływów mafii. To pielgrzymka na teren, który od lat stawia Kościołowi trudne wyzwania.

8 maja papież Leon XIV uda się do sanktuarium w Pompejach, a następnie do Neapolu, gdzie spotka się z wiernymi na Piazza del Plebiscito – jednym z największych placów we Włoszech. Jak podaje Vatican News, będzie to wizyta o szczególnym znaczeniu.

Neapol od lat uchodzi za miasto kontrastów – z jednej strony głęboka religijność, z drugiej bieda, napięcia społeczne i silne wpływy mafijnej camorry. Ta struktura przestępcza, działająca w regionie Kampanii od ponad dwóch stuleci, pozostaje jednym z największych wyzwań dla lokalnej społeczności.

Komentatorzy zastanawiają się, czy papież – podobnie jak jego poprzednicy – odniesie się do problemu mafii. Tym bardziej że jej ofiarami padali również kapłani, którzy sprzeciwiali się przemocy i mentalności przestępczej.

Jednym z najbardziej znanych jest ks. Peppe Diana, zamordowany w 1994 roku w zakrystii, gdzie przygotowywał się do Mszy św. Wcześniej wzywał wiernych do sprzeciwu wobec „omerty”, czyli zmowy milczenia wobec przestępstw. Podobny los spotkał ks. Pino Puglisiego, który zginął w Palermo za pracę z młodzieżą i walkę z wpływami mafii.

Kościół od lat jasno potępia działalność mafijną. Jan Paweł II w 1993 roku w Agrigento apelował do mafiosów: „Nawróćcie się”. Benedykt XVI nazywał mafię drogą ku śmierci, a Franciszek wielokrotnie podkreślał, że mafiosi są „ekskomunikowani”.

Wizyta Leona XIV wpisuje się w tę linię nauczania. To nie tylko pielgrzymka do sanktuarium, ale także obecność Kościoła w miejscu, gdzie wiara mierzy się z realiami przemocy, niesprawiedliwości i strachu.

«« | « | 1 | » | »»

Vatican News /kb

GOSC.PL |

dodane 04.05.2026 12:00

TAGI| LEON XIV, NEAPOL, PAPIEŻ, PIELGRZYMKA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Papież: różaniec za pokój i jedność. „U Boga jest miejsce dla każdego” | USA: Wysokie poparcie Amerykanów dla papieża Leona pomimo politycznych ataków | Leon XIV: Różaniec zobowiązuje. „Świat bez wojen i niesprawiedliwości zaczyna się od naszego serca” | Leon XIV: „Niech zamilknie broń”. Apel o pokój dla Ukrainy i nadzieja dla Bliskiego Wschodu | "Pokój nie jest hasłem". Papież w Kamerunie o odpowiedzialności władzy i dramacie przemocy

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dawno, dawno temu

Piotr Drzyzga

Dawno, dawno temu

Kiedy rycerze walczyli ze ślimakami, a św. Hildegarda zalecała maść z rogu jednorożca.

Majowe inspiracje

ks. Leszek Smoliński

Majowe inspiracje

Maj – najbardziej „pilny” miesiąc roku. Nie dlatego, że kalendarz pęka od obowiązków, ale dlatego, że serce jakoś częściej dopomina się o uwagę.

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Maria Sołowiej

Kilka myśli w związku z mijającym tygodniem

Wprawdzie sporo już na ten temat napisano i powiedziano, nie zaszkodzi jednak coś niecoś dorzucić.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Wcześniej to samo zrobił paryski zarząd transportu publicznego.

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

Tego samego dnia Ojciec Święty spotka się także z Marco Rubio.

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Pielgrzymka na teren, który stawia Kościołowi trudne wyzwania.

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Napady, opluwanie, zastraszanie – w Izraelu narasta fala wrogości wobec chrześcijan. Coraz częściej rezygnują oni z widocznych znaków wiary, by uniknąć agresji.

Gospodarki ciągle ropą stoją

Blokada Ormuz zmienia światową gospodarkę

Japonia i Australia zacieśniają współpracę w sprawie dostaw energii i minerałów. Inne kraje...

Moskwa, 1 maja

Rosja: atak dronowy na wieżowiec w Moskwie

Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych, Mosfilm Tower.

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

Wszystko o maturach: Harmonogram, zasady i kluczowe zmiany

W poniedziałek rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.

Szyici w Pakistanie popierają Iran

UKMTO: tankowiec trafiony "nieznanymi pociskami" w cieśninie Ormuz

Mimo zapowiedzi USA, że będą eskortować płynące tam statki.

Rozpoczynają się matury

Matura: Egzaminy pisemne od 4 do 21 maja, a ustne od 7 do 30 maja

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Budowanie tymczasowych schronień dla uchodźców w Bejrucie

Izrael: żołnierze masowo rabują mienie cywilne w Libanie i Strefie Gazy

Rabunek opuszczonych domów odbywa się rutynowo, a dowództwo przymyka oczy.

Na Wzgórzy Świątynnym

Izrael: Kolejny akt religijnej agresji

Zatrzymano 21 osób, które chciały złożyć kozę w ofierze na terenie Wzgórza Świątynnego.

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Zanim usiądą do matury... Tysiące maturzystów powierzyło swoje egzaminy Matce Bożej

Blisko 80 tysięcy maturzystów przyjechało w tym roku na Jasną Górę, by przed egzaminem powierzyć Bogu stres i przyszłość. Dla wielu to nie tradycja, lecz realne wsparcie przed jedną z najważniejszych prób w życiu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 05.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
16°C Wtorek
rano
25°C Wtorek
dzień
26°C Wtorek
wieczór
21°C Środa
noc
wiecej »
 