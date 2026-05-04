Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii  

W rocznicę wyboru papież Leon XIV odwiedzi Pompeje i Neapol – miejsce głębokiej wiary, ale też społecznych napięć i wpływów mafii. To pielgrzymka na teren, który od lat stawia Kościołowi trudne wyzwania.
8 maja papież Leon XIV uda się do sanktuarium w Pompejach, a następnie do Neapolu, gdzie spotka się z wiernymi na Piazza del Plebiscito – jednym z największych placów we Włoszech. Jak podaje Vatican News, będzie to wizyta o szczególnym znaczeniu.
Neapol od lat uchodzi za miasto kontrastów – z jednej strony głęboka religijność, z drugiej bieda, napięcia społeczne i silne wpływy mafijnej camorry. Ta struktura przestępcza, działająca w regionie Kampanii od ponad dwóch stuleci, pozostaje jednym z największych wyzwań dla lokalnej społeczności.
Komentatorzy zastanawiają się, czy papież – podobnie jak jego poprzednicy – odniesie się do problemu mafii. Tym bardziej że jej ofiarami padali również kapłani, którzy sprzeciwiali się przemocy i mentalności przestępczej.
Jednym z najbardziej znanych jest ks. Peppe Diana, zamordowany w 1994 roku w zakrystii, gdzie przygotowywał się do Mszy św. Wcześniej wzywał wiernych do sprzeciwu wobec „omerty”, czyli zmowy milczenia wobec przestępstw. Podobny los spotkał ks. Pino Puglisiego, który zginął w Palermo za pracę z młodzieżą i walkę z wpływami mafii.
Kościół od lat jasno potępia działalność mafijną. Jan Paweł II w 1993 roku w Agrigento apelował do mafiosów: „Nawróćcie się”. Benedykt XVI nazywał mafię drogą ku śmierci, a Franciszek wielokrotnie podkreślał, że mafiosi są „ekskomunikowani”.
Wizyta Leona XIV wpisuje się w tę linię nauczania. To nie tylko pielgrzymka do sanktuarium, ale także obecność Kościoła w miejscu, gdzie wiara mierzy się z realiami przemocy, niesprawiedliwości i strachu.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Kiedy rycerze walczyli ze ślimakami, a św. Hildegarda zalecała maść z rogu jednorożca.
Maj – najbardziej „pilny” miesiąc roku. Nie dlatego, że kalendarz pęka od obowiązków, ale dlatego, że serce jakoś częściej dopomina się o uwagę.
Wcześniej to samo zrobił paryski zarząd transportu publicznego.
Tego samego dnia Ojciec Święty spotka się także z Marco Rubio.
Pielgrzymka na teren, który stawia Kościołowi trudne wyzwania.
Napady, opluwanie, zastraszanie – w Izraelu narasta fala wrogości wobec chrześcijan. Coraz częściej rezygnują oni z widocznych znaków wiary, by uniknąć agresji.
Japonia i Australia zacieśniają współpracę w sprawie dostaw energii i minerałów. Inne kraje...
Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych, Mosfilm Tower.
W poniedziałek rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.
Mimo zapowiedzi USA, że będą eskortować płynące tam statki.
Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.
Rabunek opuszczonych domów odbywa się rutynowo, a dowództwo przymyka oczy.
Zatrzymano 21 osób, które chciały złożyć kozę w ofierze na terenie Wzgórza Świątynnego.