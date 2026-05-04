W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV  

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o najbliższych audiencjach Ojca Świętego. W czwartek 7 maja Papież przyjmie na osobnych audiencjach polskiego premiera Donalda Tuska oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marca Rubio.

Donald Tusk po raz pierwszy spotka się Leonem XIV. Lider Koalicji Obywatelskiej kilkakrotnie odwiedzał już Watykan zarówno jako premier, jak i przewodniczący Rady Europejskiej.

Polski premier zostanie przyjęty przez Papieża o godz. 9 rano, a amerykański sekretarz stanu o godz. 11.30.