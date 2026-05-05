Wywiad USA: Iran potrzebuje tyle samo czasu na zbudowanie bomby atomowej, co przed wojną
Wywiad USA: Iran potrzebuje tyle samo czasu na zbudowanie bomby atomowej, co przed wojną

Wywiad USA ocenia, że czas potrzebny Iranowi na zbudowanie broni jądrowej nie zmienił się od zeszłego lata, mimo rozpoczętej w lutym wojny z tym państwem, i nadal wynosi około roku - podała agencja Reutera, opierając się na opiniach trzech źródeł zaznajomionych ze sprawą.

Oceny stopnia rozwoju irańskiego programu nuklearnego pozostają zasadniczo niezmienione mimo trwającej od ponad dwóch miesięcy wojny, którą prezydent USA Donald Trump rozpoczął częściowo po to, by powstrzymać Iran przed opracowaniem bomby atomowej. Niezmieniony harmonogram sugeruje, że znaczne utrudnienie programu nuklearnego Teheranu może wymagać zniszczenia lub usunięcia pozostałych irańskich zapasów wysoko wzbogaconego uranu - podał Reuters.

Najnowsze ataki USA i Izraela, które rozpoczęły się 28 lutego, koncentrowały się na konwencjonalnych celach wojskowych w Iranie, ale Izrael zaatakował też szereg ważnych obiektów jądrowych.

W ubiegłym roku amerykańskie agencje wywiadowcze doszły do wniosku, że Iran prawdopodobnie będzie w stanie wyprodukować wystarczającą ilość wysoko wzbogaconego uranu do produkcji broni atomowej i zbudować ją w ciągu trzech do sześciu miesięcy - poinformowały dwa źródła. Po atakach lotnictwa USA na kompleksy nuklearne w Natanz, Fordo i Isfahanie w czerwcu ub.r. szacunki amerykańskiego wywiadu wydłużyły ten termin do około 9-12 miesięcy. Choć naloty zniszczyły lub poważnie uszkodziły trzy irańskie zakłady wzbogacania uranu, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie była w stanie zweryfikować miejsca przechowywania około 440 kilogramów uranu wzbogaconego do 60 proc.

Władze USA, w tym prezydent Donald Trump, wielokrotnie powoływały się na potrzebę wyeliminowania irańskiego programu nuklearnego jako na kluczowy cel obecnej wojny. "Iran nigdy nie może uzyskać broni jądrowej. To jest cel tej operacji" - napisał wiceprezydent J.D. Vance na X w pierwszych dniach konfliktu.

Zdaniem byłego analityka wywiadu USA Erica Brewera nie jest zaskakujące, że oceny czasu potrzebnego Teheranowi na zbudowanie bomby atomowej nie uległy zmianie, ponieważ ostatnie ataki USA nie nie były wymierzone w cele powiązane z programem nuklearnym Iranu.

- O ile nam wiadomo, Iran nadal posiada cały swój materiał jądrowy - powiedział Brewer, obecnie wiceprezes programu badań nad materiałami jądrowymi w think tanku Nuclear Threat Initiative. - Prawdopodobnie znajduje się on głęboko pod ziemią, gdzie amerykańskie pociski nie mogą dotrzeć.

W ostatnich tygodniach urzędnicy amerykańscy rozważali niebezpieczne operacje, które miałyby utrudnić irańskie wysiłki nuklearne. Opcje te obejmują naloty naziemne w celu odzyskania wzbogaconego uranu, który prawdopodobnie jest składowany w kompleksie tuneli w Isfahanie - przypomniał Reuters.

Iran wielokrotnie odrzucał oskarżenia o dążenie do uzyskania broni jądrowej, choć jednocześnie wzbogacał uran do poziomu wielokrotnie przekraczającego cywilne zastosowania. Zdaniem agencji wywiadowczych USA Teheran wstrzymał prace nad głowicą jądrową w 2003 roku, jednak część ekspertów i Izrael twierdzą, że potajemnie zachował kluczowe elementy tego programu.

dodane 05.05.2026 10:39

TAGI| ATOM, BEZPIECZEŃSTWO, DYPLOMACJA, IRAN, IZRAEL, PAP, USA, UZBROJENIE, WOJNA, WOJSKO

Kard. Parolin: Papież odpowiada spokojem. „Jego misją jest głoszenie pokoju"

Katecheci przekazali premierowi list do Leona XIV ws. religii w szkołach

CKE: kilkunastu osobom unieważniono egzamin z polskiego za wniesienie telefonu, kilku - za ściąganie

Jak wybierać biskupów? - Sekretariat Synodu publikuje nowe raporty

Alarmująco niski stan rzek. Ekspert: to dane jak na koniec lata, a nie początek wiosny

Wywiad USA: Iran potrzebuje tyle samo czasu na zbudowanie bomby atomowej, co przed wojną

Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż"

