Ambasador USA: sekretarz stanu szczerze porozmawia z papieżem o polityce Trumpa
Ambasador USA: sekretarz stanu szczerze porozmawia z papieżem o polityce Trumpa

Watykan  
Andrzej Macura CC-SA 4.0 Watykan

Spotkanie już w czwartek.

Spotkanie sekretarza stanu USA Marco Rubio z papieżem Leonem XIV, które odbędzie się w czwartek, będzie obejmowało "szczerą rozmowę" na temat polityki administracji Donalda Trumpa - poinformował we wtorek amerykański ambasador przy Stolicy Apostolskiej Brian Burch.

- Między narodami zdarzają się nieporozumienia i uważam, że jednym ze sposobów ich rozwiązywania jest () braterstwo i autentyczny dialog. Myślę, że sekretarz przyjeżdża tu w tym duchu. Aby przeprowadzić szczerą rozmowę na temat polityki Stanów Zjednoczonych, aby zaangażować się w dialog - powiedział Burch dziennikarzom.

W kwietniu, przy okazji amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem Donald Trump kilka razy ostro skrytykował pochodzącego z USA papieża, zarzucając mu m.in., że "lubi przestępczość" i jest "okropny" w kwestii polityki zagranicznej i powiedział, że nie chce papieża, który uważa że posiadanie przez Iran broni jądrowej jest w porządku. (PAP)

dodane 05.05.2026 20:06

TAGI| DYPLOMACJA, KONFLIKT, KOŚCIÓŁ, PAP, PAPIEŻ, TRUMP, USA, WATYKAN

