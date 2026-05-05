Spotkanie sekretarza stanu USA Marco Rubio z papieżem Leonem XIV, które odbędzie się w czwartek, będzie obejmowało "szczerą rozmowę" na temat polityki administracji Donalda Trumpa - poinformował we wtorek amerykański ambasador przy Stolicy Apostolskiej Brian Burch.

- Między narodami zdarzają się nieporozumienia i uważam, że jednym ze sposobów ich rozwiązywania jest () braterstwo i autentyczny dialog. Myślę, że sekretarz przyjeżdża tu w tym duchu. Aby przeprowadzić szczerą rozmowę na temat polityki Stanów Zjednoczonych, aby zaangażować się w dialog - powiedział Burch dziennikarzom.

W kwietniu, przy okazji amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem Donald Trump kilka razy ostro skrytykował pochodzącego z USA papieża, zarzucając mu m.in., że "lubi przestępczość" i jest "okropny" w kwestii polityki zagranicznej i powiedział, że nie chce papieża, który uważa że posiadanie przez Iran broni jądrowej jest w porządku. (PAP)

bjn/ kj/