Spotkanie sekretarza stanu USA Marco Rubio z papieżem Leonem XIV, które odbędzie się w czwartek, będzie obejmowało "szczerą rozmowę" na temat polityki administracji Donalda Trumpa - poinformował we wtorek amerykański ambasador przy Stolicy Apostolskiej Brian Burch.
- Między narodami zdarzają się nieporozumienia i uważam, że jednym ze sposobów ich rozwiązywania jest () braterstwo i autentyczny dialog. Myślę, że sekretarz przyjeżdża tu w tym duchu. Aby przeprowadzić szczerą rozmowę na temat polityki Stanów Zjednoczonych, aby zaangażować się w dialog - powiedział Burch dziennikarzom.
W kwietniu, przy okazji amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem Donald Trump kilka razy ostro skrytykował pochodzącego z USA papieża, zarzucając mu m.in., że "lubi przestępczość" i jest "okropny" w kwestii polityki zagranicznej i powiedział, że nie chce papieża, który uważa że posiadanie przez Iran broni jądrowej jest w porządku. (PAP)
Misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii i pokoju. Jeśli ktoś chce mnie za to krytykować, niech czyni to w prawdzie – powiedział papież Leon XIV, odnosząc się do wypowiedzi Donalda Trumpa.
Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu, a kilku za niesamodzielne rozwiązywanie zadań - poinformował PAP dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok.
Papież nie wchodzi w polityczne spory, lecz konsekwentnie robi swoje – głosi Ewangelię i pokój. Tak odpowiedź Leona XIV na krytykę ze strony Donald Trump skomentował watykański sekretarz stanu, kard. Pietro Parolin.
Stowarzyszenie Katechetów Świeckich przekazało premierowi Donaldowi Tuskowi list do papieża Leona XIV z prośbą o jego osobiste przekazanie podczas audiencji w Watykanie. Piszą w nim, że szef rządu firmuje działania ograniczające obecność religii w systemie oświaty.
Takich danych jak teraz - gdy 74 proc. rzek w Polsce ma stan wody niskiej - można by się spodziewać pod koniec lata, a nie na początku wiosny - powiedział PAP ekohydrolog dr Sebastian Szklarek. W jego ocenie obecna sytuacja jest alarmująca.
Wybór biskupa powinien być „momentem autentycznego rozeznania wspólnoty chrześcijańskiej” – podkreślono w opublikowanym dziś dokumencie Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Przedstawiono w nim pierwszą część raportu Grupy Studyjnej nr 7, dotyczącego kryteriów doboru kandydatów do episkopatu oraz raport Grupy nr 9 o rozeznawaniu kwestii doktrynalnych, duszpasterskich i etycznych.