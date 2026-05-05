Jak wybierać biskupów? - Sekretariat Synodu publikuje nowe raporty  

Wybór biskupa powinien być „momentem autentycznego rozeznania wspólnoty chrześcijańskiej” – podkreślono w opublikowanym dziś dokumencie Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Przedstawiono w nim pierwszą część raportu Grupy Studyjnej nr 7, dotyczącego kryteriów doboru kandydatów do episkopatu oraz raport Grupy nr 9 o rozeznawaniu kwestii doktrynalnych, duszpasterskich i etycznych.

Jak podkreślił sekretarz generalny Synodu Biskupów kard. Mario Grech, oba raporty „dotykają samego serca życia Kościoła”. Pierwszy przypomina, że „nie ma pasterza bez owczarni ani owczarni bez pasterza”, wskazując na wybór biskupa jako akt wspólnotowego rozeznania. Drugi przedstawia „konkretne narzędzia do podejmowania najtrudniejszych kwestii bez uciekania od ich złożoności”.

Rozeznanie wspólnotowe i rola Kościoła lokalnego

W raporcie Grupy Studyjnej nr 7 zaznaczono, że proces wyboru biskupa powinien odbywać się w klimacie modlitwy i słuchania, przy udziale Kościoła lokalnego, biskupów regionu oraz nuncjusza apostolskiego. Dokument proponuje także szersze konsultacje, obejmujące m.in. rady diecezjalne, osoby konsekrowane, świeckich, młodzież i ubogich.

„Kompetencje synodalne” kandydatów

Autorzy raportu akcentują znaczenie tzw. „kompetencji synodalnych” kandydatów, takich jak zdolność budowania komunii, prowadzenia dialogu oraz znajomość lokalnych kultur. Zaproponowano również, aby procedury stosowane przez dykasterie Kurii Rzymskiej zostały bardziej dostosowane do podejścia synodalnego.

Nowe podejście do aktualnych kwestii

Równolegle opublikowany raport Grupy Studyjnej nr 9 wskazuje na potrzebę zmiany podejścia do kwestii określanych jako „pojawiające się”, zamiast „kontrowersyjnych”. „Celem nie jest rozwiązanie problemu, lecz budowanie dobra wspólnego” – zaznaczono.

Dokument proponuje metodę opartą na trzech etapach: słuchaniu siebie nawzajem, słuchaniu rzeczywistości oraz włączaniu różnych dziedzin wiedzy, wskazując „rozmowę w Duchu” jako kluczowe miejsce rozeznania synodalnego.

Przykłady zastosowania metody

W raporcie przedstawiono także przykłady zastosowania tej metody, m.in. w odniesieniu do praktyki aktywnego niestosowania przemocy oraz doświadczeń osób wierzących o orientacji homoseksualnej.

Jak zaznaczono, nie chodzi o formułowanie ostatecznych rozstrzygnięć, lecz o wskazanie dróg rozeznania. „Każda wspólnota jest wezwana do rozpoznawania i wspierania dobra, poprzez które Bóg działa w historii i doświadczeniu osób” – podkreślono w dokumencie.

Grupy studyjne Synodu i ich rola

Grupy studyjne powołano na wniosek XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów jako narzędzie pogłębionej refleksji nad wybranymi zagadnieniami życia Kościoła. Ich opracowania mają służyć dalszemu rozeznaniu i nie stanowią rozstrzygnięć doktrynalnych.

Raporty zostały opublikowane przez Sekretariat Generalny Synodu i są dostępne na jego oficjalnej stronie internetowej.

s. Amata J. Nowaszewska CSFN, Vatican News PL