info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Jak wybierać biskupów? - Sekretariat Synodu publikuje nowe raporty
rss newsletter facebook twitter

Jak wybierać biskupów? - Sekretariat Synodu publikuje nowe raporty

Jak wybierać biskupów? - Sekretariat Synodu publikuje nowe raporty  
Fot. Vatican Media

Wybór biskupa powinien być „momentem autentycznego rozeznania wspólnoty chrześcijańskiej” – podkreślono w opublikowanym dziś dokumencie Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Przedstawiono w nim pierwszą część raportu Grupy Studyjnej nr 7, dotyczącego kryteriów doboru kandydatów do episkopatu oraz raport Grupy nr 9 o rozeznawaniu kwestii doktrynalnych, duszpasterskich i etycznych.

Jak podkreślił sekretarz generalny Synodu Biskupów kard. Mario Grech, oba raporty „dotykają samego serca życia Kościoła”. Pierwszy przypomina, że „nie ma pasterza bez owczarni ani owczarni bez pasterza”, wskazując na wybór biskupa jako akt wspólnotowego rozeznania. Drugi przedstawia „konkretne narzędzia do podejmowania najtrudniejszych kwestii bez uciekania od ich złożoności”.

Rozeznanie wspólnotowe i rola Kościoła lokalnego

W raporcie Grupy Studyjnej nr 7 zaznaczono, że proces wyboru biskupa powinien odbywać się w klimacie modlitwy i słuchania, przy udziale Kościoła lokalnego, biskupów regionu oraz nuncjusza apostolskiego. Dokument proponuje także szersze konsultacje, obejmujące m.in. rady diecezjalne, osoby konsekrowane, świeckich, młodzież i ubogich.

„Kompetencje synodalne” kandydatów

Autorzy raportu akcentują znaczenie tzw. „kompetencji synodalnych” kandydatów, takich jak zdolność budowania komunii, prowadzenia dialogu oraz znajomość lokalnych kultur. Zaproponowano również, aby procedury stosowane przez dykasterie Kurii Rzymskiej zostały bardziej dostosowane do podejścia synodalnego.

Nowe podejście do aktualnych kwestii

Równolegle opublikowany raport Grupy Studyjnej nr 9 wskazuje na potrzebę zmiany podejścia do kwestii określanych jako „pojawiające się”, zamiast „kontrowersyjnych”. „Celem nie jest rozwiązanie problemu, lecz budowanie dobra wspólnego” – zaznaczono.

Dokument proponuje metodę opartą na trzech etapach: słuchaniu siebie nawzajem, słuchaniu rzeczywistości oraz włączaniu różnych dziedzin wiedzy, wskazując „rozmowę w Duchu” jako kluczowe miejsce rozeznania synodalnego.

Przykłady zastosowania metody

W raporcie przedstawiono także przykłady zastosowania tej metody, m.in. w odniesieniu do praktyki aktywnego niestosowania przemocy oraz doświadczeń osób wierzących o orientacji homoseksualnej.

Jak zaznaczono, nie chodzi o formułowanie ostatecznych rozstrzygnięć, lecz o wskazanie dróg rozeznania. „Każda wspólnota jest wezwana do rozpoznawania i wspierania dobra, poprzez które Bóg działa w historii i doświadczeniu osób” – podkreślono w dokumencie.

Grupy studyjne Synodu i ich rola

Grupy studyjne powołano na wniosek XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów jako narzędzie pogłębionej refleksji nad wybranymi zagadnieniami życia Kościoła. Ich opracowania mają służyć dalszemu rozeznaniu i nie stanowią rozstrzygnięć doktrynalnych.

Raporty zostały opublikowane przez Sekretariat Generalny Synodu i są dostępne na jego oficjalnej stronie internetowej.

s. Amata J. Nowaszewska CSFN, Vatican News PL

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 05.05.2026 13:19

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Komunikaty

Katarzyna Solecka

Komunikaty

Czuwajcie, bądźcie gotowi! Ileż to razy słyszeliśmy te słowa...

Dawno, dawno temu

Piotr Drzyzga

Dawno, dawno temu

Kiedy rycerze walczyli ze ślimakami, a św. Hildegarda zalecała maść z rogu jednorożca.

Majowe inspiracje

ks. Leszek Smoliński

Majowe inspiracje

Maj – najbardziej „pilny” miesiąc roku. Nie dlatego, że kalendarz pęka od obowiązków, ale dlatego, że serce jakoś częściej dopomina się o uwagę.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Kard. Parolin: Papież odpowiada spokojem. „Jego misją jest głoszenie pokoju”

Kard. Parolin: Papież odpowiada spokojem. „Jego misją jest głoszenie pokoju”

Papież nie wchodzi w polityczne spory, lecz konsekwentnie robi swoje – głosi Ewangelię i pokój. Tak odpowiedź Leona XIV na krytykę ze strony Donald Trump skomentował watykański sekretarz stanu, kard. Pietro Parolin.

Katecheci przekazali premierowi list do Leona XIV ws. religii w szkołach

Katecheci przekazali premierowi list do Leona XIV ws. religii w szkołach

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich przekazało premierowi Donaldowi Tuskowi list do papieża Leona XIV z prośbą o jego osobiste przekazanie podczas audiencji w Watykanie. Piszą w nim, że szef rządu firmuje działania ograniczające obecność religii w systemie oświaty.

CKE: kilkunastu osobom unieważniono egzamin z polskiego za wniesienie telefonu, kilku - za ściąganie

CKE: kilkunastu osobom unieważniono egzamin z polskiego za wniesienie telefonu, kilku - za ściąganie

Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu, a kilku za niesamodzielne rozwiązywanie zadań - poinformował PAP dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok.

Jak wybierać biskupów? - Sekretariat Synodu publikuje nowe raporty

Jak wybierać biskupów? - Sekretariat Synodu publikuje nowe raporty

Wybór biskupa powinien być „momentem autentycznego rozeznania wspólnoty chrześcijańskiej” – podkreślono w opublikowanym dziś dokumencie Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Przedstawiono w nim pierwszą część raportu Grupy Studyjnej nr 7, dotyczącego kryteriów doboru kandydatów do episkopatu oraz raport Grupy nr 9 o rozeznawaniu kwestii doktrynalnych, duszpasterskich i etycznych.

Alarmująco niski stan rzek. Ekspert: to dane jak na koniec lata, a nie początek wiosny

Alarmująco niski stan rzek. Ekspert: to dane jak na koniec lata, a nie początek wiosny

Takich danych jak teraz - gdy 74 proc. rzek w Polsce ma stan wody niskiej - można by się spodziewać pod koniec lata, a nie na początku wiosny - powiedział PAP ekohydrolog dr Sebastian Szklarek. W jego ocenie obecna sytuacja jest alarmująca.

Wywiad USA: Iran potrzebuje tyle samo czasu na zbudowanie bomby atomowej, co przed wojną

Wywiad USA: Iran potrzebuje tyle samo czasu na zbudowanie bomby atomowej, co przed wojną

Wywiad USA ocenia, że czas potrzebny Iranowi na zbudowanie broni jądrowej nie zmienił się od zeszłego lata, mimo rozpoczętej w lutym wojny z tym państwem, i nadal wynosi około roku - podała agencja Reutera, opierając się na opiniach trzech źródeł zaznajomionych ze sprawą.

Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę

Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę

Tzw. "reżim ciszy".

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Paryż kontra krzyż: Ratusz zakazuje chrześcijańskich plakatów

Wcześniej to samo zrobił paryski zarząd transportu publicznego.

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

W czwartek premier Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV

Tego samego dnia Ojciec Święty spotka się także z Marco Rubio.

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Papież jedzie do Neapolu - miasta kontrastów i cienia mafii

Pielgrzymka na teren, który stawia Kościołowi trudne wyzwania.

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Chrześcijanie w Izraelu ukrywają wiarę. „Boją się nosić krzyż”

Napady, opluwanie, zastraszanie – w Izraelu narasta fala wrogości wobec chrześcijan. Coraz częściej rezygnują oni z widocznych znaków wiary, by uniknąć agresji.

Gospodarki ciągle ropą stoją

Blokada Ormuz zmienia światową gospodarkę

Japonia i Australia zacieśniają współpracę w sprawie dostaw energii i minerałów. Inne kraje...

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 05.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
26°C Wtorek
wieczór
21°C Środa
noc
15°C Środa
rano
20°C Środa
dzień
wiecej »
 