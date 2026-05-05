Stowarzyszenie Katechetów Świeckich przekazało premierowi Donaldowi Tuskowi list do papieża Leona XIV z prośbą o jego osobiste przekazanie podczas audiencji w Watykanie. Piszą w nim, że szef rządu firmuje działania ograniczające obecność religii w systemie oświaty.
Sprawa ma wyraźny kontekst polityczny. Jeszcze w 2023 r. Donald Tusk mówił wprost: „nie powinniśmy mieć religii w szkołach”, uznając ją za jedno z narzędzi laicyzacji młodego pokolenia. Dziś, jako szef rządu, firmuje działania, które – zdaniem SKŚ – realnie ograniczają obecność religii w polskim systemie edukacji.
W liście skierowanym do Ojca Świętego nauczyciele religii opisują swoją sytuację jako konsekwencję decyzji podejmowanych przez obecne władze. Wskazują m.in. na ograniczenie nauczania religii i etyki do jednej godziny tygodniowo oraz inne zmiany organizacyjne, które uderzają w uczniów i nauczycieli.
Zdaniem Stowarzyszenia, nie są to pojedyncze decyzje, lecz element szerszego kierunku zmian, który prowadzi do systematycznego wypychania religii ze szkoły. Organizacja podkreśla, że to właśnie minister edukacji z rządu Donalda Tuska wprowadziła największe od lat ograniczenia w tym obszarze.
Kontrast jest wyraźny: z jednej strony deklaracja premiera jako osoby wierzącej, z drugiej konkretne decyzje jego rządu ograniczające edukację religijną.
W liście do papieża SKŚ prosi o modlitwę oraz wsparcie dla nauczycieli religii w Polsce, wskazując na pogarszającą się sytuację środowiska oraz zagrożenie dla prawa do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców.
Organizacja przypomina również, że ponad 500 tys. obywateli poparło projekt ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole”, który – mimo przejścia pierwszego czytania – pozostaje bez dalszego procedowania.
To – zdaniem SKŚ – nie tylko spór o jeden przedmiot, ale o kierunek polskiej edukacji i miejsce wartości w życiu publicznym.
Przekazanie listu za pośrednictwem premiera ma więc charakter nie tylko formalny, ale także symboliczny – jako próba skonfrontowania politycznych deklaracji z realnymi decyzjami.
Papież nie wchodzi w polityczne spory, lecz konsekwentnie robi swoje – głosi Ewangelię i pokój. Tak odpowiedź Leona XIV na krytykę ze strony Donald Trump skomentował watykański sekretarz stanu, kard. Pietro Parolin.
