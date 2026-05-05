Kard. Parolin: Papież odpowiada spokojem. „Jego misją jest głoszenie pokoju”

Vatican Media Kard. Pietro Parolin.

Papież nie wchodzi w polityczne spory, lecz konsekwentnie robi swoje – głosi Ewangelię i pokój. Tak odpowiedź Leona XIV na krytykę ze strony Donald Trump skomentował watykański sekretarz stanu, kard. Pietro Parolin.

Papież Leon XIV „już udzielił odpowiedzi” na krytyczne wypowiedzi ze strony Donald Trump – i była to odpowiedź „bardzo chrześcijańska”. Tak sytuację skomentował sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin.

Hierarcha odniósł się do sprawy podczas spotkania z dziennikarzami przy okazji obchodów 70-lecia Domu Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo. Podkreślił, że Papież pozostaje wierny swojej misji, niezależnie od pojawiającej się krytyki.

– Papież konsekwentnie głosi Ewangelię i pokój – „w porę i nie w porę”, jak powiedziałby św. Paweł – zaznaczył kard. Parolin.

Dziennikarze pytali o kolejne krytyczne wypowiedzi prezydenta USA, które pojawiły się krótko po wizycie w Watykanie sekretarza stanu USA Marco Rubio. Kardynał przyznał, że nie wie, czy Papież ponownie odniesie się do tych słów. Przypomniał jednak, że jego wcześniejsza odpowiedź – udzielona podczas rozmowy z dziennikarzami w samolocie 13 kwietnia – jasno wyznaczyła kierunek. – Linia pozostaje ta sama – dodał.

Jak podkreślił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, odpowiedź Papieża nie polega na polemice, lecz na wiernym wypełnianiu swojej misji. – To, czy się to komuś podoba, czy nie, pozostaje odrębną kwestią – zaznaczył.

W trakcie spotkania kard. Parolin odniósł się także do sytuacji Domu Ulgi w Cierpieniu, założonego przez św. Ojca Pio. Placówka zmaga się obecnie z trudnościami organizacyjnymi i napięciami pracowniczymi. Sekretarz stanu podkreślił konieczność przestrzegania obowiązujących zasad oraz współpracy wszystkich stron. – W sytuacjach kryzysowych ważne jest, by działać wspólnie i w tym samym kierunku – powiedział.

Zwrócił również uwagę na duchowy wymiar tego miejsca. Jak przypomniał, według tradycji św. Ojciec Pio uważał to dzieło za Boże i nadal „z nieba je chroni i strzeże”.

Vatican News /kb

dodane 05.05.2026 17:47

TAGI| DOM ULGI W CIERPIENIU, DONALD TRUMP, KARD. PIETRO PAROLIN, LEON XIV, PAPIEŻ

